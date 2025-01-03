İlk zamlı maaşlar ne zaman yatacak? - Son Dakika
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Ekonomi

İlk zamlı maaşlar ne zaman yatacak?

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Emekli ve memur maaşlarına uygulanacak olan zam oranı bugün TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranı ile belli oldu. Buna göre enflasyon aralık ayında aylık bazda 1,03%, yıllık bazda ise 44,38% olarak gerçekleşti. Şimdi ise gözler '2025 Ocak Zamlı memur maaşları ne zaman yatacak, ayın kaçında?" sorusunun yanıtına çevrildi. İşte 2025 Ocak zammı sonrası zamlı memur maaşı ödeme tarihi bilgiler…

03.01.2025 11:36  Güncelleme: 11:51
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Milyonlarca memuru yakından ilgilendiren zamlı memur maaşının yatacağı tarih araştırılıyor. Aralık ayı enflasyon oranı sonrası emekli ve memur maaş zamları belli oldu. Buna göre polis, hemşire, avukat gibi alanda çalışan memurların zamlı maaş oranı açıklandı. Peki Zamlı memur maaşı ne zaman yatacak, ayın kaçında? İşte, 2025 Ocak zammı sonrası zamlı memur maaşı ödeme tarihleri

ZAMLI MEMUR MAAŞI NE ZAMAN YATACAK, AYIN KAÇINDA?

Zamlı memur maaşları ayın 15'inde ilk zamlı maaş hesaplara yatırılacak. Bunun akabinde Ocak ayına ait kalan 15 günlük maaş farkı ise Şubat ayına doğru milyonlarca memurun hesabına yansıtılacak.

MEMUR ZAM ORANI NASIL HESAPLANIYOR?

Memur maaşlarına yapılan zam oranı, temel olarak enflasyon farkına ve toplu sözleşmeye dayalı bir hesaplamaya dayanıyor. Temmuz ayında yapılan yüzde 10'luk sözleşme zammının ardından, altı aylık enflasyon farkı da ekleniyor.

ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aralık 2024'e ilişkin enflasyon oranını açıkladı. Buna göre enflasyon aralık ayında aylık bazda 1,03%, yıllık bazda ise 44,38% olarak gerçekleşti. Böylece 2024 yıllık enflasyon oranı 44,38% oldu.

Enflasyon farkı, yıl içinde açıklanan enflasyon oranlarına göre hesaplanıyor. Ayrıca toplu sözleşme ile belirlenen yüzde 6'lık zam oranı da memurlara ekleniyor. Bu hesaplamalarla birlikte, memurların maaşları yıl içinde iki kez artırılıyor.

İlk zamlı maaşlar ne zaman yatacak?

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Son Dakika Ekonomi İlk zamlı maaşlar ne zaman yatacak? - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Ali Arat:
    soyleyecek soz yok. sozun bittigi yerdeyiz. memura emekliye asgari ucrete neden tefe tufe vermiyorsunda enflasyon diyorsun. o zaman her seye bu kadar zam gelmeli. kira elektrik yakit ekmek vb. 21 0 Yanıtla
  • Remzi Ozdemir:
    Biz zamları almadan bazı çakallar yüzde 60 zam yapmışlar Denetliyen yok ceza yok muz Cumhuriyeti 18 0 Yanıtla
  • Bülent Yılmaz:
    EMEKLİ YILINI ÇOK MEHTERLİ KAPATTIK 18 0 Yanıtla
  • Şerif Ilhan:
    önemli olan paranın miktarı değil bereketi ???? AGAM BIZLE EGLENIR 11 0 Yanıtla
  • buğrul cengiz:
    Bunlar enflasyonu gaz lambası gaz fitili, pinpon topu nekadar zamlanmış ona göre yapıyorlar galiba diyecek bi şey yok 8 1 Yanıtla
  • Murat Çevre:
    Madem asgari ücrete %30 geldi o zaman vergi kira ve benzer Her şeye %30 gelmeli ve hatta daha az gelmeli ki yaşam şartları alım gücü artmalı 5 0 Yanıtla
  • Wolf_man666 null:
    %1 mi vayyyy......... 4 0 Yanıtla
  • Murat Karaca:
    Çok mu önemli 1 2 Yanıtla
  • Abdullah Baykal:
    Kasım ayında 75 lira olan kutu sakız aralık ayında 90 lira 2 0 Yanıtla
  • Kartal58:
    bunada şükür beterin beteri var arkadaşlar 0 0 Yanıtla
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