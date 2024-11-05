İSEDAK 40. Bakanlar Toplantısı sona erdi - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

İSEDAK 40. Bakanlar Toplantısı sona erdi

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) 40. Bakanlar Toplantısı sona erdi.

05.11.2024 17:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) 40. Bakanlar Toplantısı sona erdi.

Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda 2-5 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilen toplantının Bakanlar, Çalışma ve Kapanış oturumlarına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlık etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da dünkü bakanlar oturumunun açılışında konuşma yaptığı toplantıda, İİT üyesi ülkeler bakan seviyesindeki heyetlerle temsil edildi, ayrıca ilgili kuruluşlardan temsilciler de etkinlikte yer aldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, teması "İİT Üyesi Ülkelerde Ödeme Sistemlerinin Dijital Dönüşümü" olan "İSEDAK Bakanlar Görüş Alışverişi Oturumu"na başkanlık etti.

Üye ülkelerin ilgili bakanlarının dijital ödeme sistemleri alanındaki tecrübelerini paylaşarak görüş alışverişinde bulunduğu oturumda, önemli kararlar alındı.

Ayrıca, İSEDAK'ın 40. yıl dönümü dolayısıyla birçok özel etkinlik düzenlendi. Bu kapsamda, 4-5 Kasım'da "Maziden Atiye Kudüs Sergisi", İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde ziyarete açıldı.

İsrail'in, Gazze'ye yönelik saldırıları başta olmak üzere, İslam coğrafyasının istikrarını hedef alan eylemlerine cevap vermek amacıyla düzenlenen sergide, Kudüslü çocukların, duygu ve düşüncelerini yansıttıkları özel resimler yer aldı.

Etkinliğin son gününde ise Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın katılımıyla "Özel Sektör-Kalkınmanın Lokomotifi" konulu yuvarlak masa toplantısı düzenlendi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Güvenlik, istanbul, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İSEDAK 40. Bakanlar Toplantısı sona erdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:13 İstanbul’da korkutan patlama Bir binada yangın çıktı, çok sayıda ekip olay yerinde İstanbul'da korkutan patlama! Bir binada yangın çıktı, çok sayıda ekip olay yerinde
17:03 ’’İstismar ediliyor’’ dediği Ahmet Türk’ten Bahçeli’ye karşılık geldi ''İstismar ediliyor'' dediği Ahmet Türk'ten Bahçeli'ye karşılık geldi
16:08 Öcalan’ı ikinci kez Meclis’e çağıran Bahçeli’ye DEM Parti’den yanıt Öcalan'ı ikinci kez Meclis'e çağıran Bahçeli'ye DEM Parti'den yanıt
15:17 ABD yeni başkanı için sandık başında ABD yeni başkanı için sandık başında
14:42 Özgür Özel: Devlet Bahçeli sonunda ağzındaki baklayı çıkardı Özgür Özel: Devlet Bahçeli sonunda ağzındaki baklayı çıkardı
00:44 BDDK’dan yeni karar: Üç yeni banka kuruluyor BDDK'dan yeni karar: Üç yeni banka kuruluyor
00:13 ABD’de yeni başkan kim olacak Seçime saatler kala kritik sonuçlar geldi ABD'de yeni başkan kim olacak? Seçime saatler kala kritik sonuçlar geldi
23:38 1 yıllık sakatlıktan dönen Neymar’a bir şok daha 1 yıllık sakatlıktan dönen Neymar'a bir şok daha
23:27 Terör örgütü yandaşları, Esenyurt’u savaş alanına çevirdi Kürdistan sloganlarıyla çöpleri ateşe verdiler Terör örgütü yandaşları, Esenyurt'u savaş alanına çevirdi! Kürdistan sloganlarıyla çöpleri ateşe verdiler
23:10 ’’Kadınım’’ deyip olimpiyatlarda altın madalya kazanan Imane Khelif’in gerçek cinsiyeti ortaya çıktı ''Kadınım'' deyip olimpiyatlarda altın madalya kazanan Imane Khelif'in gerçek cinsiyeti ortaya çıktı
22:58 TÜSİAD’dan kayyum atamalarına sert tepki: Cezalandırılan görevden alınan yönetici değil, seçilen halk oluyor TÜSİAD'dan kayyum atamalarına sert tepki: Cezalandırılan görevden alınan yönetici değil, seçilen halk oluyor
22:38 Esenyurt’a gitmeyen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal: İşim olmaz Esenyurt'a gitmeyen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal: İşim olmaz
22:36 Uzun namlulu silahlarla saldırı planlayan iki kişi son anda yakalandı Uzun namlulu silahlarla saldırı planlayan iki kişi son anda yakalandı
22:34 Fenerbahçe tribün liderlerinden Cem Gölbaşı tutuklandı Fenerbahçe tribün liderlerinden Cem Gölbaşı tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2024 17:48:11. #1.12#
SON DAKİKA: İSEDAK 40. Bakanlar Toplantısı sona erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.