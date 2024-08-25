İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran'dan faiz, enflasyon ve dolar/TL tahmini - Son Dakika
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Ekonomi

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran'dan faiz, enflasyon ve dolar/TL tahmini

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran\'dan faiz, enflasyon ve dolar/TL tahmini

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine, enflasyona, dolar/TL kuruna ve KKM'den çıkış sürecine ilişkin tahminlerini paylaştı. Faiz indiriminin kasım ayında başlayacağını belirten Aran, şu anda 34 seviyesinde bulunan dolar/TL'yi ise sene sonunda 38 civarında beklediklerini belirtti. Aran, enflasyonun da sene sonunda yüzde 42, 2025'te ise yüzde 20 seviyelerini göreceğini kaydetti.

25.08.2024 14:41
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İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran,Reuters ile yaptığı söyleşide önemli açıklamalarda bulundu. Aran, ekonomideki zorlu ortamın çabuk bitmeyeceğini ve normalleşmenin hemen olmayacağını belirtti.

"BEDEL ÖDEMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Aran, "2025 yılı boyunca zorlukların azalarak da olsa devam edeceğini düşünüyorum. Bedel ödemeye devam edeceğiz. Çünkü fiyat istikrarının sağlanması, enflasyonun düşmesi pahasına o bedel ödenecek. Bunu bankalar da ödeyecek ve aktif kalitesinde bozulma olacak. Bu yıl net faiz marjındaki bozulma, seneye de aktif kalitesindeki bozulmayla biz bu süreci aşacağız" diye konuştu.

Sektörde aktif kalitesindeki bozulmanın temmuzda belirgin bir şekilde başladığını ifade eden Aran, bunun şu anda ağırlıklı olarak bireyselde görüldüğünü vurguladı. Aran, ticari tarafta da bozulmanın ilk adımlarının gelmeye başladığını kaydetti. Sektör genelinde donuk alacakların 30 Haziran itibariyle 216,5 milyar lira olduğunu ve bunun 147,9 milyar lirasının ticari, 68,8 milyar lirasının da bireyselden geldiğini kaydeden Aran, "Bireyseldeki tutarın 31,2 milyar lirası kredi kartından geliyor. Yılbaşında bu rakam 15 milyar lira idi" diyerek kredi kartlarındaki donuk alacaklardaki artışa dikkat çekti.

Bankaların net faiz marjının çok ciddi baskılandığına dikkat çeken Aran, "Özkaynak kârlılığımız düşüyor. Enflasyon muhasebesi yapabiliyor olsaydık pek çok banka belki zarar açıklıyor olacaktı. Enflasyon muhasebesi olmadığı için kârlı görünüyor şu anda" dedi.

"FAİZ İNDİRİMİ KASIMDA BAŞLAR"

Enflasyonda sene sonunda yüzde 42, 2025'te de yüzde 20 seviyelerini beklediğini kaydeden Aran, bu konuda hane halkının beklentisinin de 2025 yılı içerisinde Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketi beklentisine yakınsayacağını düşündüğünü ifade etti. Seri faiz artırımlarının ardından politika faizini mart ayından bu yana yüzde 50'de tutan TCMB'nin ilk faiz indirimine kasımda 250 baz puan ile başlamasını bekleyen Aran bu beklentisinin nedenini şöyle anlattı: "Çünkü TCMB ilk olarak ekimde enflasyonun, politika faizinin altına düştüğünü görecek. Ekim'in 3'ünde eylül enflasyonu açıklandığında muhtemelen yüzde 50'nin altına inen bir yıllık enflasyon rakamı görülecek ve politika faizi enflasyonun üstünde kalacak. Ekimde hızlı bir karar alınacağını sanmıyorum, Ama kasım toplantısından itibaren kademeli faiz indirim sürecine girilebileceğini ve politika faizinin 2024 sonunda yüzde 45, 2025 sonunda da yüzde 25'e kadar inebileceğini düşünüyorum."

DOLAR/TL BEKLENTİSİNİ AÇIKLADI

Olağanüstü bir risk gündeme gelmez, tekrar bir dolarizasyon trendi başlamaz, liraya olan güven devam ederse, Merkez Bankası'nın bu duruşunu devam ettirmesini beklediğini söyleyen Aran, ancak arada bir yerde dolarizasyon riski görülürse bu sürecin kesintiye uğrayabileceğine dikkat çekti. Aran şu anda yaklaşık 34 seviyesinde bulunan dolar/TL'yi ise sene sonunda 38 civarında beklediklerini belirtti.

"RİSK AĞIRLIĞI DÜZENLEMESİ GÖZDEN GEÇİRİLSİN İSTEDİK"

Bankaların, fiyat istikrarı ve enflasyonla mücadelenin başarılı olması için getirilen regülasyonlara katlandığına ve çok talepkar olmadığına dikkat çeken Aran, "Şu anda en büyük beklentimiz BDDK tarafından risk ağırlıklı varlık düzenlemeleri ile ilgili bir gelişme olması. Bankalar Birliği olarak talebimizi ilettik" dedi.

Dövizin kontrol altına alınmak istendiği dönemde verilen kredilerin risk ağırlığının artırılarak kredi büyümesinin sınırlandırmaya çalışıldığını hatırlatan Aran, şu anda zaten kredi büyümesine sınır getirildiği için bu düzenlemeye gerek kalmadığını ifade etti.

KKM'DE YIL SONU BEKLENTİSİ

Sektörde kur korumalı mevduatın (KKM) bakiyesinin 51,6 milyar dolara düştüğünü ifade eden Aran, "KKM'den çıkış stratejisi konuşulurken, sektör bakiyesinin 122 milyar dolarlar seviyesinde olduğunu düşünürseniz bugün oldukça makul yönetilebilir bir seviyeye geldi KKM. Bu yıl sonunda da KKM bakiyesinin 20 milyar dolar seviyelerinde oluşacağını bekliyoruz... (bu durumda) mevduatta TL ağırlıklı yapı ön plana çıkacaktır" diye konuştu.

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Son Dakika Ekonomi İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran'dan faiz, enflasyon ve dolar/TL tahmini - Son Dakika

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    Yorumlar (4)

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