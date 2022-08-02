İAR ile TCMB'den yastık altı altınların ekonomiye kazandırılmasına yönelik iş birliği

İstanbul Altın Rafinerisi (İAR), yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılmasına yönelik çalışmaları doğrultusunda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile iş birliğine giderek vatandaşa yıllık altın bazında en az yüzde 3 ek getiri sunan Fiziki Altın Tasarruf Sistemi'ni (FATSİS) hayata geçiriyor.

İAR'dan yapılan açıklamaya göre, daha önce Ziraat Bankası, Vakıf Bank, Halk Bankası, Ziraat Katılım Bankası ve Vakıf Katılım Bankası olmak üzere 5 kamu bankasının yanı sıra İş Bankası, Akbank, Emlak Katılım ve Denizbank'ın dahil olduğu 9 bankanın iş birliğiyle uygulamaya alınan Kuyumcu Altın Değerleme Sistemi (KADSİS) projesi genişletildi.

Buna göre, KADSİS kapsamında altınını gram altın olarak bankaya yatıranlar, dilerlerse FATSİS uygulamasına geçerek TCMB güvencesi ile yıllık altın bazında en az yüzde 3 ek getiri fırsatı elde edecek.

KADSİS ile vatandaşlar, ellerinde bulunan fiziki altınları seçilmiş kuyumculardan oluşan 250'ye yakın Altın Değerleme Noktası'na (ADN) giderek gram altın olarak banka hesaplarına yatırabiliyor. İAR, şimdiye kadar gerçekleştirilen ve tek bir şikayet alınmayan bu sistemi genişletmek için potansiyel bankalarla görüşmeleri sürdürüyor.

Bankalarla entegre çalışan sistem; sürekli, güvenli, sürdürülebilir, kolay ulaşılabilir özellikleri ile öne çıkıyor. KADSİS ile vatandaşlar, bankacılık sistemine entegre olan Fin-Tech alt yapısı sayesinde Altın Değerleme Noktaları'na giderek bankaların kapalı olduğu saat ve günlerde de altınlarını hesaplarına gram altın olarak yatırabiliyor.

TCMB ile yapılan iş birliği doğrultusunda, altınların bankadaki hesaplara gram altın olarak geçmesini takiben FATSİS uygulamasına geçilebiliyor. Bu kapsamda vatandaşlar, hesaplarındaki altınları Merkez Bankası güvencesindeki FATSİS hesaplarında kur korumalı olarak değerlendirebiliyor ve yıllık olarak altın bazında en az yüzde 3 getiri avantajından faydalanabiliyor.

Kargo ile fiziki altın teslimi yakında devreye girecek

KADSİS ile vatandaşlar, banka hesaplarındaki altınlarını istediği zaman fiziki olarak geri alabiliyor. FATSİS uygulamasıyla da altın yatırımcıları, vade sonunda isterlerse TL hesaplarında biriken kur korumalı bakiyelerini alabileceği gibi vade başlangıcında yatırdıkları gram altınlarını üzerine eklenen yüzde 3 getirisiyle birlikte altın hesaplarında tutmayı tercih edebiliyor. Her 2 durumda da en az yüzde 3'lük getiri, TCMB güvencesinde oluyor.

Altın yatırımcısının, dilediğinde ihtiyacı kadar altını banka hesaplarından fiziki çekebilme talebine cevap verecek olan altyapı çalışmalarının tamamlanmasına da kısa bir süre kaldı.

Bu kapsamda, "www.kadsis.com" üzerinden vatandaşların banka hesaplarında bulunan altınlarından dilediği kadarının adreslerine kargo ile teslim edileceği fiziki altın teslim hizmeti devreye girecek. Ayrıca, Altın Değerleme Noktaları'ndan da gram altın olarak fiziki altın teslimini sağlayacak altyapı çalışmaları da kısa zamanda tamamlanarak uygulamaya geçirilecek.