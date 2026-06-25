IMF: Orta Doğu'daki Çatışmalar Emtia Fiyatlarını Etkiliyor - Son Dakika
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IMF: Orta Doğu'daki Çatışmalar Emtia Fiyatlarını Etkiliyor

25.06.2026 19:37
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IMF'nin açıklamasında, Hürmüz Boğazı'nın açılmasıyla emtia fiyatlarının düştüğü ancak normalleşmenin zaman alacağı belirtildi.

Uluslararası Para Fonu (IMF) Sözcüsü Julie Kozack, Orta Doğu'da çatışmaların durması ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına yönelik adımların ardından emtia fiyatlarında düşüş görüldüğünü ancak normalleşmenin zaman alacağını ifade etti.

Kozack, düzenlediği basın toplantısında, küresel ekonomideki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Orta Doğu'daki savaşın küresel ekonomiye etkilerini değerlendiren Kozack, bölgedeki savaşın küresel ekonominin dayanıklılığını bir kez daha sınadığını yineledi.

Kozack, savaşın küresel ekonomiye etkilerini değerlendirirken 3 temel kanalı göz önünde bulundurmaya devam ettiklerini belirterek, bunların emtia fiyatları, enflasyon ve enflasyon beklentileri ile finansal koşullar olduğunu anlattı.

ABD ve İran arasında varılan mutabakata işaret eden Kozack, "Çatışmaların durması ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına yönelik adımların yanı sıra ateşkes çok memnuniyet verici ve eğer bu durum sürdürülürse elbette küresel ekonomiyi destekleyecektir." dedi.

"Emtialarda fiyat tarafında bazı hareketler görüyoruz"

Kozack, emtia fiyatlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, petrol fiyatlarının savaş sırasında ulaştığı zirvelerden gerilediğini ancak hala savaş öncesi seviyelerin yaklaşık yüzde 10 üzerinde bulunduğunu aktardı.

Jet yakıtı fiyatlarının da düştüğünü ancak savaş öncesi seviyelerin üzerinde kalmaya devam ettiğini belirten Kozack, doğal gaz, baz metaller, üre ve bazı gübre fiyatlarında da gerileme görüldüğünü belirtti.

Kozack, "Emtialarda fiyat tarafında bazı hareketler görüyoruz ancak tam normalleşmenin zaman alacağını da biliyoruz. Çünkü gemilerin boğazdan çıkıp varış noktalarına ulaşması ve ardından limanlara bıraktıkları yüklerin nihai varış noktalarına, yani son tüketicilere ve firmalara taşınması vakit gerektiriyor." dedi.

Dünya Ekonomik Görünüm raporu güncellemesi 8 Temmuz'da yayımlanacak

Enflasyon ve enflasyon beklentilerine ilişkin Kozack, bazı merkez bankalarının faiz artırımına giderken bazılarının beklemede kaldığını söyledi.

Kozack, genel olarak enflasyon beklentilerinin çıpalanmış durumda olduğunu gördüklerini ancak merkez bankalarının enflasyon beklentilerinde bozulmaya karşı tetikte kalmalarını önermeye devam ettiklerini kaydetti.

Finansal koşullar açısından da görünümü değerlendiren Kozack, gelişmiş ekonomilerin yanı sıra gelişmekte olan ülkelerde de finansman koşullarının destekleyici kaldığını aktardı.

Kozack, IMF'nin küresel ekonomik görünümüne ilişkin kapsamlı değerlendirmelerinin 8 Temmuz'da yayımlanacak Dünya Ekonomik Görünüm (WEO) güncelleme raporunda yer alacağını belirtti.

En çok etkilenen ülkeler açısından enerji ithalatçısı ve mali tamponları sınırlı ekonomilerin asıl endişe duydukları grup olduğunu vurgulayan Kozack, IMF'nin üye ülkelerin bu kesimini nasıl en iyi şekilde destekleyebileceğine odaklanmayı sürdürdüklerini dile getirdi.

"Fed'in politika faiz oranını sabit tutma kararının yerinde olduğunu düşünüyoruz"

ABD ekonomisine ilişkin soruları da yanıtlayan Kozack, ABD ekonomisindeki büyüme ivmesinin sağlam bir seyir izlediğini belirtti.

Kozack, ülkede bugün açıklanan ilk çeyreğe ilişkin yüzde 2,1'lik büyüme verisinin öncü tahminlerden güçlü geldiğine işaret ederek, 2025 yılının sonunda yaşanan hükümet kapanmasının ardından kamu harcamalarının 2026'nın ilk çeyreğinde toparlandığını, yatırımların da güçlü seyrettiğini aktardı.

Yatırımların sermaye malları ithalatını desteklediğini belirten Kozack, iş gücü verimliliğinin de güçlü seyrini sürdürdüğünü, dünyanın pek çok bölgesinde zayıf verimlilik artışı gözlemlenirken, ABD'nin bu açıdan küresel ölçekte biraz istisnai bir konumda olduğunu kaydetti.

Kozack, ABD Merkez Bankasının (Fed) geçen hafta aldığı faiz kararına da değinerek, enflasyonun hala yüzde 2'lik hedefin üzerinde olduğunu 2027 sonuna kadar hedefe doğru gerilemesini beklediklerini belirtti.

Fed'in yeni başkanı Kevin Warsh'un fiyat istikrarını sağlama konusundaki kararlılığını memnuniyetle karşıladıklarını belirten Kozack, "Fed'in politika faiz oranını sabit tutma kararının yerinde olduğunu düşünüyoruz. Fed'in atacağı bundan sonraki her türlü politika adımı ihtiyatlı şekilde gerçekleştirilmeli ve gelecek verilere göre dikkatle ayarlanmalı." diye konuştu.

"Venezuela makamlarıyla yakın temas halindeyiz"

Venezuela'yı vuran iki büyük depremin ardından IMF'nin nasıl bir yol izleyeceğine dair sorular üzerine Kozack, depremin Venezuela üzerindeki etkisinden ötürü derin üzüntü duyduklarını söyledi.

Kozack, "Gelişmeleri yakından takip ediyoruz, Venezuela makamlarıyla yakın temas halindeyiz ve Venezuela'nın ekonomik etkileri ve toparlanma ihtiyaçlarını değerlendirme sürecinde onlarla yakın temas içinde kalmaya devam edeceğiz. Elbette bu görüşmelerin bir parçası da bu trajediden toparlanma sürecinde yetkilileri ve Venezuela halkını en iyi nasıl destekleyebileceğimiz konusu olacak." dedi.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Hürmüz Boğazı, Orta Doğu, Ekonomi, Enerji, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi IMF: Orta Doğu'daki Çatışmalar Emtia Fiyatlarını Etkiliyor - Son Dakika

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