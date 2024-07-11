İstanbul Ambarlı Limanı'nda 230 Bin Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi - Son Dakika
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Ekonomi

İstanbul Ambarlı Limanı'nda 230 Bin Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından İstanbul Ambarlı Limanı'nda gerçekleştirilen operasyonda, 230 bin paket yabancı bandrollü kaçak sigara ele geçirildi. İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ile İstanbul Deniz Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan risk analizi ve hedefleme çalışmaları sonucunda, konteynerde beyan harici sigaraların bulunduğu tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor ve kaçak sigaraların piyasa değeri 16 milyon lira olarak belirlendi.

11.07.2024 22:15
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Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince İstanbul Ambarlı Limanı'nda 230 bin paket yabancı bandrollü kaçak sigara ele geçirildi.

İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ile İstanbul Deniz Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince, Ambarlı Gümrük Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen operasyonda, gümrük müdürlüğüne gelen konteyner, risk analizi ve hedefleme çalışmaları kapsamında mercek altına alındı.

Riskli değerlendirilen konteynerde demir kaplamalarla sabitlendiği görülen kolileri açan ekipler, içerisinde beyan harici yabancı bandrollü kaçak sigara gizlendiğini tespit etti.

Olayla ilgili İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce yürütülen soruşturma Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediyor.

Kaçak sigaraların yaklaşık piyasa değerinin 16 milyon lira olduğu belirtildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi İstanbul Ambarlı Limanı'nda 230 Bin Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul Ambarlı Limanı'nda 230 Bin Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi - Son Dakika
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