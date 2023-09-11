İlber Ortaylı'dan hükümete sürpriz öneri: İstanbul'da asgari ücret yasak olmalıdır - Son Dakika

İlber Ortaylı'dan hükümete sürpriz öneri: İstanbul'da asgari ücret yasak olmalıdır

Son Güncelleme: 11.09.2023 16:09

Kimi zaman yaptığı sürpriz çıkışlarla adından söz ettiren ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, şimdi de asgari ücret çıkışıyla adından söz ettirdi. İstanbul'da hayat şartlarının pahalı olduğuna dikkat çeken Ortalı, ''İstanbul'da asgari ücret yasak olmalıdır'' dedi.

Enflasyondaki önlenemez artış vatandaşın belini büküyor. Bu anlamda hükümet, ortaya çıkan mağduriyeti minimuma indirmek için gerekli asgari ücret gerek memur maaşı gerekse emeklilere yönelik birtakım düzenlemeleri hayata geçiriyor. Ancak yapılan bu düzenlemelerin sorunun çözümü için pek yeterli kaldığı söylenemez. Konuyla ilgili tartışmalar devam ederken ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan sürpriz bir öneri geldi.

"ASGARİ ÜCRET İSTANBUL'DA YASAK OLMALI"

Katıldığı bir kanalda soruları yanıtlayan Ortaylı, " İstanbul'da asgari ücret yasak olmalıdır. Asgari ücret vererek geçinen merdiven altı tesislerin de İstanbul'da bulunmaması gerekir. Plastiğin ham maddesini alıyor kapak basıyor. Böyle yerler tabii asgari ücretli hatta daha daha düşük düşük ücretli işçi çalıştırıyor. Bu insanlara çok ehven geliyor. 'Efendim Sanayide işçi bulamayız' diyor. Senin ki sanayici değil ki istismarhane" ifadelerini kullandı.

İlber Ortaylı, Yaşam, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İlber Ortaylı'dan hükümete sürpriz öneri: İstanbul'da asgari ücret yasak olmalıdır - Son Dakika


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SON DAKİKA: İlber Ortaylı'dan hükümete sürpriz öneri: İstanbul'da asgari ücret yasak olmalıdır - Son Dakika
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