IKMİB, Chinaplas Fuarı'nda Türk Plastik Sektörünü Tanıttı - Son Dakika
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Ekonomi

IKMİB, Chinaplas Fuarı'nda Türk Plastik Sektörünü Tanıttı

IKMİB, Chinaplas Fuarı\'nda Türk Plastik Sektörünü Tanıttı

IKMİB, Chinaplas Fuarı'na info stand ile katılarak Türk plastik sektörünü tanıttı ve işbirlikleri hedefledi.

26.04.2025 11:06
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İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB), plastik ve kauçuk sektörünün en önemli uluslararası fuarlarından biri olan Chinaplas Fuarı'na "info stand" ile katıldı.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, dünyada plastik sektörünün en önemli uluslararası ticari etkinlikleri arasında olan ve bu yıl Çin'in Shenzhen kentinden 37'nci kez düzenlenen Chinaplas Fuarı, plastik ve kauçuk sektörünü ilgilendiren teknik ekipman, ham madde ve yardımcı maddeler, yarı mamul ürünler, teknik parçalar, makine ve ekipmanlarını bir araya getiren önemli bir platform olma özelliği taşıyor.

Sektördeki son gelişmeler, yenilikler ve trendlerin ziyaretçilerle paylaşıldığı fuarda, bu yıl Türkiye'den 6 firma bireysel katılımcı olarak yer alırken, toplam katılımcı sayısı yaklaşık 4 bin 500 oldu. Fuar 280 binden fazla kişi tarafından ziyaret edildi.

2011'den itibaren Chinaplas'a 6 kez milli katılım organizasyonu düzenleyen İKMİB, 2024 ve 2025 yıllarında ise "info stand" ile yer aldı.

İKMİB'in Hol 16'da yer alan standında Türk plastik sektörünü tanıtıldı, ziyaretçilere sektör hakkında bilgi verildi.

"Fuar, bölgesel olarak da ihracat için önem arz ediyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, Türk plastik sektörünün Çin ve Asya pazarındaki görünürlüğünü artırmayı ve yeni iş birlikleri için zemin hazırlamayı amaçladıklarını belirtti.

Pelister, "İKMİB olarak, firmaların uluslararası fuarlarda görünürlüğünü artırmak, sektördeki yenilikler ve gelişmeler hakkında bilgi edinmek ve sektör ihracatını güçlendirmek amacıyla fuar milli katılımlarından info stand katılımlarına, fuar ziyaretlerinden ticaret heyetlerine pek çok faaliyet gerçekleştiriyor ve sektörlerimizi destekliyoruz." açıklamasında bulundu.

1983'ten beri Şanghay ve Shenzen'de dönüşümlü olarak düzenlenen fuarın, 2025'te Shenzhen'de düzenlendiğini kaydeden Pelister, İKMİB olarak info stand ile yer aldıkları fuara Türkiye'den 6 firma bireysel olarak katılım sağladığını aktardı.

"Sektörün önde gelen firmalarının güncel ürün ve hizmetlerini sergiledikleri Chinaplas Fuarı, K Fuarı'ndan sonra dünyanın en büyük ikinci plastik sektörü fuarı olmasının yanı sıra Asya'nın en büyük plastik sektörü fuarı olarak dikkat çekiyor." ifadesini kullanan Pelister, şunları kaydetti:

"Ziyaretçi ve katılımcı sayısı ile oldukça ön plana çıkan fuar, bölgesel olarak da ihracat için önem arz ediyor. Türkiye'den de birçok ziyaretçiyi ağırlayan fuarda ziyaretçilerin yüzde 75'i Asya ülkelerinden gelen ziyaretçilerden oluşuyor. Biz de geçen yıl olduğu gibi bu yıl da info stand ile fuara katıldık. Hedef ülke kapsamında olan Çin ve Asya pazarında Türk plastik sektörünün bilinirliğinin artırılmasını ve yeni işbirlikleri yapılmasını hedefliyoruz."

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Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi IKMİB, Chinaplas Fuarı'nda Türk Plastik Sektörünü Tanıttı - Son Dakika

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