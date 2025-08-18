Isparta'da Soğuk Hava Deposunda Meyve İhtacatı - Son Dakika
Isparta'da Soğuk Hava Deposunda Meyve İhtacatı

18.08.2025 17:34
Aksu'daki depolarda 500 ton soyulmuş portakal ve limon ile 1 milyon ton elma stoklanıyor.

Isparta'nın Aksu ilçesinde bulunan soğuk hava deposunda yaz aylarında meyve suyu yapmak için yaklaşık 500 ton soyulmuş portakal ve limon depolanıyor.

Türkiye'deki elma üretiminin yaklaşık yüzde 25'inin gerçekleştirildiği Isparta'da soğuk hava tesislerinde eylül ayından itibaren yaklaşık 1 milyon ton elma stoklanıyor. Bir kısmı atmosferik depolarda bir kısmı ise standart depolarda nisan ayına kadar muhafaza edilen elmalar, ihtiyaca göre iç pazar ve ihracat pazarında değerlendiriliyor.

Elmanın soğuk hava depolarında bitmesi ile konsantre meyve suyu alanında kullanılmak üzere soyulmuş portakal ve limon gibi alternatif ürünler depolara giriyor.

Yılanlı Soğuk Hava Tesisi'nde 5 bin ton kapasiteli depolama işlemi yapan Ahmet Han Demirekin, AA muhabirine, elma sezonu bittikten sonra yaz aylarında Antalya'dan getirdikleri soyulmuş portakalları 18 derece odalarda soğutup, daha sonra püre haline getirip otellere sattıklarını dile getirdi.

Demirekin, soğuk hava depolarının alternatif ürünler sayesinde 12 ay çalışmasının bölge halkının istihdamına destek olduğunu belirterek, "Mevcutta 500 ton soyulmuş portakal ve limon stokluyor ve işliyoruz. Yeni sezonda da aronya ve böğürtlen gibi ürünleri de portföyümüze eklemeyi planlıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Ekonomi, Güncel, Tarım, Son Dakika

16:54
Memura zam pazarlığında son dönemeç: Gözler saat 18.30’a çevrildi
Memura zam pazarlığında son dönemeç: Gözler saat 18.30'a çevrildi
17:10
Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney hakkında tutuklama talebi
Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney hakkında tutuklama talebi
