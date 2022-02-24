İklim Şurası'nda "Yeşil Mutabakat ve Sanayide Dönüşüm" paneli - Son Dakika
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İklim Şurası'nda "Yeşil Mutabakat ve Sanayide Dönüşüm" paneli

24.02.2022 17:22

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Başkanlığınca Konya'da düzenlenen iklim Şurası'nda "Yeşil Mutabakat ve Sanayide Dönüşüm" paneli gerçekleştirildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Başkanlığınca Konya'da düzenlenen iklim Şurası'nda "Yeşil Mutabakat ve Sanayide Dönüşüm" paneli gerçekleştirildi.

Selçuklu Kongre Merkezinde düzenlenen şuranın son panelinde Avrupa Yeşil Mutabakatının getirdikleri ve yapılması gerekenler, sektörün düşük karbonlu ve katma değeri yüksek üretime geçişi, iklim değişikliği çerçevesinde üretime bakış konuları ele alındı.

Panelin moderatörlüğünü TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız yaptı.

TOBB Başkan Yardımcısı Selçuk Öztürk, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkan Vekili Başaran Bayrak, TÜSİAD Enerji ve Çevre Yuvarlak Masası Başkanlığından Cevdet Alemdar, MÜSİAD Enerji ve Çevre Sektör Kurulu Başkanı Altuğ Karataş'ın konuşmacı olarak yer aldığı panelde, farklı sektörlerde yeşil dönüşümün önemine dikkat çekildi.

Panelde, iklim değişikliğiyle mücadelenin uzun vadede başta sanayi olmak üzere bütün sektörlerde kazanım sağlayacağı vurgulandı.

21 Şubat'ta Bakan Murat Kurum'un açılış konuşması ve Gençlik Oturumu'yla başlayan, iklim değişikliğiyle mücadelede yol göstereci rol oynaması planlanan şura, yarın Bakan Kurum'un katılımıyla düzenlenecek kapanış programıyla sona erecek.

İklim Şurası'nda Yeşil Mutabakat ve Sanayide Dönüşüm paneli
İklim Şurası'nda Yeşil Mutabakat ve Sanayide Dönüşüm paneli
İklim Şurası'nda Yeşil Mutabakat ve Sanayide Dönüşüm paneli
İklim Şurası'nda Yeşil Mutabakat ve Sanayide Dönüşüm paneli
İklim Şurası'nda Yeşil Mutabakat ve Sanayide Dönüşüm paneli

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Selçuklu, Kongre, Enerji, Konya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi İklim Şurası'nda 'Yeşil Mutabakat ve Sanayide Dönüşüm' paneli - Son Dakika


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