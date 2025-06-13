İsrail-İran Çatışması Piyasalara Darbe Vurdu

Haber: Narin Diri

(ANKARA) - İsrail'in İran'ı vurmasıyla bu sabah bölgede tırmanan çatışma ortamı Türkiye piyasalarında sert fiyatlamalara yol açtı. Borsa İstanbul'da endeks düşerken, döviz ve altın rekor seviyelere yaklaştı, enerji ve havacılık hisseleri dalgalandı.

İran-İsrail çatışmasının ardından döviz piyasalarında da hızlı bir tepki gözlemlendi. Sabah saatlerinde dolar/TL kuru ani bir sıçrama yaparak 39,60 TL seviyesine kadar yükseldi. Bu hareket, İsrail'in İran'a saldırı düzenlediği haberlerinin ajanslara düştüğü dakikalara denk geldi. Gün içinde kur 39,40 TL civarına çekilerek yükseliş sonrası dengelenme eğilimine girdi.

Euro/TL tarafında ise benzer şekilde sabah saatlerinde 45,85 TL seviyelerine ulaşan kur, daha sonra sınırlı bir geri çekilme ile 45,50 TL civarında yatay seyre yöneldi. Bu tablo, jeopolitik risklerin etkisiyle ilk etapta TL'den kaçış eğiliminin tetiklendiğini, dövize yönelimin arttığını, ancak daha sonra görece bir sakinleşme yaşandığını gösterdi.

Enerji piyasalarında ise İsrail-İran gerilimiyle birlikte arz endişeleri öne çıktı. Brent petrolün varil fiyatı sabah saatlerinde 78 dolara kadar yükselirken, günün devamında 74 dolar seviyelerinde dengelendi. Günlük bazda yüzde 7'yi aşan artış dikkat çekerken, enerji fiyatlarındaki dalgalanmanın iç piyasada enflasyon baskısını artırabileceği endişesi yükseldi.

İsrail'in İran'a yönelik saldırı haberlerinin uluslararası ajanslarca duyurulmasının ardından BIST 100 endeksi, bu sabah saat 09: 55'te dakikalar içinde yaklaşık 300 puanlık sert bir düşüş yaşadı. Endeks, günün ilerleyen saatlerinde sınırlı bir toparlanma gösterse de çatışmanın etkisiyle negatif seyrini sürdürdü. Öte yandan küresel yatırımcıların bölgedeki riskleri fiyatlamaya devam ettiği ve gelişmekte olan ülke varlıklarından çıkışın hızlanabileceği endişesi devam ediyor.

Savunma sanayi hisselerinde ise görece dirençli bir görünüm dikkat çekti. ASELSAN hissesi, BIST 100 genelindeki sert düşüşe karşın sınırlı bir geri çekilmeyle 144 TL civarında işlem gördü.

Güvenli liman arayışı ise altın fiyatlarına yansıdı. Altının ons fiyatı sabah saatlerinde 3466 dolara kadar yükseldi; gün içinde 3444 dolarda dengelendi. Benzer şekilde gram altın da iç piyasada yüksek seyrini korudu. Öte yandan, bölgedeki hava sahası kapanmaları ve artan güvenlik endişeleri havacılık sektörünü olumsuz etkiledi. Türk Hava Yolları hissesi, sabah saatlerinde yüzde 5'in üzerinde değer kaybederek 263 TL seviyesine kadar geriledi.