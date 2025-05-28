İliç'te Maden Üretimi İçin Önlemler Koşulu - Son Dakika
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Ekonomi

İliç'te Maden Üretimi İçin Önlemler Koşulu

İliç\'te Maden Üretimi İçin Önlemler Koşulu
28.05.2025 12:54
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CHP'li Sarıgül, İliç'te maden üretiminin yeniden başlaması için çevre ve sağlık önlemlerinin şart olduğunu belirtti.

Erzincan İliç'teki Çöpler maden sahasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, "İliç'te üretimin yeniden başlaması için çevre ve insan sağlığına dair tüm önlemler alınmalı. Kapalı liç yönteminin yüzde 99 oranında güvenli olduğu belirtiliyor. Tüm tedbirler sağlandıktan sonra üretim artsın ve emekçinin hakkı verilsin" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, partisinin il binasında, Erzincan İliç'teki Çöpler altın madeni sahasına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. İliç maden sahasının yeniden faaliyete geçmesiyle ilgili Sarıgül, "Üretim artmalı, alın teri ve emek mutlaka karşılığını almalı" dedi.

Kapalı liç (metalin çözündürülmesi süreci) yönteminin pahalı ve yüksek maliyetli bir sistem olarak ifade edildiğini söyleyen Sarıgül, yönteme ilişkin şu bilgileri verdi:

"Ancak yüzde 99 oranında güvenli olduğu belirtiliyor. Bu nedenle bu yöntem üzerinde yoğun şekilde duruyoruz. Biz istiyoruz ki; doğa, çevre, insan sağlığı ve can güvenliğiyle ilgili tüm önlemler alınsın. Tüm tedbirler sağlandıktan sonra üretim artsın ve emekçinin hakkı verilsin."

'Erzincan'da 67 kişilik kadroya 14 bin kişi başvurdu'

CHP Erzincan İl Başkanı Yalçın Tanrıverdi ise Erzincan'daki işsizlik konusuna değindi. Sağlık Bakanlığı'nın Erzincan için 67 kişilik kadrosuna çekilişle personel alımı yapıldığını söyleyen Tanrıverdi, "Çok üzücü bir tabloyla karşılaştık. 14 bin kişi sadece temizlik elemanı olmak için başvuru vardı. Bunun yanında güvenlik görevlisi ve sağlık hizmetleri için de 2 binin üzerinde başvuru vardı. 67 kişilik kadroya Erzincan gibi bir yerde, sadece burada ikamet eden kişilerin kayıt yaptırabildiği kura sürecinde bu kadar yüksek talebin olması Türkiye'nin ve Erzincan'daki işsizliğin en büyük göstergesidir" dedi.

'Dünyada 9'uncu, Türkiye'de ilk'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşçıer ve Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül ile madeni ziyaret ettiklerini aktaran Tanrıverdi, "Ziyaret ettiğimizde en büyük talebimiz şuydu; kapalı liç yöntemi dediğimiz, yani yığının altında kalan 9 canımızın olmadığı, açık alanda dağların, yığınların olmadığı bir çalışma sistemi. Bunun Uşak'ta, Manisa'da örneklerinin olduğu söyledik. Ama geldiğimiz noktada Anagold yöneticileri, dünyada 9 madende bulunan, Türkiye'de ise ilk olan bir yöntemden bahsettiler" diye konuştu.

'CHP olarak üretimin karşısında değiliz'

CHP olarak hiçbir zaman üretimin karşısında olmadıklarını vurgulayan Tanrıverdi, Çöpler Altın Madeni'nin Erzincan'a sunduğu istihdam ve ekonomik katkıların farkında olduklarını ifade etti. "Ama insan canından kıymetli hiçbir şey yok" diyen Tanrıverdi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İşçilerimizin güvenliğinden önemli hiçbir şeyin olmadığını vurguladık. Bu anlamda maden yönetimi ile iletişim halindeyiz. İyileşme anlamında iyi bir çalışma var. Madenin işçi kazalarının olmadığı bir şekilde, İliç halkının istediği gibi çevreye zarar vermeden, önlemler alınarak üretimine devam etmesi konusunda partimiz açısından hiçbir sakınca olmadığını da burada beyan etmek istiyorum." - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi İliç'te Maden Üretimi İçin Önlemler Koşulu - Son Dakika

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