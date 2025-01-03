İlk zamlı maaşlar ne zaman yatacak?

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Milyonlarca memuru yakından ilgilendiren zamlı memur maaşının yatacağı tarih araştırılıyor. Aralık ayı enflasyon oranı sonrası emekli ve memur maaş zamları belli oldu. Buna göre polis, hemşire, avukat gibi alanda çalışan memurların zamlı maaş oranı açıklandı. Peki Zamlı memur maaşı ne zaman yatacak, ayın kaçında? İşte, 2025 Ocak zammı sonrası zamlı memur maaşı ödeme tarihleri

ZAMLI MEMUR MAAŞI NE ZAMAN YATACAK, AYIN KAÇINDA?

Zamlı memur maaşları ayın 15'inde ilk zamlı maaş hesaplara yatırılacak. Bunun akabinde Ocak ayına ait kalan 15 günlük maaş farkı ise Şubat ayına doğru milyonlarca memurun hesabına yansıtılacak.

MEMUR ZAM ORANI NASIL HESAPLANIYOR?

Memur maaşlarına yapılan zam oranı, temel olarak enflasyon farkına ve toplu sözleşmeye dayalı bir hesaplamaya dayanıyor. Temmuz ayında yapılan yüzde 10'luk sözleşme zammının ardından, altı aylık enflasyon farkı da ekleniyor.

ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aralık 2024'e ilişkin enflasyon oranını açıkladı. Buna göre enflasyon aralık ayında aylık bazda 1,03%, yıllık bazda ise 44,38% olarak gerçekleşti. Böylece 2024 yıllık enflasyon oranı 44,38% oldu.

Enflasyon farkı, yıl içinde açıklanan enflasyon oranlarına göre hesaplanıyor. Ayrıca toplu sözleşme ile belirlenen yüzde 6'lık zam oranı da memurlara ekleniyor. Bu hesaplamalarla birlikte, memurların maaşları yıl içinde iki kez artırılıyor.