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İş bırakan Migros depo çalışanlarıyla ilgili taşeron firmadan açıklama geldi: Yüzde 8 zam iddiaları gerçek değil - Son Dakika

İş bırakan Migros depo çalışanlarıyla ilgili taşeron firmadan açıklama geldi: Yüzde 8 zam iddiaları gerçek değil

03.02.2022 17:59

Migros'un Esenyurt'ta bulunan deposunda çalışanlar iş bıraktı. İşçiler kendilerine yüzde 8 oranında zam yapıldığını belirtirken, depoyu işleten taşeron şirketten de bir açıklama geldi. Yüzde 8'lik zam iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirten şirket, "Çalışanların 2021 yılı brüt ücretlerine, minimum 2022 asgari ücret seviyesinde olmak üzere, ortalamada %39 artış gerçekleşmiş, prim gelirleri ile beraber tüm çalışanların toplam brüt gelirleri ortalama %54 artmıştır." ifadelerini kullandı.

Son dönemde yaşanan iş bırakma eylemlerine bir yenisi daha eklendi. Trendyol, Yurtiçi Kargo ve Yemek Sepeti'nin ardından ünlü zincir market Migros'un Esenyurt'taki deposunda çalışan işçiler de iş bıraktı.

ÇALIŞANLAR ZAMMI BEĞENMEDİLER

Migros'un Esenyurt'taki deposunu taşeron şirket Us Grup yönetiyor. Depo çalışanları kendilerine yüzde 8 zam teklif edildiğini ve bu oranın az olmasından dolayı eyleme çıktıklarını belirtiyor.

TAŞERON ŞİRKETTEN AÇIKLAMA VAR

Us Grup ise işçilerin tam tersi bir açıklamada bulundu. Yüzde 8'lik zammın gerçek dışı olduğunu belirten şirket açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"İstanbul Esenyurt'ta yer alan Us Grup olarak tarafımızdan işletilen Migros Avrupa Dağıtım Merkezi'nde yıllık %8 olduğu iddia edilen ücret artışı tamamen yanlış ve spekülasyona yöneliktir. Söz konusu işyerinde toplam çalışanların içinde sadece %15'i asgari ücretli olup geri kalan tüm çalışanların ücreti asgari ücretin üzerindedir. Çalışanların 2021 yılı brüt ücretlerine, minimum 2022 asgari ücret seviyesinde olmak üzere, ortalamada %39 artış gerçekleşmiş, prim gelirleri ile beraber tüm çalışanların toplam brüt gelirleri ortalama %54 artmıştır. Tesiste çalışan tüm çalışanlarımızın ayrıca yasal ve sosyal hakları verilmektedir.

İlgili işyerinde hukuk dışı eylemlerin devam etmesi, işyerinin işgal edilmesi, operasyonun durdurulması ve zarara uğratılması anlamına geldiğinden, son verilmemesi durumunda yasal süreci başlatacağımızı bildiririz. Çalışanlarımızı bu ve benzer spekülasyonlara itibar etmeyerek kanun dışı bir eylem içinde yer almamaya ve sağduyu ile hareket etmeye davet ediyoruz."

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MİGROS TİC. A.Ş., Asgari Ücret, Esenyurt, Taşeron, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İş bırakan Migros depo çalışanlarıyla ilgili taşeron firmadan açıklama geldi: Yüzde 8 zam iddiaları gerçek değil - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: İş bırakan Migros depo çalışanlarıyla ilgili taşeron firmadan açıklama geldi: Yüzde 8 zam iddiaları gerçek değil - Son Dakika
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