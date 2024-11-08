İş Dünyası Dergisi 4. Yılını Kutladı - Son Dakika
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Ekonomi

İş Dünyası Dergisi 4. Yılını Kutladı

İş Dünyası Dergisi 4. Yılını Kutladı

Türkiye’de İş Dünyası dergisi, dördüncü yılına girerek sürdürülebilirliğe ve kadın girişimciliğe vurgu yaptı.

08.11.2024 10:27
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Yayın hayatı boyunca iş dünyasının dinamiklerini yakından takip eden ve kısa zamanda ekonomi yayıncılığında önemli noktaya gelen Türkiye'de İş Dünyası dergisi dördüncü yılına adım attı.

İhlas Medya Grubu bünyesinde yayın hayatını sürdüren ve "daha yaşanabilir ve güvenilir bir dünya" mottosuyla yola çıkan Türkiye'de İş Dünyası dergisi, bir yılı daha geride bıraktı. Bin bir emeklerle sürdürdüğü 3 yıllık yayın yolculuğu boyunca güvenilirliği, sürdürülebilirliği, kadın girişimciliğini ön plana çıkaran dergi; yerel yönetimlerle ve iş dünyasından önemli isimlerle koordineli çalışarak sektörlerin nabzını tutmaya devam etti. Her sayıda nitelikli kaynakları ve uzman isimlerin görüşlerini referans alan dergi; gıda, teknoloji, enerji, tekstil, hazır giyim, turizm ve gayrimenkul gibi pek çok alanda Türkiye'deki son durumu okurlarının beğenisine sundu. Türkiye'de İş Dünyası dergisi, yalnızca bunlarla sınırlı kalmayıp, her sayısını farklı temalarla kutlayarak sektörde büyük bir ilke de imza attı. Böylece dergi, okurlarının fikirlerini her daim ön planda tutarak interaktif bir yayıncılığa da imza atmış oldu. Her buluşmasının sonu sektörlere ışık oldu ve dergi bu misyonla 4'üncü yılına büyük bir coşku ve heyecanla "merhaba" dedi.

"Kararlılıkla bu yolda ilerliyoruz"

Derginin 4'üncü yıldönümü lansmanında açılış konuşması yapan Türkiye'de İş Dünyası Genel Yayın Yönetmeni Celal Toprak, konuklara teşekkür ettiği konuşmasına şu sözlerle devam etti: "Yola çıkarken yeşil ekonomiye, sürdürülebilirliğe, kadın girişimciliğine önem vereceğimizi ifade etmiştik ve kararlılıkla bu yolda gidiyoruz. Önümüzdeki yıl daha iyisini yapmayacaksak yapmayalım dedik. Hedefimiz ve mottomuz bu şekilde özetlenebilir. En büyük desteği ise sizden görüyoruz. İş dünyasının dergisi olma hedefiyle yola çıkmıştık ve geldiğimiz noktada iş dünyasının bu dergiyi sahiplendiğini görüyoruz. Siz sahip çıktınız, yönlendirdiniz ve biz bu dergiyi 4'üncü yaşına taşıdık. Burada tabii ki arkadaşlarımızın çok büyük emeği, medya grubumuzun da çok büyük desteği söz konusu. Ama iş insanlarının da bize çok büyük desteği oldu, olmaya da devam ediyor. Bu destekler olmasa biz bu dergiyi bir adım ileri götüremeyeceğimizi biliyoruz. O nedenle sizin desteklerinizi alkışlıyorum."

"Böyle güzide bir derginin yayınlanması önemli"

Buluşmaya katılım gösteren isimlerden İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Hüseyin Nail Anlar, derginin 4'üncü yılını kutlarken, yayının niteliği konusunda da şu şekilde konuştu: "Türkiye'de İş Dünyası dergisi ekonomimiz açısından çok önemli bir yayın. Yayın kuruluna baktığımda ben de naçizane akademik hayatın içinde kısmen bulunmuş biri olarak rahmetli hocam, ülkemizin en önemli ekonomistlerinden biri sayın Erdoğan Alkin'in oğlu Emre Alkin'in yayın kurulunda yer aldığını gördüm. Bu dergimizin ne kadar önemli olduğunun bir kanıtı. Dünyanın en önemli şehirlerinden biri, ekonomimizin kalbinin attığı İstanbul'da böyle güzide bir derginin bulunması ve yayınlanması elbette çok önemli" dedi.

"Dergi Almanya'da da çıkmalı"

Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin ise konuşmasında iş dünyasında yapılan buluşmaların ne kadar önemli olduğunu vurgulayarak başladı. Tekstil ve turizm sektöründeki faaliyetlerini anlatan Şahin, derginin Almanya'da da çıkmasına yönelik bir öneride bulundu. Şahin, "Türkiye'de İş Dünyası bizimle Almanya'da lansman yaptı. Bu önemli bir adımdı. Bir yerde bizim müşterilerimizi buraya da getiriyoruz. Buradan ihracat yapıp orada satıyoruz. Dolayısıyla sizin derginizi Almanya'da da çıkarmanız çok önemli. Çünkü Almanya'da son zamanlarda çok insan yetişti. Yüzbinlerce iş insanı oldu. Aynı zamanda ciddi bir lobi gücü oluştu DTİK'in çalışmalarıyla birlikte. Artık iş insanlarının dünyayı yönetmesi lazım. Çünkü onlar üretici ve bu çok değerli. Güçlü ülkelerdeki gücümüzü çoğaltmamız da çok önemli. Siz de bu gücü çoğaltmak konusunda katkı sağlıyorsunuz" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi İş Dünyası Dergisi 4. Yılını Kutladı - Son Dakika

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