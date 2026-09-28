İJE’den Türkiye Fon Piyasası İçin FonTRust Programı: Güven, vaat değil sistemdir - Son Dakika
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İJE’den Türkiye Fon Piyasası İçin FonTRust Programı: Güven, vaat değil sistemdir

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İJE’den Türkiye Fon Piyasası İçin FonTRust Programı: Güven, vaat değil sistemdir
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İstanbul, İstanbul Jeoekonomi Enstitüsü, dördüncü yuvarlak masa toplantısı “Sermaye Piyasası Fonları: Finansal Gücü Türkiye’nin Lehine Kullanmak” sonrasında hazırladığı IJEBrief 004 ile FonTRust | Türkiye Fon Piyasası Güven ve Dayanıklılık Programı’nı kamuoyuna sunuyor.

Sermaye Piyasası Kurulunun 17 Eylül 2026 tarihli kararlarıyla yedi portföy yönetim şirketine ait 131 fonun tasfiyesine karar verildi. MKK kayıtlarına göre bu fonlarda 455 bin 758 tekil yatırımcı bulunuyor. İJE, bu sayının kesinleşmiş mağdur veya zarar sahibi sayısını değil, tasfiye kapsamındaki fonlarda bulunan tekil yatırımcıları ifade ettiğini özellikle vurguluyor.

İJE’nin değerlendirmesine göre Türkiye’nin yaşadığı sorun yalnızca fon likiditesiyle sınırlı değil; değerleme, yönetişim, yatırımcı adaleti ve kamusal güven boyutları taşıyor.

FonTRust, güveni olumlu iletişimle değil, dört kurucu kapı üzerinden yeniden tanımlıyor:

  • Girişin Dürüstlüğü: Yatırımcı neye ve hangi riskle girdiğini biliyor mu?
  • Değerin Doğruluğu: Fonun açıklanan değeri gerçek ekonomik değeri yansıtıyor mu?
  • Çıkışın Adaleti: Erken çıkan ile fonda kalan yatırımcı arasında adaletsizlik oluşuyor mu?
  • Sermayenin Yönü: Fonlarda biriken kaynak hangi ekonomik kapasiteyi büyütüyor?

İJE Başkanı Prof. Dr. Yusuf Dinç, programın yaklaşımını şöyle ifade etti:

“Fon piyasasında güven, yatırımcının her zaman kazanması değildir. Güven; riskin dürüst anlatılması, fiyatın doğru oluşması, çıkışın adil işlemesi ve hukuka aykırı menfaatin sahibinde kalmamasıdır. Türkiye’nin ihtiyacı daha küçük değil; daha güvenilir, daha dayanıklı ve daha üretken bir fon piyasasıdır.” FonTRust kapsamında Adil Çıkış Protokolü, Fon Pasaportu, Güven Barometresi, Reform ve Uygulama Karnesi ile yıllık Türkiye Fon Güveni ve Sermayenin Yönü Raporu geliştirilecek.

Program, herhangi bir fon için yatırım tavsiyesi, derecelendirme veya güven sertifikası üretmeyecek; bağımsız araştırma, politika geliştirme, ölçüm ve uygulama takibi yürütecek.

İJE’nin temel çağrısı ise şu:

  • Gerçeği görünür kıl. Likiditeyi varlığın niteliğiyle eşleştir.
  • Zararı kamuya değil sorumluluğa bağla.
  • Fon büyüklüğünü üretken sermaye kapasitesine dönüştür.
İstanbulTürkiyeEkonomiSon Dakika

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