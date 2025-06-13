İsrail'in Saldırısı Piyasalarda Dalgalanma Yarattı

Haber: Narin DİRİ

(ANKARA) – İsrail'in sabah saatlerinde İran'daki nükleer ve askeri tesisleri vurduğunu duyurmasının ardından küresel piyasalar dalgalandı. ABD ham petrolü saat 11.45 itibarıyla yüzde 6'nın üzerinde artışla 72,18 dolara çıkarken, Brent petrolün varil fiyatı 73,61 dolara yükseldi. Altının ons fiyatı sabah saatlerinde 3 bin 466 doları görmesinin ardından, 12.45 itibarıyla 3bin 445 dolar civarında işlem görüyor.

Bölgede yaşanan çatışma nedeniyle risklerin artması hisse senedi piyasalarında düşüşe yol açtı. ABD'de S&P 500 vadeli işlemleri yüzde 1,1 gerilerken Dow Jones vadeli işlemleri ise yüzde 1,2 oranında düştü.

Avrupa'da Almanya'nın DAX endeksi yüzde 1 düşüşle 23.529,75 puana, Fransa'nın CAC 40 endeksi yüzde 0,7 azalışla 7.712,66 puana indi. İngiltere FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,3 değer kaybederek 8.859,09 puana geriledi.

Asya borsalarında da benzer bir eğilim gözlendi. Japonya'nın Nikkei 225 endeksi yüzde 0,9 düşerken, Güney Kore Kospi endeksi yüzde 0,9, Hong Kong Hang Seng endeksi yüzde 0,6 ve Şanghay Bileşik Endeksi yüzde 0,8 oranında geriledi. Avustralya'nın S&P/ASX 200 endeksi ise yüzde 0,2'lik sınırlı bir kayıp yaşadı. Aynı saatlerde dolar/yen paritesi 143,72 seviyesine çıkarken, euro/dolar paritesi 1,1537'ye geriledi.

Altının ons fiyatı sabah saatlerinde 3 bin 466 doları görmesinin ardından, 12.45 itibarıyla 3 bin 445 dolar civarında işlem görüyor. Bu da güvenli liman arayışının sürdüğünü ancak ilk panik etkisinin hafiflediğini gösterdi.

Piyasalardaki risk algısının en temel göstergelerinden biri olan VIX endeksi, yüzde 16,65 yükselerek 21,02 seviyesine çıktı. Bu, yatırımcıların ciddi dalgalanmalar beklediğini ve bölgesel çatışmaların küresel belirsizlikleri artırdığı şeklinde yorumlanıyor.

Jeopolitik krizlerde zaman zaman güvenli liman olarak görülen Bitcoin, bu defa zayıf bir performans sergiledi. Günlük bazda yüzde 2,8 değer kaybederek 104 bin 677 dolara geriledi. Bitcoin sabah saatlerinde 103 bin dolar seviyelerine kadar düşmüş, ardından bir miktar toparlanmış görünüyor.