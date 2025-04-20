İnegöl Piyazı Coğrafi İşaretle Tescillendi - Son Dakika
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Ekonomi

İnegöl Piyazı Coğrafi İşaretle Tescillendi

İnegöl Piyazı Coğrafi İşaretle Tescillendi

İnegöl Belediyesi'nin gastronomi alanında yürüttüğü çalışmalar sonucunda, İnegöl Piyazı şehrin 6. coğrafi işaretli ürünü olarak tescillendi. İnegöl'ün zengin gastronomi değerlerini tanıtmak amacıyla yapılan bu çalışmalara devam ediliyor.

20.04.2025 09:50  Güncelleme: 09:52
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İnegöl Belediyesi'nin gastronomi alanında yaptığı çalışmalar sonucunda şehrin bir değeri daha tescillendi. İnegöl Köftesi, İnegöl Sütlü Kadayıfı, İnegöl Çıbrıkası, İnegöl Cerrah Kuru Fasulyesi ve İnegöl Mişorizinin ardından İnegöl Piyazı şehrin 6'ncı coğrafi işaretli ürünü oldu.

İnegöl'ün sanayi ve tarım şehri kimliklerinin yanına turizmi de ekleyerek bu alanda son dönemde önemli çalışmalara imza atan, şehrin turizm değerlerini bir bir gün yüzüne çıkararak bu alanda ciddi bir gelişim sağlayan İnegöl Belediyesi, gastronomide 6'ncı markasını tescilletmeyi başardı. Turizm adına yapılan çalışmaların önemli bir ayağı olan gastronomi çalışmaları kapsamında İnegöl Köftesinin yanında şehrin birbirinden kıymetli gastronomi değerlerini de ülkemize ve dünyaya tanıtmak amacıyla çıkılan yolda daha önce; İnegöl Çıbrıka Bitkisi, İnegöl Cerrah Kuru Fasulyesi ve İnegöl Sütlü Kadayıfı ve İnegöl Mişorizinin coğrafi işareti alınmıştı. Son olarak İnegöl Piyazı da şehrin 6. Coğrafi işaretli ürünü olarak tescillendi.

İnegöl Piyazının coğrafi işaret lansmanı Gastro İnegöl Restoranı bahçesinde gerçekleştirildi. Programda İnegöl Piyazına özel bir menü Gastro İnegöl şefleri tarafından misafirlere sunuldu. Piyaza özel hazırlanan menü davetlilerden tam not aldı.

İnegöl'ün coğrafi işaretli ürünlerinin sunumunun yapıldığı özel bir masanın da hazırlandığı program, İnegöl Belediyesi Halk Dansları Ekibinin gösterileriyle başladı. Ardından Belediye Başkanı Alper Taban, "İnegöl, 5 bin yıllık bir tarihe sahip. İçerisinde kültürü, doğası, sanayisi, turizmi, gastronomisi gibi pek çok değere sahip bir şehirde yaşıyoruz. Dolayısıyla şehrimizin tüm bu zenginliklerini de gün yüzüne çıkarmak, unutulanlar varsa bunları yeniden keşfetmek ve beraberinde de buradan yeni fırsatlar oluşturma çabasıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu minvalde Şehir Araştırmaları Merkezimizi kurmuştuk. Orada da bu bahsetmiş olduğum şehrin değerlerini ortaya çıkarma çalışmalar bu merkez üzerinden devam ediyor olacak" dedi.

Gastronomi anlamında önceki dönem üniversiteler ve akademisyenlerin desteği ile bir dizi çalışma yapıldığını hatırlatan Başkan Taban, "Akademisyenlerimizden bu alana eğilmemiz gerektiği noktasında tavsiyeler almıştık. Bu konuda bizlere bir çalışma programı, bir yol haritası oluşturdu hocalarımız. Başta Prof. Dr. Murat Doğdubay hocamız olmak üzere ve çalışma ekibimiz, tüm değerli hocalarımızla bu çalışmaları hazırladık. Gastronomide bizlere en başta güç veren aktör İnegöl Köftesi. İnegöl Köftesinden daha fazlası diyerek çıktığımız bu yolda şehrimizde 200'ün üzerinde yemek çeşitliliği olduğunu gördük. Bunları da bir bir reçetelendirerek Gastro İnegöl Restoranımızda da tanıtmaya ve tadımlatmaya başladık. Coğrafi işaretleri de almaya devam ediyoruz" diye konuştu.

Gastronomi çalışmalarının sadece İnegöl değil Bursa ve ülkemiz adına da önemli olduğunu kaydeden Taban, "Bunlar sadece bölgemiz adına bir değer değil. Gastronomi hem Bursa'mız hem ülkemiz hem dünya adına tanıtılması durumunda fırsatlar sunan bir alan. Biz daha öncesinde de coğrafi işareti olan İnegöl Köftemizin yanına bu düşünceyle, Mişoriz, İnegöl Sütlü Kadayıfı, İnegöl Çıbrıka Bitkisi, Cerrah Kuru Fasulyemizin de coğrafi işaretlerini almıştık. 6'ncı coğrafi işaretli ürünümüz de İnegöl Piyazı oldu. Bu şekilde hem Bursa bölgemizin coğrafi işaret sayısını arttırmış oluyoruz hem de İnegöl'ümüzün bir olan coğrafi işaret sayısını altıya çıkarmış olduk. İnegöl Piyazı da bilindiği üzere İnegöl Köftesinin yanında vazgeçilmezi. Aslında Sütlü Kadayıfta böyleydi. Bugün artık her biri coğrafi işaretli ürünler olarak karşımızdalar" ifadelerinde bulundu. - BURSA

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi İnegöl Piyazı Coğrafi İşaretle Tescillendi - Son Dakika

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