IMF Almanya'nın Büyüme Tahminini Düşürdü - Son Dakika
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Ekonomi

IMF Almanya'nın Büyüme Tahminini Düşürdü

IMF, Almanya'nın büyüme tahminini bir kez daha düşürerek bu yıl için %0,3 ve gelecek yıl için %1,1 olarak revize etti.

17.01.2025 18:46
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Uluslararası Para Fonu (IMF), azalan ihracat ve yapısal sorunlarla mücadele eden Almanya'nın büyüme tahminini bir kez daha düşürdü.

Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nu güncelleyen IMF, küresel ekonominin bu yıl ve gelecek yıl yüzde 3,3 büyümesini bekliyor.

IMF, yeni bir gümrük vergisi dalgası yoluyla korumacı politikaların genişletilmesinin ticaret gerilimlerini artırabileceği, yatırımları azaltabileceği, küresel ticaret işleyişini bozabileceği ve tedarik zincirlerini yeniden kesintiye uğratabileceği uyarısında bulundu.

IMF raporunda, Avrupa için enerji krizinin etkilerinden ve Çin'de emlak sektöründen kaynaklanan "aşağı yönlü riskler" ortaya konulurken, enflasyonun yeniden yükselmesinin küresel ekonomi için en büyük risklerden biri olduğu ifade edildi.

IMF, Alman ekonomisi için büyüme tahminini bu yıl için yüzde 0,8'den yüzde 0,3'e ve gelecek yıl için yüzde 1,4'ten yüzde 1,1'e indirdi. Böylece, IMF bir kez daha Almanya'nın G7 ülkeleri arasında en zayıf büyüyeceğini öngördü.

Avrupa'nın diğer büyük ekonomileri Fransa ve İtalya'nın da zayıflamakla birlikte, sırasıyla bu yıl için yüzde 0,8 ve 0,7'lik büyüme tahminleriyle Almanya'nın oldukça üstünde yer alması dikkati çekti.

IMF, Almanya için tahminini yüzde 0,5 puan düşürürken, ABD için tahminini 0,5 puan artırarak bu yıl için yüzde 2,7'ye yükseltti.

Önde gelen Alman ekonomik araştırma enstitüleri de 2025'te ortalama yüzde 0,3'lük bir büyüme bekliyor

Öte yandan, Almanya ekonomisi, geçen yıl Çin ile artan rekabet ve yapısal sorunların ekonomiyi frenlemesiyle art arda ikinci yıl küçüldü.

Almanya'da mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH), geçen yılın son çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,1 daralırken, 2024 yılının tamamında ise bir önceki yıla göre yüzde 0,2 geriledi. Böylece dünyanın 3. ekonomisi olan Almanya ekonomisinde 2023'teki yüzde 0,3'lük düşüşün ardından 2024'te de daralma görüldü.

Alman ekonomisi, en son 2002-2003 döneminde iki yıl art arda küçülmüştü.

Ülke, 2025'in ilk çeyreğinde de daralırsa teknik resesyona girecek

Bu arada geçen yılın son çeyreğinde yüzde 0,1 küçülen Almanya ekonomisi, 2025'in ilk çeyreğinde de daralması halinde, iki çeyrek art arda daralma olarak tanımlanan teknik resesyona girecek.

2023'te alışılmışın dışında yüksek düzeydeki enflasyonun satın alma gücünü etkilemesi, yüksek enerji fiyatları, düşen yatırımlar, zayıf dış talep ve faiz oranlarının yüksekliği gibi nedenlerle bir önceki yıla göre ekonomisi yüzde 0,3 daralan Almanya, G7 ülkeleri içinde küçülen tek ülke olmuştu.

Avrupa'nın en büyük ekonomisi olan Almanya'nın bel kemiğini oluşturan şirketler, artan enerji fiyatları ve ihracata bağımlı Almanya ekonomisinde özel bir sorun olan dış talepteki düşüşe bağlı sert makroekonomik rüzgarlarla mücadele etmekte zorlanırken, Çinli şirketlerin oluşturduğu ağır rekabet ile de karşı karşıya bulunuyor.

İnşaat sektörü gibi otomotiv, makine mühendisliği ve kimya endüstrileri gibi önemli sektörler de düşük taleple mücadele ederken, Almanya'nın ihracatı 2024'te bir önceki yıla kıyasla yüzde 0,8 geriledi. Özel tüketim harcamaları sadece yüzde 0,3 arttı.

Diğer ülkelere göre pahalı enerji ve aşırı bürokrasi Almanya'yı bir sanayi ülkesi olarak zorlarken, Almanlar da belirsizlik nedeniyle paralarını harcamıyor. Ülkede eski olan altyapının da yenilenmesi gerekiyor.

Rusya- Ukrayna Savaşı, Almanya ekonomi gündemine bütçe anlaşmazlıklarına kadar uzanan siyasi belirsizlikler de eklerken, 23 Şubat'ta yapılacak erken seçim ve gelecekteki ekonomi politikası çerçevesinin belirsiz olması birçok şirketin yatırım yapmaktan çekinmesine neden oluyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Ekonomi, İhracat, Almanya, Finans, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi IMF Almanya'nın Büyüme Tahminini Düşürdü - Son Dakika

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