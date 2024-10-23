İş dünyası, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısını kınadı

Ekonomi

İş dünyası örgütlerinin temsilcileri, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketinin (TUSAŞ) Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki tesislerine yönelik terör saldırısını kınadı.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin göz bebeği kurumu olan TUSAŞ'ın Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısını lanetlediklerini bildirdi.

Avdagiç, "TUSAŞ'a saldırı Türkiye'nin varlığına ve bekasına saldırıdır. Bu terör saldırısını gerçekleştirenler ve uzantıları, amaçlarına asla ulaşamayacaklardır. İş dünyası olarak alçak teröristlere karşı devletimizin daima yanındayız ve tam dayanışma halindeyiz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

"Saldırının hedefi Türkiye'nin huzuru ve artan savunma gücü"

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz da saldırının hedefinde Türkiye'nin huzuru ve TUSAŞ'ın temsil ettiği güçlü savunma sanayisinin bulunduğunu belirtti.

"Bu saldırının barış çağrıları yapılırken gerçekleşmesi, ilk hedefin Türkiye'nin huzuru olduğunun açık göstergesidir." ifadesini kullanan Kopuz, TUSAŞ'ın Türkiye'nin yüz akı kuruluşlardan olduğunu vurguladı.

Kopuz, Türk savunma sanayisinin olağanüstü bir gelişme içinde olduğunu, yerlileşme oranının sürekli arttığını, savunma sanayisinde dünyada söz sahibi ülkeler arasına girildiğini kaydederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bunun da etkisiyle topraklarımızdaki terörün belini kırdık, sınır ötesini temizliyoruz. Bugün SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nı gezdik. Dosta güven, düşmana korku veren çok güçlü bir savunma sanayimiz var. Bu nedenle saldırının ikinci hedefi Türkiye'nin artan savunma gücüdür. Kim terörden besleniyorsa kim Türkiye'nin artan savunma gücünden rahatsız oluyorsa fail odur. Kim savunma sanayisi pazarlarını kaybetmeye başladıysa fail odur. Kim Türkiye'ye rağmen bölgeyi dizayn edemeyeceği kaygısı duymaya başladıysa fail odur."

Kopuz, bu tip saldırıların Türkiye'ye zarar veremeyeceğini, bilakis Türkiye'yi güçlendireceğini belirterek, saldırıda şehit olanlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

"TUSAŞ güçlenen savunma sanayimizin parlayan yıldızı"

Önder Sanayici İşadamları Derneği (ÖNSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Kap ise bu saldırı ile son yıllarda terörün belini kıran ve hem bölgesinde hem de ülke içinde büyük bir huzura kavuşan Türkiye'nin istikrarının ve savunma sanayisinin hedef alındığını kaydetti.

Savunma sanayisinde yerlilik oranının yüzde 20'lerden yüzde 80'lerin üzerine çıktığına, bu alandaki proje sayılarının artık binlerle ifade edildiğine dikkati çeken Kap, Türkiye'nin özellikle küresel insansız hava aracı pazarında lider olduğunu vurguladı.

Kap, "TUSAŞ da güçlenen savunma sanayimizin parlayan yıldızı olarak öne çıkıyor. Ülkemizin huzuruna ve savunma sanayimizin parlayan yıldızı TUSAŞ'a yönelik bu saldırı asla amacına ulaşamayacak ve Türkiye'ye asla zarar veremeyecek. ÖNSİAD olarak her zaman devletimizin yanındayız." ifadelerini kullandı.