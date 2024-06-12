İnşaat Maliyet Endeksi Nisanda Yüzde 2,12 Arttı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

İnşaat Maliyet Endeksi Nisanda Yüzde 2,12 Arttı

İnşaat Maliyet Endeksi Nisanda Yüzde 2,12 Arttı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre, nisanda inşaat maliyet endeksi bir önceki aya göre yüzde 2,12, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 71,8 artış gösterdi. Aylık bazda malzeme endeksi yüzde 2,71, işçilik endeksi ise yüzde 0,99 arttı. Bina inşaatı maliyet endeksi ise aylık bazda yüzde 2,14, yıllık bazda ise yüzde 70,5 yükseldi. Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi ise aylık bazda yüzde 2,05, yıllık bazda ise yüzde 76,18 artış kaydetti.

12.06.2024 10:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İnşaat maliyet endeksi, nisanda aylık bazda yüzde 2,12, yıllık bazda yüzde 71,8 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayına ilişkin inşaat maliyet endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre endeks, nisanda bir önceki aya kıyasla yüzde 2,12, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 71,8 yükseldi.

Aylık bazda malzeme endeksi yüzde 2,71, işçilik endeksi yüzde 0,99 arttı. Yıllık bazda malzeme endeksi yüzde 57,21, işçilik endeksi de yüzde 109,73 artış kaydetti.

Bina inşaatı maliyet endeksi, aylık bazda yüzde 2,14, yıllık bazda yüzde 70,5 yükseldi. Aylık bazda malzeme endeksinde yüzde 2,77, işçilik endeksinde de yüzde 0,99 artış görüldü. Yıllık bazda malzeme endeksi yüzde 55,12, işçilik endeksi de yüzde 109,13 yükseliş gösterdi.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, aylık bazda 2,05, yıllık bazda 76,18 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksinde yüzde 2,52, işçilik endeksinde yüzde 1,01 artış kaydedildi. Geçen yılın aynı ayına göre malzeme endeksinde yüzde 63,94, işçilik endeksinde yüzde 111,96 yükseliş kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İnşaat Maliyet Endeksi Nisanda Yüzde 2,12 Arttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:00 ABD Merkez Bankası, politika faizini 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu. ABD Merkez Bankası, politika faizini 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu.
20:04 İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde işçiler iş bıraktı, ortalık savaş alanına döndü İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde işçiler iş bıraktı, ortalık savaş alanına döndü
19:43 Bahçeli’nin imalı ittifak açıklamasına AK Parti’den yanıt gecikmedi: Yolumuza devam edeceğiz Bahçeli'nin imalı ittifak açıklamasına AK Parti'den yanıt gecikmedi: Yolumuza devam edeceğiz
18:09 Bahçeli: Sinan Ateş cinayetine ilişkin duruşmada MHP hazır bulunacak Bahçeli: Sinan Ateş cinayetine ilişkin duruşmada MHP hazır bulunacak
17:13 Bahçeli’nin Erdoğan-Özel görüşmesine yorumu çok sert oldu: Bu görüşmeler bizi hedef alan kampanyaya dönüştü Bahçeli'nin Erdoğan-Özel görüşmesine yorumu çok sert oldu: Bu görüşmeler bizi hedef alan kampanyaya dönüştü
21:04 Eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi davasında polislerin beraat etmesine tepkiler gecikmedi Eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi davasında polislerin beraat etmesine tepkiler gecikmedi
21:02 İmzaların atılması an meselesi Gedson Fernandes’e dudak uçuklatan bonservis İmzaların atılması an meselesi! Gedson Fernandes'e dudak uçuklatan bonservis
20:29 Bu haber hayranlarını üzecek Lionel Messi’den beklenmedik emeklilik kararı Bu haber hayranlarını üzecek! Lionel Messi'den beklenmedik emeklilik kararı
19:47 Akşener’in fotoğraflarının kaldırılasını isteyen İYİ Partili vekille ilgili karar verildi Akşener'in fotoğraflarının kaldırılasını isteyen İYİ Partili vekille ilgili karar verildi
19:21 UEFA’dan EURO 2024 için sürpriz VAR kararı UEFA'dan EURO 2024 için sürpriz VAR kararı
18:40 Taraftarlar çılgına dönecek Dubois’ten Galatasaray’a zehir zemberek sözler Taraftarlar çılgına dönecek! Dubois'ten Galatasaray'a zehir zemberek sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2024 21:30:33. #1.11#
SON DAKİKA: İnşaat Maliyet Endeksi Nisanda Yüzde 2,12 Arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement