İSG, İlk Yapay Zeka Asistanı SAVVy'i Tanıttı - Son Dakika
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Ekonomi

İSG, İlk Yapay Zeka Asistanı SAVVy'i Tanıttı

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, SAVVy ile havalimanı müşteri hizmetlerinde devrim yaratıyor.

13.11.2024 14:47
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İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı (İSG), Antalya'da düzenlenen uluslararası "AI in the Sky" konferansında, havalimanlarında kullanılan ilk üretken yapay zeka tabanlı dijital asistan olan SAVVy'i tanıttı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, İSG, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) tarafından Antalya'da düzenlenen "AI in the Sky" konferansında havacılık sektöründe yapay zeka çözümlerinin ele alındığı "CRM ve yolcu deneyimi" oturumunda, havalimanlarında kullanılmak üzere geliştirilen ilk üretken yapay zeka tabanlı dijital asistan SAVVy'i katılımcılarla buluşturdu.

Türkiye'nin ikinci, Avrupa'nın ise dokuzuncu en yoğun havalimanı konumunda olan İSG, yeni asistanıyla yolcu deneyiminde yeni bir döneme adım attı.

Perakende sektöründe yaygın olarak kullanılan chatbot teknolojisi, SAVVy ile ilk kez havalimanı müşteri hizmetlerinde kullanılarak bu alanda öncülük sağlıyor.

SAVVy, yolculara insan benzeri sohbetler sunarak sorularını yanıtlıyor. Doğal Dil İşleme (NLP) gibi yapay zeka teknikleri ile soruları anlayan ve yanıtları otomatikleştiren SAVVy, anlık yanıtlar ve kişiselleştirilmiş çözümler sunarak verimliliği artırıyor.

Sabiha Gökçen Havalimanı yolcuları artık sorularına yanıt almak için müşteri temsilcisi beklemek zorunda kalmadan SAVVy'nin yönlendirmeleriyle işlemlerini kolayca gerçekleştirebilecek.

"SAVVy, anlayışlı anlamına gelerek havalimanımızın misafirperver karakterini simgeliyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Üst Yöneticisi (CEO) Alp Er Tunga Ersoy, yolcu taleplerinin hızla arttığına dikkati çekerek, işletmelerin üst düzey hizmet sunmak için yeniliklere uyum sağlaması gerektiğini belirtti.

İSG olarak müşteri hizmetlerini daha ileriye taşımak ve süreçlerini optimize etmek amacıyla SAVVy Yapay Zeka Dijital Asistanını hayata geçirdiklerini aktaran Ersoy, "Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği tarafından Sabiha Gökçen Havalimanı'na atanan IATA kodu SAW'dan türetilen SAVVy, anlayışlı anlamına gelerek havalimanımızın misafirperver karakterini simgeliyor. Bu yenilikçi dijital asistan, yolcu sorularına anlık yanıtlar ve çözümler sunarak, Sabiha Gökçen SAW Care Çağrı Merkezi çalışanlarının daha karmaşık konulara odaklanmasına olanak tanıyor." değerlendirmesini yaptı.

Ersoy, yolculara daha iyi bir deneyim sunma hedefleri doğrultusunda SAVVy'i tasarladıklarını belirterek, "SAVVy'nin sadece bir teknoloji adımı değil, havalimanı hizmetlerinin geleceğini şekillendirecek stratejik bir gelişim olduğuna inanıyoruz. 7/24 anında destek sağlayarak havalimanı müşteri hizmetlerinde çığır açması için geliştirildi." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi İSG, İlk Yapay Zeka Asistanı SAVVy'i Tanıttı - Son Dakika

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