İş dünyası temsilcileri BAE ile ilişkilerde yeni dönemi değerlendirdi - Son Dakika
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İş dünyası temsilcileri BAE ile ilişkilerde yeni dönemi değerlendirdi

13.07.2022 14:52

İş dünyası temsilcileri BAE ile ilişkilerde yeni dönemi değerlendirdi Türkiye ile BAE Çalıştayı'nda iş dünyasının ortak mesajı iş birliklerinin geliştirilmesi olduBAE Çalıştayı sonrası iş dünyasından katılımcılar değerlendirmelerde bulundu.

İş dünyası temsilcileri BAE ile ilişkilerde yeni dönemi değerlendirdi

Türkiye ile BAE Çalıştayı'nda iş dünyasının ortak mesajı iş birliklerinin geliştirilmesi oldu

İSTANBUL Türkiye-BAE Çalıştayı sonrası iş dünyasından katılımcılar değerlendirmelerde bulundu. Çalıştayda ortak mesaj iş birliklerinin geliştirilmesi oldu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Birleşik Arap Emirlikleri Sanayi ve İleri Teknoloji Bakanı Dr. Sultan Ahmed Al Jaber ile Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisinde bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uzun bir aradan sonra Şubat ayında BAE'ye bir ziyaret gerçekleştirmiş, heyette yer alan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank da BAE'li mevkidaşı Al Jaber ile bir araya gelmişti. Görüşmede Al Jaber başkanlığında geniş katılımlı bir heyetin yatırım ortamını yerinde inceleme üzere Türkiye'ye ziyaret konusunda mutabakata varılmıştı.

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisinde gerçekleştirilen çalıştaya Birleşik Arap Emirlikleri Sanayi ve İleri Teknoloji Bakanı Dr. Sultan Ahmed Al Jaber, BAE Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Dr. Thani Al Zeyoudi, BAE Halk Eğitimi ve İleri Teknolojiden sorumlu Devlet Bakanı Sarah Al Amiri, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç ile Bakan Yardımcıları Hasan Büyükdede ve Mehmet Fatih Kacır'ın yan sıra iş Türk ve BAE'li iş insanları katıldı.

Toplantıda yenilenebilir enerji, otomotiv, petrokimya, makine, gıda, sağlık, e-ticaret ve birçok sektörde yapılabilecek iş birlikleri konusunda görüşmeler yapıldı. Çalıştay sonrası TİM Başkanı Mustafa Gültepe ve Getir kurucusu ve Ceo'su Nazım Salur değerlendirmelerde bulundu.

TİM Başkanı Gültepe: "10 milyar dolarlık bir ihracat rakamı yakalama potansiyeli olabilir"

Çalıştay sonrası açıklamalarda bulunan TİM Başkanı Mustafa Gültepe, "Türkiye delegasyonu olarak kalabalık olarak katıldık. Bütün sektör temsilcileri, ihracat birlikleri başkanları, özel sektörden şirketlerin CEO'ları buradaydı. BAE tarafından katılan 7-8 farklı sektör temsilcisi vardı. BAE'nin bakanı Türkiye ile işbirliği yapma konusunda çok istekli ve arzulu. BAE önemli ihracatlar yaptığımız ülkelerden birisi. 2021 yılında 5.2 milyar dolar, daha önceki yıllarda 7-8 milyar dolarlık ihracat yapmışız. 2 ülke arasındaki işbirliklerinin bu çalıştaylarla beraber yukarı çıkacağına inanıyoruz. Özellikle teknolojik alanlarda yatırım konusunda karşılıklı işbirlikleri konuşuldu. Çalıştaylar devam ederse, orta vadede 10 milyar dolarlık bir ihracat rakamı yakalama potansiyeli olabilir" dedi.

Nazım Salur: "İki ülke arasında yeni bir dönem"

Getir kurucusu ve CEO'su Nazım Salur ise "Anafikir olarak 2 ülke arasında yeni bir dönemin başladığını teyit eden bir görüşme oldu. Ciddi bir BAE delegasyonunun Türkiye'nin değişik alanlarında yatırım iştahının olduğunu Türk iş insanları gördü" diye konuştu.

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Kaynak: İHA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İş dünyası temsilcileri BAE ile ilişkilerde yeni dönemi değerlendirdi - Son Dakika

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