IMF, Pakistan'ın 1,2 milyar dolarlık kredisini yatırdı - Son Dakika
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IMF, Pakistan'ın 1,2 milyar dolarlık kredisini yatırdı

13.07.2023 23:18

Uluslararası Para Fonu (IMF), 3 milyar dolarlık stand-by anlaşmasının ardından Pakistan Merkez Bankasına 1,2 milyar dolarlık ilk krediyi yatırdı. Pakistan, son 3 günde 4,2 milyar dolarlık finansal destek aldı. IMF ile anlaşmanın ardından Pakistan'ın kredi notu yükseldi.

IMF ile yapılan 3 milyar dolarlık stand-by anlaşmasının ardından Pakistan Merkez Bankasına 1,2 milyar dolarlık ilk krediyi yatırdı. Anlaşmayı Pakistan Maliye Bakanı İshak Dar, " Allah'a şükürler olsun" mesajıyla duyurmuştu.

3 MİLYAR DOLARDAN 1,2 MİLYAR DOLARI YATTI

Geo News televizyonundaki habere göre, Pakistan Gelir ve Maliye Bakanı İshak Dar, IMF'nin Merkez Bankasına 1,2 milyar dolar krediyi yatırdığını açıkladı. Dar, 3 milyar dolardan kalan 1,8 milyar dolarlık kredinin ise Kasım 2023 ve Şubat 2024'te yapılacak değerlendirmelerin ardından yatırılacağını belirtti.

SON 3 GÜNDE 4,2 MİLYAR DOLARLIK DESTEK ALDILAR

Pakistan, son 3 günde 4,2 milyar dolarlık finansal destek aldı. Pakistan, 11 Ağustos'ta Suudi Arabistan'dan 2 milyar dolar, dün ise Birleşik Arap Emirliklerinden 1 milyar dolar finansal destek almıştı.

IMF Guvernörler Kurulu, Pakistan'ın ekonomik istikrar programını desteklemek için bu ülkeyle 9 aya yayılan 3 milyar dolarlık stand-by anlaşmasını dün onaylamıştı.

FİTCH, PAKİSTAN'IN KREDİ NOTU YÜKSELTTİ

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, IMF ile anlaşmasının ardından Pakistan'ın yabancı para cinsinden uzun vadeli kredi notunu "CCC-"den "CCC" seviyesine yükseltmişti.

IMF Pakistan Misyon Şefi Nathan Porter, 30 Haziran'da yaptığı açıklamada, IMF ile Pakistanlı yetkililerin 9 aylık süreyle 3 milyar dolar stand-by düzenlemesi konusunda anlaştığını duyurmuştu.,

MALİYE BAKANI "ALLAH'A ŞÜKÜRLER OLSUN" DİYE DUYURMUŞTU

Pakistan Maliye Bakanı İshak Dar ise, IMF anlaşmasının ardından Twitter'da "Allah'a şükürler olsun" mesajını paylaştı. Başbakan Şahbaz Şerif ise Twitter'dan yaptığı açıklamada, anlaşmanın gerçekleşmesinden duyduğu memnuniyeti belirtmişti. Şerif, bu anlaşmanın, Pakistan'ın döviz rezervini güçlendireceğini, ekonomik istikrara kavuşmasını sağlayacağını ve ülkeyi sürdürülebilir ekonomik büyüme yoluna sokacağını kaydetti.

Kaynak: AA
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Son Dakika Ekonomi IMF, Pakistan'ın 1,2 milyar dolarlık kredisini yatırdı - Son Dakika


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