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İsrail-Filistin çatışması Avrupa'da doğal gaz fiyatlarını yüzde 39 artırdı - Son Dakika

İsrail-Filistin çatışması Avrupa'da doğal gaz fiyatlarını yüzde 39 artırdı

Son Güncelleme: 12.10.2023 19:49

Avrupa'da gaz fiyatları İsrail-Filistin çatışmasının başladığından beri arz güvenliğine yönelik endişeler nedeniyle yüzde 39 arttı.

Avrupa'da gaz fiyatları İsrail- Filistin çatışmasının başladığından beri arz güvenliğine yönelik endişeler nedeniyle yüzde 39 arttı.

MEGAVATSAATİ 38,2 AVRODAN KAPANMIŞTI

Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de, kasım vadeli kontratlarda doğal gazın fiyatı 6 Ekim'de megavatsaati 38,2 avrodan kapanmıştı.

ARZ GÜVENLİĞİNE YÖNELİK ENDİŞELERLE TIRMANIŞA GEÇTİ

İsrail-Filistin çatışmasının 7 Ekim'de başlamasıyla yükseliş eğilimine giren fiyatlar, İsrail'in talebi üzerine ABD'li enerji şirketi Chevron'un Doğu Akdeniz'deki Tamar gaz sahasında üretimi durdurmasının arz güvenliğine yönelik endişeleri körüklemesiyle tırmanışa geçti.

ÇATIŞMANIN BAŞINDAN BERİ YÜZDE 39 ARTTI

Bugün kasım vadeli kontratlarda gazın megavatsaat fiyatı 53,1 avrodan kapandı. Böylece, İsrail-Filistin çatışmasının başladığından beri fiyatlar yüzde 39 arttı.

5 AY SÜRECEK ONARIM DA YUKARI YÖNLÜ BASKI YARATTI

Finlandiya ve Estonya arasında doğal gaz akışını sağlayan Balticconnector boru hattında tespit edilen olağan dışı basınç düşüşü sebebiyle vanaların kapatılması ve boru hattının onarımının 5 ay süreceğinin açıklanması da fiyatlarda yukarı yönlü baskıya yol açtı.

Kaynak: AA

Filistin, İsrail, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İsrail-Filistin çatışması Avrupa'da doğal gaz fiyatlarını yüzde 39 artırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail-Filistin çatışması Avrupa'da doğal gaz fiyatlarını yüzde 39 artırdı - Son Dakika
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