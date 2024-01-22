 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İsrail basını yazdı: Türkiye, Tel Aviv'e ekonomik yaptırıma hazırlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi

İsrail basını yazdı: Türkiye, Tel Aviv'e ekonomik yaptırıma hazırlanıyor

7 Ekim'den bu yana 25 binden fazla Filistinliyi katleden İsrail'de Jerusalem Post gazetesinin geçtiği haber büyük ses getirdi. Türkiye'nin Tel Aviv'e ekonomik yaptırıma hazırlandığını aktaran gazetenin haberinde "Yaptırımlar arasında İsrail'in Türkiye'nin ihracat ülkeleri listesinden çıkarılması da yer alıyor" ifadeleri kullanıldı. Gazete bu adımı "stratejik bir hamle" olarak nitelendirirken, kararın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hamas'a açık destek söyleminin ardından geldiğine vurgu yaptı.

22.01.2024 - 08:51,  Güncelleme: 09:15
Abone Ol

Hamas'ın 7 Ekim 2023 tarihindeki operasyonuna karşılık veren İsrail ordusu, Gazze'yi kan gölüne çevirirken, bölgede 25 binden fazla Filistinliyi katletti. Türkiye'nin İsrail'in zulmüne karşı tepkisi son dönemde iyiden iyiye sertleşirken, bugün basında dikkat çeken bir haber yer aldı.

"TÜRKİYE, TEL AVİV'E EKONOMİK YAPTIRIMA HAZIRLANIYOR"

İsrail merkezli Jerusalem Post gazetesi Türkiye'nin Tel Aviv'e ekonomik yaptırıma hazırlandığını yazdı. Haberde "Yaptırımlar arasında İsrail'in Türkiye'nin ihracat ülkeleri listesinden çıkarılması da yer alıyor" denildi.

"KARAR ERDOĞAN'IN HAMAS'A DESTEK SÖYLEMİNİN ARDINDAN GELDİ"

Bu adımı 'stratejik hamle' olarak nitelendiren gazete "Bu ekonomik karar, Erdoğan'ın Hamas'a açık destek ve İsrail'in savaş suçları suçlamalarıyla birlikte İsrail karşıtı güçlü söyleminin ardından geldi" dedi.

"İSRAİL İLE TİCARET YAPANLARA DEVLET YARDIMI SAĞLANMAYACAK"

Söz konusu haberde "Bu karar, Türkiye'nin ticareti desteklemeyi bırakacağı ve İsrail ile faaliyet gösteren işletmelere verdiği desteği geri çekeceği anlamına geliyor. Ayrıca Türk işletme sahiplerine İsrail ile ticaret yapmayı tercih etmeleri halinde devlet yardımı sağlanmayacağına dair açık bir mesaj da veriliyor" ifadelerine yer verildi.

İsrail basını yazdı: Türkiye, Tel Aviv\'e ekonomik yaptırıma hazırlanıyor
YORUMLAR (5)
  • Selim Kayisi: 3 ay geçti. Acaba seçimi mi beklediler yaptırım için yoksa oy kaybettikleri için mi şimdi yaptırım yapıyorlar. Soru işareti kaldı bende. Yanıtla 10 43
  • Tamer Tasci: Sayım cumhur başkanım israil ürünleri hala neden satılıyor buburunleri jiz turk arkadaşlardan alan var Allah aşkına bu ürünleri marketlerden komple kaldır.saygilarimla Yanıtla 6 26
  • SERKAN İNCE: Bizim ekonomik gücümüz varmıymış yaptırım yapabilecek kadar? E o zaman neden emekli maaşı 10.000 asgari ücret 17.000 ... Yanıtla 5 14
  • haydar topçu: Masal gibi haber Yanıtla 3 16
  • Dayı: ???? Yanıtla 1 4

Filistin, İsrail, Gazze, Dünya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İsrail basını yazdı: Türkiye, Tel Aviv'e ekonomik yaptırıma hazırlanıyor - Son Dakika


09:14
Rıdvan Dilmen: Okan Buruk bir gün A Milli Takım teknik direktörü olacak Rıdvan Dilmen: Okan Buruk bir gün A Milli Takım teknik direktörü olacak
09:06
Güzel oyuncu Müge Boz, ikinci kez anne oluyor Güzel oyuncu Müge Boz, ikinci kez anne oluyor
08:51
İsrail basını yazdı: Türkiye, Tel Aviv'e ekonomik yaptırıma hazırlanıyor İsrail basını yazdı: Türkiye, Tel Aviv'e ekonomik yaptırıma hazırlanıyor
08:34
Abdullah Avcı'ya gazeteciden sürpriz çıkış: Adamlar bize plakayı taktı Abdullah Avcı'ya gazeteciden sürpriz çıkış: Adamlar bize plakayı taktı
08:20
Samsun'da 'Çengel-6' operasyonu! 1 ton 56 litre etil alkol ele geçirildi Samsun'da "Çengel-6" operasyonu! 1 ton 56 litre etil alkol ele geçirildi
08:13
Gökhan Göz ve Bircan Bali yeni bir aşka yelken açtı Gökhan Göz ve Bircan Bali yeni bir aşka yelken açtı
08:11
Visca, Süper Lig'de en çok asist yapan futbolcu oldu! Alex'ten tebrik geldi Visca, Süper Lig'de en çok asist yapan futbolcu oldu! Alex'ten tebrik geldi
07:24
İstanbul Boğazı'nda can pazarı! Vapurdan düşen şahsı, denize atlayan midyeci kurtardı İstanbul Boğazı'nda can pazarı! Vapurdan düşen şahsı, denize atlayan midyeci kurtardı

Son Dakika
09:14 Rıdvan Dilmen: Okan Buruk bir gün A Milli Takım teknik direktörü olacak
09:15 Seyyar Satıcı, İstanbul'da Vapurdan Düşen Yolcuyu Kurtardı
09:06 Güzel oyuncu Müge Boz, ikinci kez anne oluyor
08:51 İsrail basını yazdı: Türkiye, Tel Aviv'e ekonomik yaptırıma hazırlanıyor
08:34 Abdullah Avcı'ya gazeteciden sürpriz çıkış: Adamlar bize plakayı taktı
08:20 Samsun'da "Çengel-6" operasyonu! 1 ton 56 litre etil alkol ele geçirildi
08:13 Gökhan Göz ve Bircan Bali yeni bir aşka yelken açtı
08:11 Visca, Süper Lig'de en çok asist yapan futbolcu oldu! Alex'ten tebrik geldi
07:24 İstanbul Boğazı'nda can pazarı! Vapurdan düşen şahsı, denize atlayan midyeci kurtardı
05:25 Gaziantep'te Market İşletmecisi Eniştesi Tarafından Öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2024 09:37:15. #1.13#
SON DAKİKA: İsrail basını yazdı: Türkiye, Tel Aviv'e ekonomik yaptırıma hazırlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement