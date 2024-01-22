İsrail basını yazdı: Türkiye, Tel Aviv\'e ekonomik yaptırıma hazırlanıyor

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Hamas'ın 7 Ekim 2023 tarihindeki operasyonuna karşılık veren İsrail ordusu, Gazze'yi kan gölüne çevirirken, bölgede 25 binden fazla Filistinliyi katletti. Türkiye'nin İsrail'in zulmüne karşı tepkisi son dönemde iyiden iyiye sertleşirken, bugün basında dikkat çeken bir haber yer aldı.

"TÜRKİYE, TEL AVİV'E EKONOMİK YAPTIRIMA HAZIRLANIYOR"

İsrail merkezli Jerusalem Post gazetesi Türkiye'nin Tel Aviv'e ekonomik yaptırıma hazırlandığını yazdı. Haberde "Yaptırımlar arasında İsrail'in Türkiye'nin ihracat ülkeleri listesinden çıkarılması da yer alıyor" denildi.

"KARAR ERDOĞAN'IN HAMAS'A DESTEK SÖYLEMİNİN ARDINDAN GELDİ"

Bu adımı 'stratejik hamle' olarak nitelendiren gazete "Bu ekonomik karar, Erdoğan'ın Hamas'a açık destek ve İsrail'in savaş suçları suçlamalarıyla birlikte İsrail karşıtı güçlü söyleminin ardından geldi" dedi.

"İSRAİL İLE TİCARET YAPANLARA DEVLET YARDIMI SAĞLANMAYACAK"

Söz konusu haberde "Bu karar, Türkiye'nin ticareti desteklemeyi bırakacağı ve İsrail ile faaliyet gösteren işletmelere verdiği desteği geri çekeceği anlamına geliyor. Ayrıca Türk işletme sahiplerine İsrail ile ticaret yapmayı tercih etmeleri halinde devlet yardımı sağlanmayacağına dair açık bir mesaj da veriliyor" ifadelerine yer verildi.