İnşaat üretim endeksi ağustosta yıllık yüzde 2,3, bina dışı yapılar yüzde 21,8 arttı

Türkiye'de inşaat üretim endeksi, ağustosta yıllık bazda yüzde 2,3 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayına ilişkin inşaat üretim endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, endeks ağustosta yıllık bazda yüzde 2,3 yükseldi.

İnşaatın alt sektörleri incelendiğinde, söz konusu ayda geçen yılın aynı ayına kıyasla bina inşaatı sektörü endeksi yüzde 0,9 azalırken bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi yüzde 21,8, özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi yüzde 0,1 arttı.

İnşaat üretim endeksi, ağustosta aylık bazda ise yüzde 4 yükseliş gösterdi.

Bina inşaatı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 4,5, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi yüzde 2,2 ve özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi yüzde 3,8 yükseldi.