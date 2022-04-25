İlk çeyrekte ihraç edilen 100 araçtan 52'si Kocaeli'den - Son Dakika

Türkiye'den yılın ilk çeyreğinde ihraç edilen araçların yüzde 52'si Kocaeli'de üretildi.

Ford Otosan, Hyundai Assan ve Anadolu Isuzu gibi üreticilerin yanı sıra çok sayıda tedarik sanayi firmasına ev sahipliği yapan Kocaeli, sektörün adet bazındaki üretim ve ihracat rakamlarına en fazla katkı sağlayan illerden biri oldu.

AA muhabirinin Otomotiv Sanayii Derneği verilerinden derlediği bilgilere göre, Türk otomotiv sektörü, ocak-mart döneminde 302 bin 730 taşıt üretti.

Ford Otosan, Hyundai Assan ve Anadolu Isuzu'nun Kocaeli'deki fabrikalarında bu dönemde toplam üretim 144 bin 999 olarak gerçekleşti.

Kocaeli, söz konusu dönemde Türkiye'nin taşıt üretiminin yaklaşık yüzde 48'ini tek başına karşılarken, şehirdeki günlük ortalama üretim de 1611 adet seviyesinde gerçekleşti.

Kentteki otomotiv fabrikalarında üretilen araçların yüzde 80'ine denk gelen 116 bin 960'ının varış noktası, yurt dışı lokasyonlar oldu.

Kocaeli'de üretilip yurt dışına gönderilen araçların, 225 bin 550'yi bulan Türkiye genel ihracatındaki payı ise yaklaşık yüzde 52 olarak gerçekleşti.

En fazla üretim Ford Otosan'dan

Ford Otosan, kentteki firmalar arasında üretim ve ihracatta liderliğini sürdürürken bu iki kategoride Hyundai Assan ikinci, Anadolu Isuzu da üçüncü sırada yer aldı.

Ford Otosan, yılın ilk üç aylık döneminde Gölcük ve Yeniköy fabrikalarında 1493 otomobil, 79 bin 708 kamyonet, 13 bin 547 minibüs olmak üzere 94 bin 748 adetlik üretim gerçekleştirdi. Şirketin ihracatının üretimine oranı ise yüzde 79 olarak kayıtlara geçti.

İzmit'teki Asım Kibar Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulu fabrikasında binek tipinde i10, i20 ve BAYON modellerinin üretimini gerçekleştiren Hyundai Assan, yılın ilk çeyreğinde 49 bin 100 adetlik üretime imza atarken, bunun yüzde 85'ine denk gelen 41 bin 867'sini ihraç etti.

Ticari araç segmentinde faaliyet gösteren Anadolu Isuzu da bu dönemde 1151 adet üretim ve 115 adet ihracat gerçekleştirdi.

Ford Otosan, Hyundai Assan ve Anadolu Isuzu'nun ocak-mart döneminde Kocaeli'deki fabrikalarında üretilen ve ihraç edilen araç sayıları ile 2021'in aynı dönemine göre değişim oranları şöyle: