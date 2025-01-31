Inventiv Ideathon Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Inventiv Ideathon Başladı

Multinet Up'ın Ideathon yarışması, yapay zeka çözümleri arıyor. Başvuru süreci 6 Şubat'ta sona eriyor.

31.01.2025 17:17
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Multinet Up'ın teknoloji iştiraki inventiv'in, Coderspace işbirliğiyle düzenlediği Ideathon yarışmasının başvuru süreci başladı.

inventiv'den yapılan açıklamaya göre, 30 yaş altı üniversite öğrencilerinin, mezun genç profesyonellerin ve Coderspace üyelerinin katılımına açık yarışma, üretken yapay zeka teknolojilerinin MultiPay'e entegre edilerek geliştirilmesine odaklanıyor. Multinet Up'ın mobil cüzdan uygulaması MultiPay, günlük 3 milyon işlemle kullanıcılarına hızlı ve pratik bir ödeme deneyimi sunuyor.

inventiv Ideathon'a en az iki, en fazla dört kişiden oluşan ekipler katılabilecek. Takımların, bu projeleri analiz ederek MultiPay'in işlevselliğini artıracak ve kullanıcı deneyimini iyileştirecek yenilikçi yapay zeka çözümleri geliştirmeleri hedefleniyor.

6 Şubat'a kadar sürecek başvurular arasından seçilen 20 ekip, 8-11 Şubat arasında çevrim içi çalışma sürecine dahil olacak. Bu süreçte geliştirilen projeler, jüri tarafından değerlendirilecek ve en başarılı 5 ekip finale yükselecek. 15 Şubat'ta inventiv'in Büdotek ofisinde gerçekleştirilecek final sunumlarında, katılımcılar projelerini Multinet Up ve inventiv yöneticilerinden oluşan jüriye sunacak. Değerlendirmeler sonucunda birinci ekibe 30 bin, ikinciye 20 bin ve üçüncüye 15 bin lira değerinde ödüller sunulacak.

Yarışmanın jüri üyeleri arasında, Multinet Up Üst Yöneticisi (CEO) Ali Emre Sever, Multinet Up Bilişim Kurulu Başkanı (CIO) ve inventiv Genel Müdürü Çağlayan Yıldırım, Multinet Up Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı (CMO) Bora Işık, Multinet Up CEO Ofis Direktörü Bora Can, inventiv Yazılım Mühendisliği Direktörü Özkan Biçer, inventiv Sistem & Güvenlik Direktörü Yaşar Ateş ve inventiv Ürün Direktörü Aşkım Gürer yer alıyor.

Katılımcılar, başvurularını Coderspace'in internet sitesi üzerinden yapabiliyor.

Kaynak: AA

Yapay Zeka, Teknoloji, MultiNet, Ekonomi, Eğitim, Son Dakika

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