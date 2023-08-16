İrlanda'da ATM'lerde Teknik Sorun: Fazladan Para Verildi - Son Dakika

İrlanda'da ATM'lerde Teknik Sorun: Fazladan Para Verildi

Son Güncelleme: 16.08.2023 23:29

İrlanda'daki bir bankanın ATM'lerinde yaşanan teknik sorun nedeniyle talep edilenden fazla para vermesi üzerine ATM'lerde uzun sıralar oluşurken, bazı bölgelere polis gönderildi. Bank of Ireland'a ait bazı ATM'ler, daha küçük meblağlar çekmek isteyenlere daha yüksek miktarda para verirken, hesabında para bulunmayan müşterilerin dahi para çekmesine izin verdi. Bilginin sosyal medya üzerinden yayılmasıyla söz konusu ATM'lerden para çekmek isteyenler, uzun sıralar oluşturdu. Bank of Ireland tarafından yapılan açıklamada, ATM ve banka mobil uygulamasında teknik bir sorun yaşandığı belirtilerek, müşterilere normal limitlerin üzerindeki para transferi ve çekme, ödeme işlemlerinin hesaplarına yansıtılacağı hatırlatıldı. Banka, daha sonra teknik sorunun çözüldüğünü ve hem ATM'lerin hem de mobil uygulamanın normal şekilde çalışmaya başladığını duyurdu.

İrlanda'daki bir bankanın ATM'lerinde yaşanan teknik sorun nedeniyle talep edilenden fazla para vermesi üzerine ATM'lerde uzun sıralar oluşurken, bazı bölgelere polis gönderildi.
İrlanda medyasındaki habere göre, Bank of Ireland'a ait bazı ATM'ler, daha küçük meblağlar çekmek isteyenlere daha yüksek miktarda para verirken, hesabında para bulunmayan müşterilerin dahi para çekmesine izin verdi.
Bilginin sosyal medya üzerinden yayılmasıyla söz konusu ATM'lerden para çekmek isteyenler, uzun sıralar oluşturdu.
Polis yetkililerinden yapılan açıklamada, 40 farklı noktada "olağan dışı insan hareketliliği ve gürültü" ihbarı yapıldığı belirtilirken, bu noktalara polis gönderildi.
Bank of Ireland tarafından eski adı Twitter olan sosyal medya platformu X üzerinden yapılan açıklamada, ATM ve banka mobil uygulamasında teknik bir sorun yaşandığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:
"Müşterilerimize normal limitlerin üzerindeki para transferi ve çekme, ödeme işlemlerinin hesaplarına yansıtılacağını hatırlatmak isteriz. Müşterilerimizin bakiyelerini kontrol edemediğinin bilincindeyiz ancak fazladan para çekme ve transfer yapmamanız gerekir."
Banka, daha sonra teknik sorunun çözüldüğünü ve hem ATM'lerin hem de mobil uygulamanın normal şekilde çalışmaya başladığını duyurdu.

Kaynak: AA

ATM, Teknoloji, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İrlanda'da ATM'lerde Teknik Sorun: Fazladan Para Verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İrlanda'da ATM'lerde Teknik Sorun: Fazladan Para Verildi - Son Dakika
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