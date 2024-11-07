İSO Başkanı Hatay'da Depremzedeleri Ziyaret Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

İSO Başkanı Hatay'da Depremzedeleri Ziyaret Etti

İSO Başkanı Hatay\'da Depremzedeleri Ziyaret Etti

İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, Hatay'da depremzedelerle bir araya gelerek yardımları anlattı.

07.11.2024 22:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, beraberindeki meclis üyeleriyle 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Hatay'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Bahçıvan ve beraberindekiler, ilk olarak merkez Antakya ilçesinde İSO meclis üyelerince kurulan 1000 konteynerlik İSO Yaşam Kenti'ne ziyarette bulundu.

Burada depremzedelerle bir araya gelen heyet, onlarla sohbet etti.

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, burada yaptığı konuşmada, depremin ilk dakikalarından itibaren afet bölgesine yardım ulaştırmak için çabaladıklarını belirtti.

Bölgeye ilk aşamada jeneratör, battaniye, kıyafet ve gıda gibi malzemeleri ulaştırdıklarını hatırlatan Bahçıvan, depremzedelerin barınma konusundaki ihtiyaçlarını karşılamak için de şu an bulundukları 1000 konteynerlik yaşam alanını oluşturduklarını söyledi.

Bahçıvan, yaşam alanın oluşturulmasında katkıda bulunan sanayi odası üyesi sanayicilere ve diğer bağışçılara teşekkür etti.

Depremzedelerin bir an önce kalıcı konutlara geçmesi temennisinde bulunan Bahçıvan, "Devletimiz, yine milletimizle el ele bu derin ızdırabı kökten çözebilme noktasındaki kalıcı konutları adım adım geliştiriyor ama tabii hasar, zarar büyük. Ümit ediyoruz ki olabildiğince en kısa zamanda, bu geçici misafirlikten kalıcı konutlara inşallah değerli vatandaşlarımız, kıymetli kardeşlerimiz en kısa zamanda geçecekler." diye konuştu.

Bahçıvan, deprem gerçeğinin unutulmaması gerektiğinin altını çizdi.

AFAD Başkan Yardımcısı Hamza Taşdelen de yaşanan afetin büyüklüğüne dikkati çekerek sonrasındaki dayanışmanın önemini anlattı.

Şu ana kadar 130 bin kalıcı konutun hak sahiplerine teslim edildiğini belirten Taşdelen, "Yıl sonuna kadar 200 bin kalıcı konutu teslim etmeyi hedefliyoruz." dedi.

Daha sonra Bahçıvan ve beraberindekiler, depremden etkilenen kentte şehir turu attı.

Ardından Bahçıvan ve beraberindekiler, İskenderun Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret ederek Başkan Levent Hakkı Yılmaz ve yönetim kurulu üyeleriyle de bir araya geldi.

Levent Hakkı Yılmaz da 6 Şubat 2023'teki depremlerde Hatay'a destekte bulunan İstanbul Sanayi Odası yönetimine teşekkür etti.

Kaynak: AA

İstanbul Sanayi Odası, Erdal Bahçıvan, Ekonomi, Deprem, Yaşam, hatay, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İSO Başkanı Hatay'da Depremzedeleri Ziyaret Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:05 Narin Güran cinayeti davasında ilk duruşma sona erdi. İkinci duruşma yarın sabah 09.00’da başlayacak. Narin Güran cinayeti davasında ilk duruşma sona erdi. İkinci duruşma yarın sabah 09.00'da başlayacak.
22:54 Baba Arif Güran’dan kardeşi Salim’le ilgili soruya kafa karıştıran yanıt: Benim ailem yapmaz Baba Arif Güran'dan kardeşi Salim'le ilgili soruya kafa karıştıran yanıt: Benim ailem yapmaz
22:00 FED, faizde indirime gitti FED, faizde indirime gitti
21:48 Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nde tekme tokat “konser“ kavgası Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde tekme tokat "konser" kavgası
20:45 Doktor, muayeneye gelen hastasını dakikalarca taciz etti Doktor, muayeneye gelen hastasını dakikalarca taciz etti
10:12 Narin Güran davası öncesi adliye koridorlarında gergin anlar Narin Güran davası öncesi adliye koridorlarında gergin anlar
10:09 Beren Saat sütyenli kombiniyle katıldığı davete damga vurdu Beren Saat sütyenli kombiniyle katıldığı davete damga vurdu
10:07 Barcelona’nın yıldızının suratını dağıttılar: Tam 10 dikiş atıldı Barcelona'nın yıldızının suratını dağıttılar: Tam 10 dikiş atıldı
09:51 Gece uyandığında yanında göremediği kocasını misafir odasında kuzeni ile yakaladı Gece uyandığında yanında göremediği kocasını misafir odasında kuzeni ile yakaladı
09:50 Kripto para dostu Elon Musk servetine servet kattı Kripto para dostu Elon Musk servetine servet kattı
09:49 Hakan Çalhanoğlun’dan inanılmaz istatistik Hakan Çalhanoğlun'dan inanılmaz istatistik
09:46 Özgür Özel ile Dilruba Kayserilioğlu arasında protokol krizi Özgür Özel ile Dilruba Kayserilioğlu arasında protokol krizi
09:18 Beşiktaşlıları üzen görüntü Beşiktaşlıları üzen görüntü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2024 23:47:16. #1.13#
SON DAKİKA: İSO Başkanı Hatay'da Depremzedeleri Ziyaret Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.