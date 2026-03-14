İş Bankası, Adıyaman'da Depremzedelere Lojman Teslim Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İş Bankası, Adıyaman'da Depremzedelere Lojman Teslim Etti

İş Bankası, Adıyaman\'da Depremzedelere Lojman Teslim Etti
14.03.2026 16:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İş Bankası, Adıyaman'daki lojmanları tamamlayarak depremzede çalışanlarına teslim etti.

Türkiye İş Bankası, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerinin ardından bölgedeki çalışanları için Hatay ve Malatya'dan sonra Adıyaman'da inşa ettirdiği lojmanları da tamamlayarak teslim etti.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, deprem felaketlerinin ardından afet bölgesinde acil ihtiyaçların karşılanmasına destek veren, sonrasında uzun vadeli projeler hayata geçiren İş Bankasının bölgede çalışanları için inşa ettirdiği lojmanlar tamamlandı.

Hatay ve Malatya'nın ardından Adıyaman'daki lojmanlar da şehirdeki banka ve iştirak çalışanlarına törenle teslim edildi. Törene Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, İş Bankası yöneticileri ve çalışanları katıldı.

İş Bankasının Adıyaman şubesinde "yetkili" ünvanıyla görev yapan Ali Karakuş'a sembolik olarak anahtar teslimi yapıldı.

İş Bankası Grubu çalışanlarına Hatay, Malatya ve Adıyaman'da 198 konut tahsis eden banka, deprem bölgesinde AFAD ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) işbirliğinde inşa edilen 1000 konutluk projeye de destek vermişti.

Bodrum katı betonarme olan binaların zemin ve üst katları fabrikada üretilen modüler çelik ünitelerin sahada birleştirilmesiyle oluşturuldu.

Balkon dahil brüt 116 metrekare büyüklüğünde, 3 artı 1 olarak planlanan tek tip 40 dairede ocak, fırın ve davlumbazdan oluşan ankastre mutfak cihazları, kombi ve klima bulunuyor.

İki bloktan oluşan Adıyaman Afet Konutları'nda, yağmur suyu deposu, jeneratör gibi ekipmanların yanı sıra basketbol ve voleybol için spor sahası, çocuk oyun parkı ve çardaktan oluşan sosyal donatı alanları yer alıyor.

Kaynak: AA

Türkiye İş Bankası, Kahramanmaraş, İş Bankası, Adıyaman, Ekonomi, Malatya, Deprem, Banka, Hatay, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İş Bankası, Adıyaman'da Depremzedelere Lojman Teslim Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2026 17:46:38. #.0.5#
SON DAKİKA: İş Bankası, Adıyaman'da Depremzedelere Lojman Teslim Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.