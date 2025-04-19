IMF ve Dünya Bankası Bahar Toplantıları

Uluslararası Para Fonu (IMF) ile Dünya Bankası, ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife hamlelerinin belirsizlikleri artırdığı bir dönemde, küresel ekonominin karşı karşıya olduğu zorluklar ve riskleri mercek altına almak üzere küresel finansın aktörlerini bir araya getirecek.

İkinci Dünya Savaşı sonrası yeniden şekillenen dünya ekonomisinde ABD'nin önderliğinde kurulan ve "Bretton Woods ikizleri" olarak bilinen IMF ve Dünya Bankası, her sene düzenledikleri Bahar Toplantıları'nı 21-26 Nisan'da Washington'da yapacak.

Küresel ekonominin nabzının tutulacağı IMF-Dünya Bankası Bahar Toplantıları, bu yıl Trump'ın tartışmalı tarife politikalarının yol açtığı belirsizliklerin gölgesinde gerçekleşecek.

Toplantılara, birçok ülkenin maliye bakanları, merkez bankası başkanları, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile akademisyenler katılacak.

Toplantıların teması "İstihdam-Refaha Giden Yol"

Teması "İstihdam-Refaha Giden Yol" olarak belirlenen toplantıların merkezinde, Kalkınma Komitesi ile Uluslararası Para ve Finans Komitesinin ortak toplantıları yer alacak. Bu toplantılarda kurumların çalışmalarındaki ilerleme ele alınacak.

Bölgesel bilgilendirme toplantıları, basın toplantıları ve uluslararası kalkınma, borç sorunları, ekonomik toparlanma ve özel sektörün harekete geçirilmesine odaklanan forumlar da düzenlenecek.

G-20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları toplantısı da yıllık toplantılar marjında yapılacak.

Toplantılar kapsamında, küresel ekonomik görünüme ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı başta Dünya Ekonomik Görünüm Raporu olmak üzere Küresel Finansal İstikrar Raporu ile Mali İzleme Raporu gibi önemli raporlar açıklanacak.

Trump'ın tarifeleri tartışmaların odağında

Dünya ekonomisine ilişkin kritik konuların masaya yatırılacağı toplantılarda, bu yıl Trump yönetiminin tarifelerinin tartışmaların merkezinde yer alması bekleniyor.

Beyaz Saray'daki görevini 20 Ocak'ta devralmasından bu yana çeşitli ülke ve sektörlere yönelik tarifeler açıklayan Trump, küresel ticarette ve piyasalarda büyük sarsıntıya yol açmıştı.

İlk olarak 1 Şubat'ta fentanil ve göçmen krizi gerekçesiyle Kanada ve Meksika'dan ithal edilen mallara yüzde 25, Çin'den yapılan ithalata yüzde 10 ek gümrük vergisi getiren Trump, daha sonra Çin'den ithal edilen tüm ürünlere yönelik tarife oranını yüzde 20'ye çıkarırken, Meksika ve Kanada'ya yönelik tarifelerde ABD-Meksika-Kanada Anlaşması (USMCA) ile uyumlu malları muaf tutmuştu.

Trump, 10 Şubat'ta çelik ve alüminyum ithalatına yüzde 25 gümrük vergisi uygulanmasına yönelik kararnameleri imzalarken, 26 Mart'ta ithal otomobil ve hafif ticari araçlar ile temel otomobil parçalarına yüzde 25 gümrük vergisi getirmişti.

"Kurtuluş günü" olarak adlandırdığı 2 Nisan'da ise ABD'nin ticaret partnerleri için özel belirlenen ve yüzde 10 ila 50 değişen karşılıklılık esasına dayalı tarifeleri duyuran Trump, 9 Nisan'da misilleme yapmayan ülkeler için ek tarifelerin 90 gün süreyle durdurulacağını ve bu sürede yüzde 10'luk temel tarife uygulanacağını belirtmişti.

Trump, ABD'nin tarifelerine misillemeyle yapan Çin için "karşılıklı" tarife oranını ise yüzde 125'e çıkarmıştı. Böylelikle yürürlükteki tarife oranları, Çin için fentanil krizi dolayısıyla uygulananlar dahil yüzde 145'e ulaşmıştı. Çin'den ithalata uygulanan gümrük vergisi oranı bazı ürünlerde ise daha önceden yürürlükte olan tarifelerle toplamda yüzde 245'i buldu.

Ekonomik büyüme tahminlerinde aşağı yönlü revizyonlar bekleniyor

IMF Başkanı Kristalina Georgieva da Bahar Toplantıları öncesi küresel ekonomik görünüme ilişkin yaptığı konuşmada tarifelere geniş yer ayırdı.

Dünya ekonomisinin dayanıklılığının küresel ticaret sisteminin yeniden yapılandırılmasıyla yeniden sınandığını belirten Georgieva, "Finansal piyasalarda dalgalanma arttı. Ticaret politikalarındaki belirsizlik kelimenin tam anlamıyla zirve yaptı." değerlendirmesinde bulundu.

Georgieva, belirsizlik ne kadar uzun sürerse, maliyetinin de o kadar büyük olacağını vurgulayarak, tarifelerin yol açacağı maliyetleri Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nda ele alacaklarını bildirdi.

Ekonomilere ilişkin yeni büyüme projeksiyonlarında önemli aşağı yönlü revizyonların olacağına işaret eden Georgieva, ancak resesyon öngörmediklerini kaydetti.

Georgieva, bazı ülkeler için enflasyon tahminlerinde ise artışlar görüleceğini belirtti.

Bu gelişmelerle Trump'ın ticaretteki korumacı politikaları ve tarifelerin küresel ekonomik büyümeye etkisinin IMF-Dünya Bankası Bahar Toplantıları'nın en önemli gündem maddelerinden biri olması öngörülüyor.

Trump'ın tarifelerinin ekonomik görünüm için tehdit oluşturduğu bir dönemde küresel finansın aktörlerinin, sorunlara ortak çözümler araması bekleniyor.???????