İnovasyon Haftası'nda Ödüller Sahiplerini Buldu - Son Dakika
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Ekonomi

İnovasyon Haftası'nda Ödüller Sahiplerini Buldu

İnovasyon Haftası\'nda Ödüller Sahiplerini Buldu

TİM Başkanı Gültepe, yüksek teknolojili ihracatı artırarak 100 milyar dolara ulaşmayı hedefliyoruz.

12.10.2024 14:16
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Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, yüksek teknolojili ürün ihracatını 10 yılda 2 katına çıkardıklarını belirterek, "Orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürün ihracatında 100 milyar dolara koşuyoruz." dedi.

Ticaret Bakanlığı desteği ve TİM'in ev sahipliğinde bu yıl 11. kez düzenlenen Türkiye Innovation Week 2024, "Out of the Box: Human, Culture, Model" temasıyla Haliç Kongre Merkezi'nde üçüncü gününde devam ediyor.

Etkinliğin üçüncü ve son gününde Türkiye'nin Girişimcileri Ödül Töreni ve İnovaTim İnovasyon Yarışması Ödül Töreni, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Ödül töreninde konuşan TİM Başkanı Mustafa Gültepe, geçen iki gün boyunca, inovasyonun farklı yönlerini keşfederek, pek çok etkinlikte bir araya geldiklerini belirterek, "Hem ana sahnemizde, hem de diğer etkinlik alanlarımızda dolu dolu bir programa tanıklık ettik. İnovasyonu tüm boyutlarıyla ele aldık. Küresel başarılara ulaşan öncü markaların hikayelerini dinledik. Yerelden küresele uzanan güçlü bir inovasyon ekosistemi kurmanın yollarını tartışarak, Türkiye'nin benzersiz potansiyelini ortaya koyduk." diye konuştu.

Küresel inovasyon liginde, son 12 yılda 74'üncülükten 37'nci sıraya çıktıklarını hatırlatan Gültepe, yüksek teknolojili ürün ihracatını 10 yılda 2 katına çıkardıklarını, orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürün ihracatında 100 milyar dolara koştuklarını dile getirdi.

"Uzun soluklu, zorlu fakat kaybedeni olmayan bir yarışmaya tanıklık ettik"

Mustafa Gültepe, bu yıl paydaş ülkelerin küresel inovasyon liginde en üst sıralarda ABD, Çin ve İsveç olduğunu kaydederek, "TİM olarak, uluslararası iş birliklerimizi pekiştirerek Türkiye'yi inovasyon ekosisteminin merkezine taşımak istiyoruz. Bu yaklaşımı güçlendirecek pek çok adım atıyoruz. Bugün hem 'İnovaTİM İnovasyon Yarışması' hem de 'Türkiye'nin Girişimcileri Yarışması' için gençlerimize ödüllerini takdim edeceğiz." şeklinde konuştu.

İnovaTİM İnovasyon Yarışması'nı Sürdürülebilirlik ve Yapay Zeka kategorilerinde gerçekleştirdiklerini anlatan Gültepe, "Bu yıl İnovaTİM İnovasyon Yarışması'na Türkiye genelinde 69 farklı üniversiteden 2 bin 334 öğrenci başvuru gerçekleştirdi. 443 takım yarıştı. Uzun soluklu, zorlu, fakat kaybedeni olmayan bir yarışmaya tanıklık ettik. Gençlerimizin yer aldığı bu etkinliğimiz, 'Özgelecek' isimli algoritmasıyla, Türkiye'nin en kapsamlı ve özgün programları arasında yer alıyor." ifadelerini kullandı.

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen 'Türkiye'nin Girişimcileri Yarışması'nın 'Türkiye Geneli' ve 'TİM-TEB Girişim Evi' olmak üzere iki ana kategori halinde düzenlendiğini aktaran Gültepe, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'nin Girişimcileri Yarışması'na 30 farklı ilden 163 adet başvuru gerçekleşti. 18 teknoloji tabanlı girişim, finale kalmaya hak kazandı. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de söylediği gibi, 'daima ileriyi' hedefleyeceğiz. Yenilikten, denemekten, yanılmaktan korkmayacağız. Sizi bugünlere getiren azminiz, bundan sonrasında size yol gösterecek olan ise cesaretinizdir. Yakın gelecekte aranızdan, ülkemizi müreffeh yarınlara taşıyacak girişimciler, projeleriyle dünyada ses getirecek mühendisler, geleceğe yön verecek ekonomistler çıkacak."

Gültepe, Türkiye'nin en genç ve inovatif ailesi İnovaTİM'in 3 bini aşkın üniversite öğrencisiyle çalışmalarını sürdürdüğünü sözlerine ekledi.

Girişimciler ödüllendirildi

Türkiye'nin Girişimcileri 2024 Ödülleri'nde TİM-TEB Girişim Evi kategorisinde 'En Hızlı Büyüyen Girişimci' ödülünü Shipentegra alırken, 'En Fazla Ülkeye İhracat Yapan Girişimci' ödülü ise Toffu'ya verildi. Türkiye Geneli kategorisinde de 'Hedefim Küresel Başarı' ödülünü DRN Lojistik, 'Kadın Teknoloji Girişimcisi' ödülünü GC Savunma, 'Çevre ve Sürdürülebilirlik Dostu Girişimci' ödülünü Tumurly, 'Genç Girişimci' ödülünü de Neuraturk aldı.

İnovaTİM İnovasyon Yarışması'nda Sürdürülebilirlik kategorisinde Retile, Nature's Renewables, Biotexura, Fondöten İstasyonu ve Ecocrate firmaları ödül alırken, Yapay Zeka kategorisinde ise, Sağlıklı Tarlam, Hemix, Effiorbit, Lintech ve Havade ödüle layık görüldü.

Kaynak: AA

Mustafa Gültepe, Teknoloji, Ekonomi, Türkiye, İhracat, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İnovasyon Haftası'nda Ödüller Sahiplerini Buldu - Son Dakika

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