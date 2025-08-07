İstanbul'da 3,7 Milyon Sazan Yavrusu Göletlere Salındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

İstanbul'da 3,7 Milyon Sazan Yavrusu Göletlere Salındı

İstanbul\'da 3,7 Milyon Sazan Yavrusu Göletlere Salındı
07.08.2025 19:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da 9 ilçeye 23 gölette toplam 3,7 milyon sazan yavrusu bırakıldı. Proje sürdürülebilirlik için.

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 9 ilçedeki 23 gölete toplam 3 milyon 700 bin sazan yavrusu bırakıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünce yürütülen "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında, Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğü İpsala Su Ürünleri Üretim İstasyonu Tesisleri'nde üretilen sazan yavruları, Arnavutköy, Beykoz, Çatalca, Pendik, Sancaktepe, Sarıyer, Silivri, Sultangazi ve Şile ilçesindeki göletlere salındı.

Sazan yavrularının suya bırakıldığı Şile'deki Ömerli Barajı'nda açıklamada bulunan İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar, çalışmanın, özellikle sucul canlıların ekosistemde sürdürülebilirliğini sağlamak, canlı yaşamını sürdürülebilir kılmak amacıyla yürütüldüğünü söyledi.

Parıldar, "Diğer taraftan ticari balıkçılığın yanında amatör balıkçılık da söz konusu. Bu amatör balıkçılığın ticari balıkçılıkla birlikte desteklenmesi amacıyla yapmış olduğumuz bir çalışma." diye konuştu.

Balıklandırma projesinin 2015'ten beri yürütüldüğünü anlatan Parıldar, şöyle devam etti:

"2024 itibarıyla İstanbul'umuzda toplamda 1 milyon 600 bin yavru balığı sulara salmıştık. Bunu 2 katından fazla artırdık. 2025 itibarıyla toplamda 3 milyon 700 bin balığı 9 ilçemiz 23 bırakma noktamızda sularımıza şu anda bırakmış bulunuyoruz. Hepsi bugün bırakıldı. Şu anda bulunduğumuz Ömerli Barajı'nda da 2 milyonun üzerinde adedini yine barajımıza bırakmış bulunuyoruz."

"İstanbul'da 1998 balıkçı gemisi mevcut"

Parıldar, 1 Eylül itibarıyla denizlerde ticari avcılıkla ilgili yasakların biteceğini, balıkçıların "vira bismillah" diyerek sulara açılacağını söyledi.

İstanbul'da 1998 yeşil ruhsatlı balıkçı gemisi bulunduğunu belirten Parıldar, ruhsat tezkeresine sahip 18 binin üzerinde de balıkçının olduğunu bildirdi.

İstanbul'un 661 kilometre kıyı şeridiyle hem Karadeniz hem Marmara'da balıkçılık açısından çok önemli ve kıymetli bir yerde bulunduğunu vurgulayan Parıldar, 48 balıkçı barınağı, 1998 balıkçı gemisi ve 18 binin üzerinde balıkçıyla hem üretim, avcılık anlamında etkin faaliyet gerçekleştirdiklerini hem de tüketicinin balıkla ilgili taleplerine uygun imkan ve şartlarda erişimini sağladıklarını dile getirdi.

Parıldar, "Sayın Bakanımız İbrahim Yumaklı'nın liderliğinde bugün olduğu gibi yarın da bu gayeyle çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Balıkçılık, istanbul, Ekonomi, Çevre, Yaşam, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İstanbul'da 3,7 Milyon Sazan Yavrusu Göletlere Salındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hiç kimse bilmiyor E-Devlet’te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı Hiç kimse bilmiyor; E-Devlet'te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı
Kadınlar yasaklı Rusça şarkı yüzünden plajda saç başa kavga etti Kadınlar yasaklı Rusça şarkı yüzünden plajda saç başa kavga etti
Robin Van Persie’nin gol sevinci gündem oldu Robin Van Persie'nin gol sevinci gündem oldu
Trump ve Putin gelecek hafta yüz yüze görüşecek Trump ve Putin gelecek hafta yüz yüze görüşecek
Seri katil soruşturmasında şüpheli eski sevgilisini baltayla parçalara ayırmış Seri katil soruşturmasında şüpheli eski sevgilisini baltayla parçalara ayırmış
DMM sahte diploma ile ilgili iddiaları tek tek yanıtladı DMM sahte diploma ile ilgili iddiaları tek tek yanıtladı
İspanya’nın bir ilçesinde Müslümanların dini bayramlarını kutlamasına yasak İspanya'nın bir ilçesinde Müslümanların dini bayramlarını kutlamasına yasak
Beşiktaş yeni transferi KAP’a bildirdi Beşiktaş yeni transferi KAP'a bildirdi
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Fenerbahçe son dakikada yıkıldı UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Fenerbahçe son dakikada yıkıldı
Robin van Persie, Fenerbahçe karşısında bir ilki yaşadı Robin van Persie, Fenerbahçe karşısında bir ilki yaşadı
İki 1.90 boyundaki savunmacı arasından kafa golü atan Anis Hadj-Moussa’nın boyu öfke yarattı İki 1.90 boyundaki savunmacı arasından kafa golü atan Anis Hadj-Moussa'nın boyu öfke yarattı

19:16
Fatih Altaylı’nın Youtube kanalı hakkında “erişim engeli“ kararı
Fatih Altaylı'nın Youtube kanalı hakkında "erişim engeli" kararı
18:24
MİT, FETÖ’ye ağır darbe Yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı
MİT, FETÖ'ye ağır darbe! Yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı
17:37
YÖK’ten “sahte diplomalı 400 akademisyen“ iddiasında bulunanlara suç duyurusu
YÖK'ten "sahte diplomalı 400 akademisyen" iddiasında bulunanlara suç duyurusu
16:55
Dışişleri Bakanı Fidan Suriye’de Şam sokaklarından gelen görüntü ise bomba
Dışişleri Bakanı Fidan Suriye'de! Şam sokaklarından gelen görüntü ise bomba
02:44
Üniversiteli Teslime, tabancayla başından vurulmuş halde ölü bulundu
Üniversiteli Teslime, tabancayla başından vurulmuş halde ölü bulundu
02:02
Eşini bıçakla katleden adam ormanda kendini astı
Eşini bıçakla katleden adam ormanda kendini astı
01:17
Robin Van Persie’den Jose Mourinho’ya cevap
Robin Van Persie'den Jose Mourinho'ya cevap
01:09
Eski Belediye Başkanı asansör kazasında hayatını kaybetti
Eski Belediye Başkanı asansör kazasında hayatını kaybetti
01:03
Mourinho isyan etti: Yedekten oyuna sokacak hücum hamlem yok
Mourinho isyan etti: Yedekten oyuna sokacak hücum hamlem yok
00:52
Bonservis rekoru kırıldı Tottenham, Son Heung-min’in yeni takımını duyurdu
Bonservis rekoru kırıldı! Tottenham, Son Heung-min'in yeni takımını duyurdu
00:37
Mourinho’dan Hollandalı gazeteciye gülümseyerek olay cevap: Şimdiden cehenneme hoş geldin
Mourinho'dan Hollandalı gazeteciye gülümseyerek olay cevap: Şimdiden cehenneme hoş geldin
00:29
Fenerbahçe’nin muhtemel rakibi Benfica, Nice’i rahat geçti
Fenerbahçe'nin muhtemel rakibi Benfica, Nice'i rahat geçti
00:25
Özel kreşte darp iddiası Savcılıktan tartışma yaratacak “takipsizlik“ kararı
Özel kreşte darp iddiası! Savcılıktan tartışma yaratacak "takipsizlik" kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2025 19:23:25. #7.13#
SON DAKİKA: İstanbul'da 3,7 Milyon Sazan Yavrusu Göletlere Salındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.