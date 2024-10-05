İnternetten Mücevher Alırken Dikkat - Son Dakika
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Ekonomi

İnternetten Mücevher Alırken Dikkat

İnternetten Mücevher Alırken Dikkat

Sarraflık yapan Ahmet Güney, internetten mücevher alımında fiziki satış noktasının önemine dikkat çekti.

05.10.2024 13:24
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HATAY (İHA) – Hatay'da sarraflık yapan Ahmet Güney, vatandaşların internet üzerinden binlerce liralık mücevher alışverişi yaparken dolandırılmamaları konusunda önemli uyarılarda bulundu. Sarraf Güney, fiziki satış noktası bulunmayan firmalardan yapılan alışverişlerde; sahte, gramajı ve ayarı düşük mücevherlerle karşı karşıya kalındığını belirterek fiziki satış noktası olan firmalardan alışveriş yapılması gerektiğini söyledi.

İnternetin hayatımıza girdiği günden bu güne kadar binlerce eşya internet üzerinden alınır ve satılır hale geldi. Vatandaşlar, son dönemlerde binlerce liralık mücevher alışverişlerini de internet üzerinden yapar hale geldi. İnternet üzerinden yapılan mücevherat alımında sıklıkla yaşanan sorunlara değinen Güneyler Kuyumculuk Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Güney, vatandaşlara dikkat etmeleri gerekenler konusunda uyarıda bulundu. Altının uluslararası bir değeri olduğunun altını çizen sarraf Güney, vatandaşların ucuz altın yanılgısına kapılmamaları konusunda özellikle dikkat çekti. Sarraf Güney, yaşanabilecek dolandırıcılık olaylarına karşı internetten mücevher alışverişlerinde fiziki satış noktası olan firmaların tercih edilmesi gerektiğini söyledi.

"İnsanlar internetten ucuza altın aldığı zaman; ayarı, gramajı düşük veya sahte çıkabiliyor"

İnternet üzerinden alınan mücevherlerin sahte, gramajı ve ayarı düşük çıkabileceğine değinen sarraf Güney, "Günümüzde hemen her şeyi internetten almaya başladık. Altın, mücevher, çeyrek ve her ne önümüze gelirse internetten alışverişi bir alışkanlık haline getirdik. Fakat altını internetten almanın bir takım handikapları var. Bu handikaplar içerisinde değerinden çok aşağıya satılan bir takım altınlarla karşı karşıya kaldığınızda bu altınları ucuza aldığımızı zannederken biz burada yanılıyoruz. Çünkü altın uluslararası arenada karşılığı olan, değeri olan ve bilinen bir değerle satılan bir maden. Dolayısıyla çok ucuza alınan altınların aslını yansıtmadığı ve bu sebepten dolayı da bu altınların zarar olarak karşımıza geldiğini görüyoruz. İnsanlar ucuza altın aldığı zaman; ayarı, gramajı düşük çıkabiliyor veya sahte çıkabiliyor" dedi.

İnternet üzerinden gerçekleştirilen mücevher alışverişinde mağazanın fiziki satış noktasının olmasının önemine değinen sarraf Güney,

"Bunların hepsinin önüne geçebilmek için internetten mücevher alımında satışı yapan firmanın fiziki bir satış noktasının veya mağazasının olup olmadığının soruşturulması gerekir. İlerleyen süreçte mağdur olmamak ve aldığımız ürünün arızası, eksiği olduğu zaman internetten aldığımız altın için başvurabileceğimiz bir yerin olmasına önem vermemiz lazım. Aksi takdirde aldığımız altında yaşanan sıkıntılar bizi mağdur eder. Söz konusu ürünü diğer internet sitelerinden de süzdükten sonra çok daha hesaplı bir şekilde bulduk, aldık ve geldik diyorlar. Fakat karşılarına çıkan manzara o kadar şaşırtıcı ki ya altın olmuyor, ya da ayarıyla oynanmış oluyor veya hatta gramajıyla oynanmış oluyor. Buda kişinin avantajlı ticaret yaptığının belirtisi değil, bilakis zarara uğradığının belirtisidir" dedi. - HATAY

Kaynak: İHA

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