İslam Memiş, altın yatırımcısını bekleyen büyük tehlikeye dikkat çekti

26.03.2026 15:36
İslam Memiş, 2026’nın “manipülasyon yılı” olacağını belirterek altın piyasasında sert dalgalanmaların süreceğini söyledi; düşüşlerin fırsat olduğunu vurgularken fiziki altın alımı konusunda da yatırımcıları uyardı.

Altın piyasasında dalgalı seyir devam ederken, yatırımcılar “Bu seviyelerden altın alınır mı?” sorusuna yanıt arıyor. Finans analisti İslam Memiş, yaptığı açıklamalarla 2026 yılına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Memiş, 2026’nın finansal piyasalarda kazanç değil, varlıkları koruma yılı olacağını belirterek, piyasaların manipülasyon etkisi altında kalacağını ifade etti.

“HER AY SERT DALGALANMALAR OLACAK”

Yıl boyunca piyasalarda sert hareketlerin süreceğini söyleyen Memiş, “Her ay farklı enstrümanlarda ciddi dalgalanmalar göreceğiz. Bu durum yatırımcıları panikletebilir ancak alım fırsatları da oluşturur” dedi.

İran’ın beklenmedik misillemesinin piyasaların seyrini değiştirdiğini belirten Memiş, özellikle Hürmüz Boğazı’nın kapanmasının enerji piyasalarında büyük etkiler yarattığını ifade etti.

“ALTINI UCUZA TOPLUYORLAR”

Körfez ülkelerinin nakit ihtiyacı nedeniyle varlık satışına yöneldiğini söyleyen Memiş, güçlü dolar karşısında altının daha düşük seviyelerden toplandığını dile getirdi. Ocak ayında altının “köpük fiyatlar” gördüğünü belirten Memiş, kısa sürede sert düzeltme yaşandığını vurguladı.

ALTINDA KRİTİK SEVİYELER

Kısa vadede ons altının 4.100 ile 4.650 dolar aralığında hareket edeceğini öngören Memiş, bu bandın yatırımcılar tarafından yakından takip edilmesi gerektiğini söyledi. Uzun vadede ise altının 5.800-6.000 dolar seviyelerine ulaşabileceğini ifade eden Memiş, düşüşlerin kalıcı olmayacağını ve fırsat olarak değerlendirilebileceğini belirtti.

“FİZİKİ ALTIN ALIMINA DİKKAT”

Memiş, fiziki altın alımına yönelik de uyarılarda bulundu. Yüksek işçilik maliyetlerine dikkat çeken Memiş, yatırımcıların bu dönemde fiziki altın yerine darphane sertifikası ya da bankalar üzerinden işlem yapmasının daha avantajlı olabileceğini söyledi.

Kayseri pastırmasına AB tescili, esnafı mutlu etti Kayseri pastırmasına AB tescili, esnafı mutlu etti
İsrail kullanılan mühimmat sayısını açıkladı Doğruysa tablo korkunç İsrail kullanılan mühimmat sayısını açıkladı! Doğruysa tablo korkunç
Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, İBB Davası’nda ilk kez hakim karşısına çıktı Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, İBB Davası'nda ilk kez hakim karşısına çıktı
Danimarka Başbakanı Frederiksen istifa etti Danimarka Başbakanı Frederiksen istifa etti
Yozgat’ta çocuğunu öldürdüğü iddia edilen anneye müebbet hapis cezası verildi Yozgat'ta çocuğunu öldürdüğü iddia edilen anneye müebbet hapis cezası verildi
Özgür Özel’den dikkat çeken “asgari ücret“ önerisi Özgür Özel'den dikkat çeken "asgari ücret" önerisi
Şanlıurfa’da 50 ton bozuk tavuk eti ele geçirildi Şanlıurfa'da 50 ton bozuk tavuk eti ele geçirildi

15:08
İşte Mourinho’nun gelecek sezon yöneteceği takım
İşte Mourinho'nun gelecek sezon yöneteceği takım
15:05
İstanbul’da kan donduran “Ters ilişki“ cinayeti: 59 yaşındaki adamı boğarak öldürdü
İstanbul'da kan donduran "Ters ilişki" cinayeti: 59 yaşındaki adamı boğarak öldürdü
15:02
Tedesco’dan alkış alan hareket
Tedesco'dan alkış alan hareket
14:21
Bu nasıl sorumsuzluk BİM’in sattığı makarnanın içinden çıkana bakın
Bu nasıl sorumsuzluk? BİM'in sattığı makarnanın içinden çıkana bakın
14:21
Alaattin Kadayıfçıoğlu’nun gizli hesabı ortaya çıktı: Lanet olası pisliksiniz
Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun gizli hesabı ortaya çıktı: Lanet olası pisliksiniz
14:10
Hamaney’in ölümünü dans ederek kutlamıştı, aldığı haberle yıkıldı
Hamaney'in ölümünü dans ederek kutlamıştı, aldığı haberle yıkıldı
13:39
Trump: ABD’nin NATO’ya hiçbir ihtiyacı yok, İran konusunda herhangi bir yardımları olmadı
Trump: ABD'nin NATO'ya hiçbir ihtiyacı yok, İran konusunda herhangi bir yardımları olmadı
