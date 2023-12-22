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İsrail-Filistin savaşı Adana tekstil sektörünü etkiledi - Son Dakika
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İsrail-Filistin savaşı Adana tekstil sektörünü etkiledi

İsrail'in Filistin'e saldırıları Adana'da faaliyet gösteren tekstil sektörünü olumsuz etkiledi. Birçok firma Orta Doğu ülkelerine yapacakları ihracatı iptal etmek zorunda kalırken, Filistin ve İsrail'e yapılan ihracat tamamen durdu. Üreticiler, savaşların sona ermesini ve ihracatın tekrar düzene girmesini bekliyor.

22.12.2023 - 09:08,
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İsrail- Filistin savaşı tekstil sektörünü etkiledi

Adana tekstiline savaş darbesi

Üretici Ufuk Doyuran:

"İhracatımız etkilendi, savaşların bitmesini istiyoruz"

ADANA - İsrail'in Filistin'e saldırıları tekstil sektörünün en önemli illerinden olan Adana'yı etkiledi.

Pamuk diyarı Adana'da tekstil sektörü önemli bir yeri tutuyor. Kentte faaliyet gösteren onlarca büyük fabrikanın yanında merkez Seyhan ilçesine bağlı Kocavezir Mahallesi'nde yüzlerce konfeksiyon atölyesinde 7 gün 24 saat üretim sürüyor.

Üreticiler, yaptıkları binlerce farklı ürünü yurt dışına ihraç ederek ülke ekonomisine katkı sağlıyor. Adana ihracatın yüzde 20'den fazlası ise tekstil sektöründen karşılandı.

Savaş ihracatı etkiledi

Ancak İsrail'in Filistin'e saldırması sonucunda birçok sektör olduğu gibi tekstil sektörü de etkilendi. Birçok firmanın Orta Doğu ülkelerine yapacağı ihracat iptal edilirken Filistin ve İsrail'e ise yapılan ihracatlar tamamen durdu.

"Keşke savaşlar olmasa"

Ufuk Doyuran, "2023 yılının ilk 6 ayında çok güzel ihracat gerçekleştirdik. Bu yıl rekorlara koşacağız derken önce Ukrayna- Rusya ardından da İsrail-Filistin savaşı bizleri çok etkiledi. Özellikle Ukrayna'dan, Filistin'den birçok sipariş iptal oldu. Keşke savaşlar olmasa bizde ihracat yapmasak. Adana'dan Filistin'e, İsrail'e ve Ukrayna'ya birçok ürün gönderiyoruz. Kot dediğimiz ürünleri Ukrayna'ya bizler yolluyorduk ama hepsi iptal oldu" dedi.

"Pek alıcı yok"

Tekstil sektörünün kalbi tabir edilen İstanbul'da da ihracatın etkilendiğini anlatan Doyuran, "Genel olarak ihracatın yüzde 80'i etkilendi. Piyasada yaklaşık 4 aydır neredeyse yabancı müşteri yok. Sadece iç piyasada alıcı var. İç piyasada da ancak pek bir hareketlilik yok. Bizim tekstilin yüzde 50'si yurt dışına ihraç ediliyor onu zaten yapamıyoruz. Kalan yüzde 50 içinde pek bir alıcı yok. 6 aydır tekstil piyasası durma noktasında" ifadelerini kullandı.

"Adana'dan Dubai'ye erkek montu gönderdik"

Bazı ürünlerin satışının yurt dışına yapıldığını aktaran Ufuk Doyuran, "Dubai'ye geçtiğimiz hafta Adana'dan erkek montu gönderdik. Ancak Filistin ve İsrail'e de Adana'dan kumaş, kot pantolon, ceket gibi birçok ürün yolluyorduk. Onların hepsi iptal oldu" şeklinde konuştu.

İsrail-Filistin savaşı Adana tekstil sektörünü etkiledi
Kaynak: İHA
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