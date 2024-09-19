Interfresh Eurasia Fuarı İzmir'de Başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Interfresh Eurasia Fuarı İzmir'de Başlıyor

Interfresh Eurasia Fuarı İzmir\'de Başlıyor

Interfresh Eurasia Fuarı, 26-28 Eylül'de İzmir'de düzenleniyor, KKTC partner ülke olarak katılıyor.

19.09.2024 13:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Interfresh Eurasia Fuarı, 26-28 Eylül tarihleri arasında İzmir'de gerçekleştirilecek.

Antexpo AŞ Genel Müdürü Murat Özer, 8 yıldır Antalya'da düzenlenen Meyve, Sebze, Gıda, Gıda Ürünleri, Gıda Teknolojileri Ambalaj, Tarım Teknolojileri, Depolama ve Lojistik Fuarı'nın (Interfresh Eurasia) bu yıl 26-28 Eylül tarihleri arasında İzmir'de ilk kez yapılacağını hatırlattı. Türkiye'nin ihracat projesi olarak nitelendirilen Interfresh Eurasia Fuarı'nda geri sayımın başladığını ve tüm dünyanın gözünün Türk meyve sebze ürünlerinin yaş, katı, dondurulmuş ve konserve ürünlerinde olduğunu belirten Özer, fuarda KKTC'nin de 'Partner ülke' olduğunu söyledi.

Fuar açılışına Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Letonya ve Hırvatistan Büyükelçilerinin de katılacağını, Ticaret Bakan Yardımcısı Ö. Volkan Ağar'ın da katılımının beklendiğini ifade eden Özer, fuarda 55 ülkeden alım heyetinin de dikkatinin Türk ürünlerinde olacağını bildirdi. Özer, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin ihracat projesi olarak yola çıkan fuarımızda bu yıl 55 farklı ülkeden alım heyeti katılacak. Başta Lidl, Rewe, Fora, X5, Tander, Gomex gibi Avrupa'da tanınan ve bilinen zincir marketler olmak üzere 30'dan fazla uluslararası market zincirinin de ticari buluşma noktası olmaya devam ediyor. Öte yandan iklim değişikliği nedeniyle rakip ülkelerde bu dönemde ürün ve kalite kaybı yaşandı. İklim değişikliğinin etkilerinin çok hızlı hissedildiği günümüzde dünyanın gözü Türk ürünlerinde olacak. Interfresh Eurasia Fuarı ile Türkiye, 2027 yılında 768 milyar 748 milyon dolara ulaşması beklenen dünya yaş meyve sebze ticaretinden daha fazla pay almayı hedefliyor."

Interfresh Eurasia Fuarı'na Mersin 'Partner Şehir', KKTC de 'Partner Ülke' olarak katılacak.

Öte yandan Türkiye'nin örtüaltı üretim ve yaş meyve sebze ihracat merkezi olan Antalya'da faaliyette bulunan ihracatçılar, Interfresh Eurasia Fuarı'nın gelecek yıl yeniden Antalya'da yapılmasını istiyor. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, İhracat, antalya, Ekonomi, Türkiye, Turizm, Tarım, Dünya, Eylül, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Interfresh Eurasia Fuarı İzmir'de Başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:10 Bahçeli’den Yapıcıoğlu’na: Anayasa’nın ilk 4 maddesine şaşı bakanlar bizim için yok hükmündedir Bahçeli'den Yapıcıoğlu'na: Anayasa'nın ilk 4 maddesine şaşı bakanlar bizim için yok hükmündedir
14:32 Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar’a siyasi yasak getirildi Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'a siyasi yasak getirildi
14:21 Sıla bebeği istismardan tutuklanan 13 yaşındaki şüphelinin ilk ifadesi: Kıskandığım için yaptım Sıla bebeği istismardan tutuklanan 13 yaşındaki şüphelinin ilk ifadesi: Kıskandığım için yaptım
13:58 Merkez Bankası faizi yüzde 50’de sabit bıraktı Merkez Bankası faizi yüzde 50'de sabit bıraktı
12:35 8 yaşındaki Narin’i nasıl öldürdüler Rapordaki ayrıntılar kahretti 8 yaşındaki Narin'i nasıl öldürdüler? Rapordaki ayrıntılar kahretti
08:05 Serenay Sarıkaya’dan kendisini bekleten Mert Demir’e sitem: Ayıp ayıp Serenay Sarıkaya'dan kendisini bekleten Mert Demir'e sitem: Ayıp ayıp
07:41 Selçuk Bayraktar, Lübnan saldırısından 2 gün önce uyarıda bulunmuş: Saatlerin, telefonların içine kadar giriyorlar Selçuk Bayraktar, Lübnan saldırısından 2 gün önce uyarıda bulunmuş: Saatlerin, telefonların içine kadar giriyorlar
07:16 Eski Hatay Valisi Rahmi Doğan, depremzedenin suç duyurusunda bulunduğu gece Sakarya Valisi olarak atandı Eski Hatay Valisi Rahmi Doğan, depremzedenin suç duyurusunda bulunduğu gece Sakarya Valisi olarak atandı
02:08 Aksaray’da dehşet Damadına ateş eden baba ona siper olan kızını öldürdü Aksaray'da dehşet! Damadına ateş eden baba ona siper olan kızını öldürdü
00:10 Valiler Kararnamesi yayımlandı 16 ilin valisi değişti Valiler Kararnamesi yayımlandı! 16 ilin valisi değişti
23:53 Kılıçdaroğlu, Özel’i canlı yayında yalanladı: Tüzük değişikliğine olumlu bakmıyorum Kılıçdaroğlu, Özel'i canlı yayında yalanladı: Tüzük değişikliğine olumlu bakmıyorum
23:22 Erken seçim anketleri gelmeye başladı Vatandaşın verdiği yanıt bir hayli manidar Erken seçim anketleri gelmeye başladı! Vatandaşın verdiği yanıt bir hayli manidar
22:49 Kılıçdaroğlu’ndan Meral Akşener’e sert gönderme: Herkes biliyor nasıl normalleştiğini Kılıçdaroğlu'ndan Meral Akşener'e sert gönderme: Herkes biliyor nasıl normalleştiğini
22:45 Irak’ın kuzeyine hava harekatı 24 terör hedefi imha edildi Irak'ın kuzeyine hava harekatı! 24 terör hedefi imha edildi
22:14 FED’in sürpriz faiz kararı sonrası gram altın için rekor rakam tahmin FED'in sürpriz faiz kararı sonrası gram altın için rekor rakam tahmin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.09.2024 15:33:55. #1.11#
SON DAKİKA: Interfresh Eurasia Fuarı İzmir'de Başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement