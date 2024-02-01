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İmamoğlu İBB çalışanlarına zam ve ikramiyeyi duyurdu - Son Dakika
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Ekonomi

İmamoğlu İBB çalışanlarına zam ve ikramiyeyi duyurdu

İmamoğlu İBB çalışanlarına zam ve ikramiyeyi duyurdu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB çalışanlarına yapılan maaş düzenlemesini duyurdu. Çalışanların maaşlarına taban ücret uygulaması ve yüzde 10 iyileştirme yapıldığı belirtildi. Ayrıca, şubat ayına özel olarak bir maaş ikramiyesi verileceği açıklandı.

01.02.2024 16:03
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İBB çalışanlarına yapılan maaş düzenlemesi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından duyuruldu. Kurum çalışanlarının maaşlarında taban ücret uygulaması ve yüzde 10 iyileştirmeye gidildi. Yüzde 51 ila 69 arasında yapılan zamma ek olarak şubat ayına özel bir maaş da ikramiye verileceği öğrenildi.

İBB ÇALIŞANLARINA ZAM VE 1 MAAŞ İKRAMİYE

Ekrem İmamoğlu, İBB çalışanlarıyla ilgili alınan kararı sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Konuyla ilgili ayrıntıları paylaşan İmamoğlu "Çalışanlarımıza hayırlı olsun" başlığıyla şu ifadeleri kullandı:

"Ocak ve Mart dönemi artışlı tüm çalışanlarımıza taban ücret uygulaması ve maaşlarına da %10 iyileştirme yapılmıştır. Böylelikle, Ocak ayı artışlı personelimizin 6 aylık zam oranı yüzde 51-69 arasında gerçekleşmiştir. Mart ayı artışlı personelimiz de iyileştirilmiş ücretleri üzerinden 1 Mart'ta ücret artışlarını alacaklardır. Ayrıca, 5 yıllık onurlu hizmet dönemimizin bir teşekkürü olarak da memurlarımıza 2024 Şubat ayına özel 1 maaş ikramiye verme kararı aldık."

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