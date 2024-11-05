Ekonomi

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) 40. Bakanlar Toplantısı sona erdi.

Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda 2-5 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilen toplantının Bakanlar, Çalışma ve Kapanış oturumlarına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlık etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da dünkü bakanlar oturumunun açılışında konuşma yaptığı toplantıda, İİT üyesi ülkeler bakan seviyesindeki heyetlerle temsil edildi, ayrıca ilgili kuruluşlardan temsilciler de etkinlikte yer aldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, teması "İİT Üyesi Ülkelerde Ödeme Sistemlerinin Dijital Dönüşümü" olan "İSEDAK Bakanlar Görüş Alışverişi Oturumu"na başkanlık etti.

Üye ülkelerin ilgili bakanlarının dijital ödeme sistemleri alanındaki tecrübelerini paylaşarak görüş alışverişinde bulunduğu oturumda, önemli kararlar alındı.

Ayrıca, İSEDAK'ın 40. yıl dönümü dolayısıyla birçok özel etkinlik düzenlendi. Bu kapsamda, 4-5 Kasım'da "Maziden Atiye Kudüs Sergisi", İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde ziyarete açıldı.

İsrail'in, Gazze'ye yönelik saldırıları başta olmak üzere, İslam coğrafyasının istikrarını hedef alan eylemlerine cevap vermek amacıyla düzenlenen sergide, Kudüslü çocukların, duygu ve düşüncelerini yansıttıkları özel resimler yer aldı.

Etkinliğin son gününde ise Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın katılımıyla "Özel Sektör-Kalkınmanın Lokomotifi" konulu yuvarlak masa toplantısı düzenlendi.