İSO ihracat pazarları iklim endeksi ağustosta 52,7'ye yükselerek iyileşmeyi sürdürdü - Son Dakika
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İSO ihracat pazarları iklim endeksi ağustosta 52,7'ye yükselerek iyileşmeyi sürdürdü

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İSO Türkiye İmalat Sektörü İhracat Pazarları İklim Endeksi, ağustosta üst üste dördüncü ay artarak 52,7'ye çıktı. Böylece ihracat pazarlarındaki talep koşulları, Mayıs 2024'ten bu yana en belirgin iyileşmesini kaydetti ve ABD ile Orta Doğu'daki güçlü talep, Türk imalatçıları için olumlu bir tablo oluşturdu.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Sektörü İhracat Pazarları İklim Endeksi, ağustosta 52,7'ye yükseldi.

Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçen İSO Türkiye İmalat Sektörü İhracat Pazarları İklim Endeksi'nin ağustos sonuçları açıklandı.

Endekste eşik değer olan 50'nin üzerinde ölçülen tüm rakamlar ihracat ikliminde iyileşmeye, 50'nin altındaki değerler ise bozulmaya işaret ediyor.

Buna göre temmuzda 52,2 olan İSO Türkiye İmalat Sektörü İhracat Pazarları İklim Endeksi, ağustosta üst üste dördüncü ay artış kaydederek 52,7'ye yükseldi.

Son veriler, ihracat pazarlarında talep koşullarının aylık bazda güçlü bir şekilde iyileştiğine ve bu iyileşmenin Mayıs 2024'ten bu yana en belirgin düzeyde gerçekleştiğine işaret etti.

"ABD'de üretim ağustosta güçlü artış kaydetti"

ABD'de üretim ağustosta güçlü artış kaydederken söz konusu artış, son 52 ayın en yüksek hızına ulaştı. ABD, Türk imalat sektörü ihracat pazarının yaklaşık yüzde 6'sını oluşturuyor.

Avrupa'da büyüme oranları genel olarak daha mütevazı düzeylerde seyrederken bölgenin büyük bölümünde ekonomik aktivite ağustosta genişleme kaydetti. Almanya ve Birleşik Krallık'ta üst üste ikinci ay büyüme gerçekleşirken her iki ülkede de büyüme ılımlı düzeylerde kalmaya devam etse de temmuz ayına göre hız kazandı.

Hollanda ve İspanya'da ekonomik aktivite ağustosta belirgin artışlar sergilerken İtalya'da genişleme güçlü düzeyde gerçekleşti ve Kasım 2025'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Romanya'da ise ekonomik aktivite son 27 ayın en yüksek hızına ulaştı. Ağustosta önemli ihracat pazarları içerisinde yalnızca Fransa ve Polonya'da ekonomik aktivite zayıflama gösterdi. Bu iki ülkenin üretiminde düşüş temmuz ayına göre de belirginleşti.

" Orta Doğu'da genel iyileşme eğilimi gözlendi"

Ağustosta Orta Doğu bölgesinde genel olarak iyileşme eğilimi gözlenirken üretim artışı Birleşik Arap Emirlikleri'nde son 6 ayın, Suudi Arabistan'da son 7 ayın zirvesine ulaştı ve küresel ölçekte en güçlü artışlar olarak kayda geçti.

Kuveyt'te büyüme, bölgedeki savaşın patlak vermesinden önceki dönemden bu yana en güçlü düzeyde gerçekleşti. Üretim, Katar ve Mısır'da düşmeye devam ederken Lübnan'da ise hemen hemen aynı kaldı. Ağustosta anket kapsamındaki ülkeler içerisinde en sert üretim kaybı, seçim dönemi nedeniyle ekonomik aktivitenin belirgin şekilde yavaşladığı Zambiya'da görüldü.

"Avrupa pazarlarında başlayacak bir ivmelenme Türk imalatçılar için fırsatları genişletecektir"

Açıklamada, sonuçlara ilişkin değerlendirmelerine yer verilen S&P Global Market Intelligence Ekonomi Direktörü Andrew Harker, şunları kaydetti:

"Üçüncü çeyrek ilerledikçe, küresel ekonomik büyümenin güçlendiği görülüyor. Bu eğilimin yurt dışı pazarlarda iş hacimlerini artırmak konusunda Türk imalatçılarına yardımcı olması bekleniyor. Talep koşullarındaki güçlü iyileşmede iki önemli bölge belirleyici. Üretim artışının yaklaşık dört buçuk yılın zirvesine ulaştığı ABD ve bölgedeki savaşın patlak vermesinin ardından toparlanma eğiliminin devam ettiği Orta Doğu, Avrupa pazarlarında büyüme genel olarak daha ılımlı düzeylerde gerçekleşti ancak önümüzdeki aylarda burada da başlayacak bir ivmelenme Türk imalatçılar için fırsatları genişletecektir."

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Orta Doğu, Türkiye, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İSO ihracat pazarları iklim endeksi ağustosta 52,7'ye yükselerek iyileşmeyi sürdürdü - Son Dakika

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