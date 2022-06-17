İndirim günleri meyvesini vermeye başladı: 200 bin nüfuslu ilçeye dünyanın her yerinden turist akını - Son Dakika
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İndirim günleri meyvesini vermeye başladı: 200 bin nüfuslu ilçeye dünyanın her yerinden turist akını

17.06.2022 10:10

İndirim günleri meyvesini vermeye başladı: 200 bin nüfuslu ilçeye dünyanın her yerinden turist akını Esnaf festivalden umutlu: Turistleri bekliyoruzTEKİRDAĞ Tekirdağ'da turistleri çekmek ve şehirdeki esnafı canlandırmak için başlatılan alışveriş festivali meyvelerini vermeye başladı.

İndirim günleri meyvesini vermeye başladı: 200 bin nüfuslu ilçeye dünyanın her yerinden turist akını

Esnaf festivalden umutlu: Turistleri bekliyoruz

TEKİRDAĞ Tekirdağ'da turistleri çekmek ve şehirdeki esnafı canlandırmak için başlatılan alışveriş festivali meyvelerini vermeye başladı.

Tekirdağ merkez Süleymanpaşa ilçesinde belediye tarafından başlatılan 'Cadde ve Pasaj İndirim Günleri' şehre hareket kattı. Kentte yarım asırdan fazladır kutlanan Uluslararası Kiraz Festivali'ni de içine alacak şekilde düzenlenen organizasyon kente her ülkeden ve milletten turist çekmeye devam ediyor.

1 Haziran - 14 Temmuz tarihleri arasında sürecek olan indirim günleri için Türkçe, İngilizce, Bulgarca ve Yunanca olarak dört dilde broşür hazırlayan Süleymanpaşa Belediyesi, hazırladığı broşürleri Türkiye'nin Avrupa'ya açılan kapılarında dağıtarak şehrin doğal ve kültürel güzelliklerini görmek için turistleri ilçeye davet etmiş, festivalin başlamasıyla da ilçeye 2 Milyonu aşkın yerli ve yabancı turist akın ederek şehrin ekonomisine katkı sunmuştu.

Kiraz Festivali'nin tamamlanmasının ardından festival alanında kurulu olan alışveriş çadırlarında müşterilerini bekleyen esnaf ise düzenlenen etkinlikten memnun olduğu söyledi. Festival alanında kurulan çadırlarda giyim ürünleri satan Ercan Yavaş, "Festivalimiz devam ediyor. Cumartesi - Pazar günleri full oluyor. Dışarıdan gelen misafirlerimiz buraya geliyor. Tezgahlarımız cıvıl cıvıl. Kiraz Festivali çok iyi geçti, sanatçılarımız da çok iyiydi. Bunun için Süleymanpaşa Belediye Başkanımız Cüneyt Yüksel'e çok teşekkür ederiz. Gayet memnun olduk, sağ olsun. Alışveriş festivali devam ediyor. Yaklaşık 35 - 40 gün daha buradayız. Güzel yerlerimiz var insanlar burada huzurlu bir şekilde geziyor. Çok rahat bir şekilde alışverişini yapıyor, çok canlı bir yer. Bulgaristan'dan gelenler için belediyemiz çok güzel bir çalışma yaptı. Bulgarcamız yok ama gönüllü arkadaşlarımız var, yardımcı oluyorlar bize. Bir şey olduğu zaman iletişim problemi yaşadığımız zaman geliyorlar, yardımcı oluyorlar. Satış yapıyorlar bizimle. Bulgaristan ve Yunanistan'dan bayağı talep var, eşya alıyorlar. Her zaman bekleriz, burası güzel bir yer. Önümüzdeki hafta Cumartesi - Pazar çok güzel geçeceğine inanıyoruz. Almanya'dan gelenler de çok yoğunlukta, Bulgarlar da günübirlik geliyorlar zaten. Sabahleyin geliyorlar, akşamüstü gidiyorlar. Bayağı iyiler yani. Alışverişini de güzel yapıyorlar, bir sıkıntı yaşamıyoruz. Macaristan'dan geldiler, Polonya'dan geldiler, Almanya'dan vardı. Hollanda'dan müşterimiz vardı. Bayağı, çok çeşitli insanlar vardı. Bayağı güzel gelenler var" dedi.

Süleymanpaşa sahil dolgu alanında festival için kurulan çadırlar, 40 gün daha açık olacak.

İndirim günleri meyvesini vermeye başladı: 200 bin nüfuslu ilçeye dünyanın her yerinden turist akını
İndirim günleri meyvesini vermeye başladı: 200 bin nüfuslu ilçeye dünyanın her yerinden turist akını
İndirim günleri meyvesini vermeye başladı: 200 bin nüfuslu ilçeye dünyanın her yerinden turist akını
İndirim günleri meyvesini vermeye başladı: 200 bin nüfuslu ilçeye dünyanın her yerinden turist akını
İndirim günleri meyvesini vermeye başladı: 200 bin nüfuslu ilçeye dünyanın her yerinden turist akını
İndirim günleri meyvesini vermeye başladı: 200 bin nüfuslu ilçeye dünyanın her yerinden turist akını
İndirim günleri meyvesini vermeye başladı: 200 bin nüfuslu ilçeye dünyanın her yerinden turist akını
İndirim günleri meyvesini vermeye başladı: 200 bin nüfuslu ilçeye dünyanın her yerinden turist akını
İndirim günleri meyvesini vermeye başladı: 200 bin nüfuslu ilçeye dünyanın her yerinden turist akını
İndirim günleri meyvesini vermeye başladı: 200 bin nüfuslu ilçeye dünyanın her yerinden turist akını
İndirim günleri meyvesini vermeye başladı: 200 bin nüfuslu ilçeye dünyanın her yerinden turist akını
İndirim günleri meyvesini vermeye başladı: 200 bin nüfuslu ilçeye dünyanın her yerinden turist akını
İndirim günleri meyvesini vermeye başladı: 200 bin nüfuslu ilçeye dünyanın her yerinden turist akını

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İndirim günleri meyvesini vermeye başladı: 200 bin nüfuslu ilçeye dünyanın her yerinden turist akını - Son Dakika

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