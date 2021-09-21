İKV Başkanlığı'na Ayhan Zeytinoğlu yeniden seçildi

İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Ayhan Zeytinoğlu yeniden seçildi.

İKV'den yapılan açıklamaya göre, İKV 59. Genel Kurulu, İKV'nin mütevelli kurum başkanları, destekçi kurum temsilcileri ve delegelerinin katılımıyla İstanbul'da yapıldı.

Ayhan Zeytinoğlu, genel kurulda, Temmuz 2020- Eylül 2021 dönemine ilişkin İKV'nin faaliyetlerini içeren bir konuşma yaptı.

Genel kurulun açılış konuşmaları Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Faruk Kaymakcı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkan Yardımcısı Ali Kopuz, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkan Yardımcısı İrfan Özhamaratlı, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle ve İKV Başkanı Ayhan Zeytinoğlu tarafından yapıldı.

İKV'nin yeni yönetim kurulunda Ayhan Zeytinoğlu, Prof. Dr. Haluk Kabaalioğlu, Sedat Zincirkıran, Atilla Menevşe, İsmail Gülle, Tuncay Şahin, Can Yücaoğlu, Ömer Gülsoy, Mehmet Kaya, Dr. Zeynel Abidin Erdem, Ali Sami Aydın, Celal Kaya, Levent Taş, Yavuz Altun, Süleyman Uyar, Akansel Koç ve Hakkı İsmet Aral yer alırken, denetleme kurulu üyeleri Musfata İçöz ve Türker Ateş oldu.

İKV Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Ayhan Zeytinoğlu yeniden seçildi.

"Yaşasın Türkiyeli Avrupa, yaşasın Avrupalı Türkiye"

Açıklamada genel kuruldaki konuşmasına yer verilen Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Faruk Kaymakcı, AB ile ilişkiler hakkında bilgi verdi.

İKV Başkanı Ayhan Zeytinoğlu da salgın döneminde çevrim içi teknolojiler de kullanılarak etkinliklerin sanal ortamda devam ettirildiğini, Türkiye ve AB'yi ilgilendiren kritik konuların ele alındığı birçok webinar düzenlendiğini bildirdi.

Türkiye için AB'nin Birleşik Krallık ile anlaşmasının hemen sonrasında bir Serbest Ticaret Anlaşması (STA) imzalanmasının önemli bir başarı olduğunu vurgulayan Zeytinoğlu, bu STA'nın Gümrük Birliği kadar ticaret kolaylığı sağlamamasının AB ile Gümrük Birliği ortağı olmanın ne kadar önemli olduğunu gösterdiğini kaydetti.

Zeytinoğlu, Türkiye açısından Yeşil Mutabakat'a uyum konusunda kamuoyunu uyarma ve bilgilendirme görevini yerine getirdiklerini, bu konuda bir sivil toplum platformu oluşturmak için çalışmalara devam ettiklerini bildirdi.

Türkiye'nin AB perspektifinin kritik dönüşümlerin yaşandığı bu dönemde daha da ön plana çıktığını belirten Zeytinoğlu, "Yaşasın Türkiyeli Avrupa ve yaşasın Avrupalı Türkiye." ifadesini kullandı.