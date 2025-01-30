İngiltere'de Vergi Artışları Yatırımcıları Endişelendiriyor

Ekonomi

Londra'da faaliyet gösteren hukuk firması Ashton Ross Law Göçmenlik ve Şirket Hukuku Avukatı Buket Erdoğan, İngiltere'deki gelir vergisi ve sermaye kazançları vergisindeki artışların bazı yatırımcıları endişelendirdiğini belirterek, "İşverenler için Ulusal Katkı Payı (NIC) Nisan 2025 sonrası yüzde 13,8'den yüzde 15'e yükseliyor ve açıklanan 40 milyar sterlinlik vergi artışı son 30 yılda görülen en büyük artış." dedi.

AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Erdoğan, İngiltere'nin küresel iş dünyası ve yatırımcılar için uzun yıllardır cazip bir merkez olduğunu söyledi.

Erdoğan, son yıllarda, özellikle gelir vergisi ve sermaye kazançları vergisindeki artışların bazı yatırımcıları endişelendirirken, Türk iş insanları için de önemli bir dönüm noktasını işaret ettiğinin altını çizdi.

İngiltere Maliye Bakanı Rachel Reeves'ın sonbahar 2024 bütçe açıklamasında, vergi artışının 40 milyar sterlin olduğunu, ulusal katkı payının ise yüzde 1,2 arttırıldığını belirten Erdoğan, "İşverenler için Ulusal Katkı Payı (NIC) Nisan 2025 sonrası yüzde 13,8'den yüzde 15'e yükseliyor ve açıklanan 40 milyar sterlinlik vergi artışı son 30 yılda görülen en büyük artış." diye konuştu.

Ülkedeki vergi artışlarının yatırımcıların İngiltere'yi terk etme eğiliminde olmalarına yol açarken, Birleşik Krallık'ta sunulan teknoloji ve inovasyon fırsatlarının, ülkeyi yatırım yapmaya değer bir yer olarak tuttuğunu ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"İngiltere'de faaliyet gösteren Türk girişimciler, özellikle teknoloji ve inovasyon alanlarında önemli başarılar elde etti. Fırat İleri, Peak Games'in yatırımcıları arasında yer alarak, İngiltere'deki teknoloji platformlarında önemli yatırımlar yaptı. Benzer şekilde, Murat Derya Özen ve Selin Yiğitbaşı Ducker gibi Türk girişimciler, İngiltere'nin teknoloji dünyasında önemli izler bıraktı. Türk iş insanları, İngiltere'yi sadece finansal yatırımlar değil, aynı zamanda inovasyon ve teknoloji merkezine dönüştürme açısından da güçlü bir yer olarak kullandı.

Artan vergi yüklerinin yatırımcılar üzerindeki etkisi son dönemde İngiltere hükümeti tarafından alınan vergi önlemleri, zengin bireylere ve büyük yatırımcılara ağır yükler getirmiştir. 2024 yılı itibarıyla İngiltere'den ayrılan milyonerlerin sayısının önemli ölçüde arttığı bildirilmiştir. Bu durum, yüksek vergilerin yatırımcılar için bir tehdit oluşturduğunu ve bazı Türk iş insanlarının İngiltere'yi terk etme noktasına geldiğini göstermektedir. Bununla birlikte, vergi artışları yatırımcılar için tek başına bir engel oluşturmuş olsa da ülkede sunulan teknoloji ve inovasyon fırsatları, İngiltere'yi hala cazip bir yatırım merkezi olarak tutmaktadır."

İngiltere Başbakanı Keir Starmer'in 13 Ocak'ta yaptığı açıklamalarla yapay zeka ve teknolojiye yapılan yatırımların İngiltere'nin geleceği için kritik olduğunu vurguladığını anımsatan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Starmer, yapay zekanın sadece mevcut sektörleri dönüştürmekle kalmayıp, yeni endüstriler oluşturma potansiyeline sahip olduğunu belirterek, bu alandaki yatırımların İngiltere'nin dijital geleceğini şekillendirecek önemli fırsatlar sunduğunu ifade etti. Bu açıklamalar İngiltere'nin teknoloji girişimcilerine yönelik güçlü bir destek sunuyor ve ülkede teknoloji odaklı işlerin gelişimine olanak tanıdığını gösteriyor. İngiltere'de yatırım için mevcut fırsatlar son vergi düzenlemeleri ve ekonomik belirsizliklere rağmen, İngiltere hala teknoloji odaklı girişimler için güçlü fırsatlar sunuyor."

"Yatırımcıların İngiltere'de başarılı olabilmesi için doğru stratejilerle hareket etmeleri gerekiyor"

Erdoğan, özellikle Innovator Founder Visa, Global Talent Visa ve Global Business Mobility Visa gibi vizelerin teknolojiye dayalı işlerin ve yenilikçi projelerin İngiltere'ye çekilmesine yardımcı olduğunu, Innovator Founder Visa'nın inovasyon ve teknolojik gelişim konusunda lider olmayı amaçlayan girişimciler için ideal bir fırsat sunduğunu söyledi.

Bu vize ile Türkiye'den gelen yatırımcıların, güçlü iş planları ve yenilikçi projelerle İngiltere'de faaliyet gösterebildiğini, yerel ekonomiye katkı sağlayabileceğini belirten Erdoğan, Global Talent Visa'nın teknolojinin çeşitli alanlarında yüksek becerilere sahip profesyonelleri İngiltere'ye çektiğini, özellikle yapay zeka (AI) gibi ileri teknoloji alanlarında uzmanlaşmış kişilerin ülkeye gelmesini sağladığını dile getirdi.

Erdoğan, yatırımcıların İngiltere'de başarılı olabilmek için doğru vize ve stratejilerle hareket etmeleri gerektiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"İngiltere, yüksek kaliteli girişimcilerin ve inovatif projelerin desteklendiği bir ortam sunarak, yatırımcıların büyümesine yardımcı olmaya devam etmektedir. Teknolojiye dayalı işlerde büyümek isteyen girişimciler için İngiltere, hala gelecekte fırsatlar sunarak, globalleşen iş dünyasında güçlü bir oyuncu olma yolunda önemli adımlar atmaktadır. İngiltere'den ayrılan milyonerlerin sayısına dair kesin ve güncel istatistikler sınırlı olmakla birlikte, bazı kaynaklar bu konuda genel eğilimleri yansıtmaktadır. Küresel finansal danışmanlık firması deVere Group'un Küresel Teknik Geliştirme Başkanı Darren Jones, İngiltere'nin vergi politikası değişikliklerinin, yüksek net değere sahip bireylerin ülkeden ayrılma eğilimlerini artırabileceğini belirtti.

Jones, özellikle veraset vergisi (IHT) ve yabancı gelir ve kazançlar (FIG) rejimindeki değişikliklerin, varlıklı bireylerin İngiltere'den ayrılma kararlarını etkileyebileceğini ifade etti. Buna rağmen, İngiltere'deki en yüksek vergi ödeyen bireylerin listesini sunan The Sunday Times Tax List, 2025 yılı için Londra'da bulunan yardım kuruluşu 'Çocukların Yatırım Fonu Vakfı' (Children's Investment Fund Foundation) Yönetim Kurulu Başkanı Chris Hohn'un 340 milyon sterlinlik vergi ödemesiyle zirvede olduğunu gösteriyor. Bu liste, ülkedeki en büyük vergi mükelleflerinin kimler olduğunu ve ne kadar vergi ödediklerini ortaya koymaktadır."

Erdoğan, İngiltere'deki vergi düzenlemeleri nedeniyle bazı varlıklı bireylerin ülkeyi terk etme eğiliminde olduğu doğru olsa da bu durumun tüm yatırımcı ve girişimciler için geçerli olmadığını vurgulayarak, "Özellikle teknoloji ve inovasyon alanlarında faaliyet gösteren Türk iş insanları ve yatırımcılar, İngiltere'nin sunduğu fırsatları değerlendirmek için hala güçlü bir şekilde ülkede kalmayı tercih etmektedir. Bu kişiler, gelişen teknoloji ve AI fırsatlarına yönelerek, vergi düzenlemelerinin oluşturduğu zorlukları aşmak adına doğru vizeler ve stratejilerle başarılı olabiliyor." değerlendirmesini yaptı.