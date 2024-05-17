İnegöl\'de kardeşlerin kurduğu yat firması ihracat kapısını araladı

Ekonomi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, tekne yaptırmak isterken girdikleri araştırmalar sonucu üretici olmaya karar veren kardeşlerin kurduğu yat firması ihracat kapısını araladı.

İnegöl'de 55 yıldır mobilya üreten ailenin son kuşağına mensup 21 yaşındaki Furkan ve 23 yaşındaki Alperen Avcı kardeşler, kendilerine ait 7 metrelik teknenin büyüğünü yaptırmak istedi.

Bölgedeki tekne üreticileriyle görüşen kardeşler, aldıkları teklifleri yüksek bulunca sektörle ilgili araştırmalara başladı. Özellikle 12 metrelik yat üretiminde açık olduğunu fark eden Furkan ve Alperen Avcı, ailelerinin de desteğiyle bu alana yatırım yapmaya karar verdi.

Yaklaşık 3 yıllık çalışmanın ardından alanında uzman kişilerin danışmanlığında firma kurup fabrikalarını hazırlayarak üretimlerine geçen yıl başlayan kardeşlerin ürettiği ilk yat, ABD merkezli tasarım yarışmasında birincilik ödülü aldı.

Yurt içi ve yurt dışındaki fuarlarda ilgi gören yerli üretim yatların ilk ihracatını Polonya ve Macaristan'a yapmaya hazırlanan kardeşler, imzaladıkları sözleşmeler kapsamında çalışanlarıyla siparişleri yetiştirmek için mesai yapıyor.

Salgın sürecinde başladılar

Hunters Yat firmasının kurucularından Furkan Avcı, AA muhabirine, ailesinin 1969 yılından bu yana mobilya sektöründe faaliyet gösterdiğini söyledi.

Kovid-19 salgını dönemindeki durgunlukta Mudanya Limanı'nda bulunan kendilerine ait 7 metrelik tekneyi büyütmek istediklerini belirten Avcı, üretici firmalarla görüştüklerinde özellikle fiyatlarını yüksek, teslim sürelerini çok uzun bulduklarını anlattı.

Bursa, İstanbul, Antalya, İzmir gibi büyükşehirlerdeki tekne üreticilerini gezdiklerini aktaran Avcı, "Özellikle 12 metrelik yat üretiminde ülkede açık olduğunu gördük ve bu sektöre adım atmaya karar verdik." dedi.

Geçen yıl yazın ürettikleri ilk yatın Yalova'da marinada bulunduğunu bildiren Avcı, bunun yanı sıra fabrikalarında yapımına devam ettikleri 5 yatın bulunduğunu ifade etti.

Bu yatlardan ikisini tamamlayıp Polonya ve Macaristan'a göndereceklerini dile getiren Avcı, "Şu anda 100 kişilik ekiple çalışıyoruz. Seri üretime geçtik. Gelecek yıldan itibaren her ay bir tekne üretmeyi hedefledik. 12 metreliklerin dışında 21 metrelik yat projemiz de var. Bundan da yılda iki adet üretmeyi amaçladık." diye konuştu.

Başka anlaşmalar da yaptıklarını kaydeden Avcı, bu nedenle üretim yerini büyütmek için yaklaşık 25 dönüm arazi satın aldıklarını belirtti.

Avcı, "Bunu da yaklaşık 3 sene içinde faaliyete geçirmeyi planlıyoruz. Orayı tamamen tekne ve mobilya üretimine uygun şekilde koordine etmeyi planlıyoruz." bilgisini paylaştı.

Alperen Avcı ise ihracat odaklı çalışarak ülkeye döviz kazandırmayı hedeflediklerini vurguladı.

Yurt dışındaki büyük firmaların verdiği fiyatları araştırdıklarında, sektörde çok büyük kar marjlarının olduğunu gördüklerini anlatan Avcı, "Alanında bir dünya markası çıkarmayı amaçlıyoruz. İki ülkeye ihracatımız olacak, bunları önümüzdeki dönemlerde artırmak istiyoruz. Şu an ortalama 3 ayda bir tekne üretiyoruz. Asıl amacımız lüks üretim ve ihracat." ifadelerini kullandı.