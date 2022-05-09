İkinci el konut satışında fiyatlar tavan yaptı: Yüzde 127'lik dev artış - Son Dakika

2022 yılı 1. çeyreğine ilişkin düzenlenen "İkinci El Konut Piyasası Raporu" yayımlandı. Yayımlanan raporda ikinci el konut piyasasında artış görülürken,konut fiyatlarında yaşanan artış da dikkat çekti.

MERSİN, AYDIN VE ANTALYA EN ÇOK DEĞER KAZANAN İLLER OLDU

Foreks'te yer alan habere göre; TÜGEM ve Endeksa iş birliği ile hazırlanan "İkinci El Konut Piyasası Raporu" verileri, 2022 yılı 1. çeyrek sonu itibarı ile Türkiye genelinde konut fiyatlarında yıllıkyüzde 127 artış yaşandığına işaret etti. İlk çeyrek itibarıyla Türkiye'de ortalama konut metrekare satış fiyatı 7.395 TL, ortalama amortisman süresi 19 yıl, ortalama pazarlama süresi 63 gün olurken, değer artışının en yüksek olan iller Mersin, Aydın ve Antalya oldu.

KONUT SATIŞINDA YÜZDE 22'LİK ARTIŞ

Birinci çeyrekte, konut satış adedi geçen sene aynı döneme göre %22 arttı.

2022 yılının 1. çeyreğinde 320 bin 63 adet konut satışı gerçekleşti. Konut satışları 2021 yılının 4. çeyreğine göre %41 azalırken; geçen senenin aynı dönemine göre ise %22 artış göstermiş oldu.

YABANCIYA KONUT SATIŞI GEÇEN SENENİN AYNI DÖNEMİNE GÖRE YÜZDE 45 YÜKSELDİ

Birinci çeyrekte yabancı uyruklu kişilere toplam 14 bin 344 adet konut satışı gerçekleşti. Bu adet ile yabancıya konut satışı bir önceki çeyreğe göre %32 azalırken; geçen senenin aynı dönemine göre %45 artış göstermiş oldu.