Isparta'da elma hasadı yaklaşık 2 hafta önce başladı, 1 milyon 250 bin ton bekleniyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Isparta'da elma hasadı yaklaşık 2 hafta önce başladı, 1 milyon 250 bin ton bekleniyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Isparta\'da elma hasadı yaklaşık 2 hafta önce başladı, 1 milyon 250 bin ton bekleniyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Isparta'da elma hasadı yaklaşık 2 hafta önce başladı; hasat ay sonuna kadar sürecek. Isparta Ziraat Odası Başkanı Mustahattin Can Selçuk, bu yıl 1 milyon 250 bin ton rekolte beklediklerini belirtti; Türkiye'deki elmaların dörtte biri Isparta'da yetiştiriliyor.

ISPARTA'da yaklaşık 2 hafta önce elma hasadı başladı. Daldan özenle toplanan elmalar soğuk hava depolarında istifleniyor. Isparta Ziraat Odası Başkanı Mustahattin Can Selçuk, bu yıl 1 milyon 250 bin ton hasat beklediklerini söyledi.

Türkiye'deki elmaların dörtte birinin yetiştirildiği Isparta'da yaklaşık 2 hafta önce hasat başladı. Eğirdir ve Gelendost ilçelerinde olduğu gibi merkeze bağlı köylerde de binlerce dekar elma bahçelerindeki hasat bu ay sonuna kadar devam edecek. Bahçelerden işçiler tarafından zedelenmeden toplanan elmalar büyük kasalara dolduruluyor. Bu kasalar özel amaçlı traktörler tarafından soğuk hava deposu önüne çekilerek, forkliftlerle depo içerisine düzgün şekilde istif ediliyor. Depo dolduktan sonra oda sıcaklığı ayarlanarak kapı mühürleniyor ve 8 ay, hatta 1 yıl süreyle tazeliği bozulmadan ihraç edileceği güne kadar elmalar bu depolarda bekletiliyor. Isparta'da üretilen elmalar aroması ve kalitesi bakımından özellikle yurt dışında tercih edilmesiyle tanınıyor.

'GÜNDE 1 ELMA, OBEZ OLMA'

Isparta Ziraat Odası Başkanı Mustahattin Can Selçuk, merkez ilçeye bağlı Senirce köyünde bulunan elma bahçelerinde yapılan hasadı yerinde inceledi. Hasadın 15 gün önce başladığın anlatan Selçuk, "İlimizde Türkiye'deki 4 elmadan 1'ini üretiyoruz. Bu yılki tahmini rekolte beklentimiz 1 milyon 250 bin ton civarında. Üreten, ülke ekonomisine katkı sağlayan, her bireye Ziraat Odası Başkanı olarak çok teşekkür ediyorum. Bayağı meşakkatli bir süreçten geçiyor. İlk önce elmalarımız dikiliyor, yetiştiriliyor, ilaçlanıyor, sulanıyor, gübreleniyor, toplanıyor. Hem ülkede istihdama katkı oluyor hem de 'Günde 1 elma, obez olma' diyorum her zaman için. Burada çalışan bahçe sahiplerimize, çalışan kardeşlerimize hepsinin emeklerine, yüreklerine sağlık diyorum, teşekkür ediyorum" dedi.

'STRES ATIYORUZ'

Elma hasadı dönemlerinde her yıl işçi olarak çalıştığını söyleyen Selver Kılınç, elma toplamanın zevkli bir uğraş olduğunu, bu işi severek yaptığını söyledi. Kılınç, "Her yıl elma toplamaya geliyorum. Tertemiz havada bu işi severek yapıyorum. Burada stres atıyoruz. Maddi durum bir yana stres atmak için bire bir. Akşam olduğunu bilemiyorsun bir anda. Hepsinin tadı, rengi farklı, toplaması zevkli. Saat 08.00'de işe başlıyoruz ve 8 saat çalışıyoruz. Burada çavuşlarımız sağ olsun, herkese gücünün yeteceği işler veriyor. Kimi ağaçtan elma topluyor, kimi kova taşıyor, hiç zorlanmıyoruz" diye konuştu.

70 YAŞINDA ELMA TOPLUYOR

İlerleyen yaşına rağmen merdivenle ağacın dallarından elma toplayan 70 yaşındaki Mustafa Kayacan, elma toplamanın kendisine keyif verdiğini, tek üzüldüğü şeyin takma dişleri nedeniyle lezzetli elmaları yiyememesi olduğunu anlattı.

Kaynak: DHA
Can SelçukTürkiyeEkonomiIspartaGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Esenyurt Belediyesi’ne operasyon 17 kişi gözaltına alındı, 2 kişi aranıyor Esenyurt Belediyesi'ne operasyon! 17 kişi gözaltına alındı, 2 kişi aranıyor
Buraya kadarmış Güle güle Montella Buraya kadarmış! Güle güle Montella
Messi’nin veda konuşmasında Enzo Fernandez hüngür hüngür ağladı Messi'nin veda konuşmasında Enzo Fernandez hüngür hüngür ağladı
TFF düğmeye bastı Montella’nın yerine Arda Turan geliyor TFF düğmeye bastı! Montella'nın yerine Arda Turan geliyor
İnsanlar ev bulamazken Simeone’nin 180 dairesi olduğu ortaya çıktı İnsanlar ev bulamazken Simeone'nin 180 dairesi olduğu ortaya çıktı
İstanbul’da lisede kavga Ekipler olay yerine sevk edildi İstanbul'da lisede kavga! Ekipler olay yerine sevk edildi
Afrika ülkesinden Türkiye’ye karşı hamle İsrail’den yardım istediler Afrika ülkesinden Türkiye'ye karşı hamle! İsrail'den yardım istediler
Lisede pompalı tüfek paniği 15 yaşındaki öğrenci gözaltında Lisede pompalı tüfek paniği! 15 yaşındaki öğrenci gözaltında
İşte Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı’nın evinden çıkan paralar İşte Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı'nın evinden çıkan paralar
Son reyting kurbanı İddialı bir dizinin daha fişi çekildi Son reyting kurbanı! İddialı bir dizinin daha fişi çekildi
17:48
10 yaşındaki çocuğun çantasından çıkanlar öğretmeni şaşırttı
10 yaşındaki çocuğun çantasından çıkanlar öğretmeni şaşırttı
17:14
Galatasaray’da 860 milyon euroluk borç çıkışı Dursun Özbek cevap verdi
Galatasaray'da 860 milyon euroluk borç çıkışı! Dursun Özbek cevap verdi
17:04
Ömer Çelik: Türkiye ile Azerbaycan arasına girmeye çalışan bazı ülkeler var
Ömer Çelik: Türkiye ile Azerbaycan arasına girmeye çalışan bazı ülkeler var
16:59
Hafız öğrencilere hakaret Öğretmen çıktı, MEB inceliyor
Hafız öğrencilere hakaret! Öğretmen çıktı, MEB inceliyor
16:42
Hiç acımaları yok Bu takımla oynayana Allah yardım etsin
Hiç acımaları yok! Bu takımla oynayana Allah yardım etsin
16:29
Türkiye’nin yeni stadyumu İstanbul’da yükseliyor İşte maliyeti
Türkiye'nin yeni stadyumu İstanbul'da yükseliyor! İşte maliyeti
16:22
Muharrem İnce’nin İzmir öngörüsü de gerçek oldu
Muharrem İnce'nin İzmir öngörüsü de gerçek oldu
16:11
Resmen açıklandı Süper Lig hakemlerinde yetki Anthony Taylor’da
Resmen açıklandı! Süper Lig hakemlerinde yetki Anthony Taylor'da
15:58
Alex de Souza’yı istemediler Süper Lig ekibinden şaşırtan karar
Alex de Souza'yı istemediler! Süper Lig ekibinden şaşırtan karar
15:18
Dünyanın en azılı suçlularından Babior, İstanbul’da yakalandı
Dünyanın en azılı suçlularından Babior, İstanbul'da yakalandı
14:37
AK Parti rozeti takan Cemil Tugay’dan dikkat çeken sözler: İzmir bir anda rahatlayacak
AK Parti rozeti takan Cemil Tugay'dan dikkat çeken sözler: İzmir bir anda rahatlayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2026 18:05:12. #.0.3#
SON DAKİKA: Isparta'da elma hasadı yaklaşık 2 hafta önce başladı, 1 milyon 250 bin ton bekleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei