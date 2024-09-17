İstanbul'da 3 Milyar Nüfus İçin Zirve - Son Dakika
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Ekonomi

İstanbul'da 3 Milyar Nüfus İçin Zirve

İstanbul\'da 3 Milyar Nüfus İçin Zirve

MKK, 2-4 Ekim'de İstanbul'da AECSD & AMEDA zirvesiyle 44 ülkeden temsilcileri bir araya getirecek.

17.09.2024 14:49
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Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Ekrem Arıkan, Avrasya Merkezi Saklama Kuruluşları Birliği (AECSD) & Afrika ve Ortadoğu Saklama Kuruluşları Birliği (AMEDA) bölgesindeki 44 ülkeden temsilcinin yer aldığı AECSD & AMEDA İstanbul Zirvesi 2024'te, yaklaşık 3 milyarlık bir nüfusun yatırım ortamını bir araya getireceklerini bildirdi.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu "AECSD & AMEDA İstanbul Zirvesi 2024", MKK'nin ev sahipliğinde 2-4 Ekim'de İstanbul'da gerçekleştirilecek.

MKK Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Arıkan, zirvenin tanıtım toplantısında, etkinliğin içeriğine, hedeflerine ve MKK'nin çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Arıkan, MKK'nin birçok alanda ürün hizmet ağını genişleterek çalışmalarına devam ettiğine işaret ederek, bu sayede uluslararası işbirliklerini geliştirip, Türkiye'nin tanıtımı gibi konulara da dokunmaya başladıklarını dile getirdi.

Dünyada 5 tane Saklamacı Kuruluşlar Birliği bulunduğunu aktaran Arıkan, Türkiye'nin bunlardan dördüne üye olduğunu, özellikle salgın dönemi sonrasında uluslararası işbirliklerinin son derece canlandığını söyledi.

Arıkan, 2020'de Endonezya'da MKK'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nin kullanılmaya başlandığını bildirerek, ürünün ihracatının devam ettiğini, birçok ülkeyle finansal teknoloji ihracatı için görüştüklerini, bu ve benzeri birçok yerli yazılım ürününü güçlü AR-GE merkezlerinde iç kaynaklarla ürettiklerini belirtti.

Zirve kapsamında Avrasya, Afrika ve Orta Doğu'dan 40'ı aşkın ülkenin merkezi saklama kuruluşlarını İstanbul Finans Merkezi'nde düzenleyecekleri zirvede bir araya getireceklerine dikkati çeken Arıkan, şunları kaydetti:

"Merkezi saklama kuruluşları, finansal altyapı kuruluşları olarak günümüzün ve geleceğin finans ekosisteminde kritik bir rol üstleniyor. MKK olarak uluslararası işbirliklerimizi ve etkinliğimizi artırarak Türkiye sermaye piyasalarına sunduğumuz hizmetleri yurt dışında birçok ülkeye de sunma gayreti içerisindeyiz. Bununla birlikte ülkemizin İstanbul Finans Merkezi hedefleri doğrultusunda, başta içerisinde bulunduğumuz coğrafyadaki mevkidaş kurumlarımızla yakın çalışmayı sürdürüyor, işbirliklerimizi geliştirmemizin bir nişanesi olarak bu zirveyi düzenliyoruz.

AECSD ve AMEDA bölgesindeki 44 ülkeden temsilcinin yer aldığı bu organizasyonda yaklaşık 3 milyarlık bir nüfusun yatırım ortamını bir araya getirmiş oluyoruz. Her iki birlik üyesi ülkelerin sermaye piyasaları verilerine baktığımızda, yaklaşık 11 bin halka açık şirket ve 16 trilyon dolarlık bir piyasa değeri ile yıllık 8,6 trilyon dolarlık bir işlem hacminden söz ediyoruz. Kıtaları birleştiren İstanbul'da, bu bölgeleri ve piyasaları da birleştirecek olmanın haklı gururunu yaşarken, zirveyle birlikte elde edilecek çıktıların tüm katılımcı ülkeler için yeni fırsatlar ortaya çıkaracağına inanıyoruz."

"Teknoloji ihracatına hız verdik"

Arıkan, bölgesel işbirlikleriyle teknoloji ihracatına da hız verdiklerine ve yeni görüşmeler yaptıklarına vurgu yaparak, "Geçen yıl devraldığımız AECSD Dönem Başkanlığımız ile birlikte yıl içindeki birçok uluslararası organizasyona katılarak ülkemizi ve MKK'yi anlatma ve tanıtma fırsatı yakaladık. Bunların hepsinden önümüzdeki dönemde ülke olarak fayda sağlayacağımıza inanıyoruz." diye konuştu.

Etkinliği, "Kıtaları ve Piyasaları Buluşturan Zirve" olarak nitelendiren Arıkan, 2 Ekim'de, birliklerin iç toplantılarının MKK ev sahipliğinde Borsa İstanbul Yerleşkesi'nde gerçekleştirileceğini duyurdu.

Dünya Saklamacı Kuruluşlar Forumu (WFC) Yönetim Kurulu Toplantısı'nın yanı sıra AMEDA Birliği ile Dönem Başkanlığını MKK'nin yürüttüğü AECSD Birliğinin Genel Kurul Toplantıları'nın da düzenleneceğini bildiren Arıkan, etkinliğin 3-4 Ekim günlerinde İstanbul Finans Merkezi'nde devam edeceğini söyledi.

"Saklamacı kuruluşların rolü dünyada her geçen gün daha da artıyor"

Arıkan, "Türkiye'den ve dünyanın dört bir yanından finans ve teknoloji alanında üst düzey yöneticilerin, alanında uzman konukların ve resmi temsilcilerin konuşmacı olarak yer alacağı zirvede, sermaye piyasalarının geleceği ve merkezi saklama kuruluşlarının rolü masaya yatırılacak. Birlikler ve ülkeler arası imzalanacak mutabakat anlaşmaları, çok sayıda oturum ve panel konuşmaları ile ikili görüşmelerin gerçekleşeceği zirvenin kapsamı ve ölçeği bakımından İstanbul Finans Merkezi'nde bir ilki gerçekleştirmesi bekleniyor." değerlendirmesinde bulundu.

İstanbul Finans Merkezi'nde 40'ı aşkın ülkeden 100'den fazla katılımcıyla gerçekleştirecekleri bu ölçekte bir organizasyona ev sahipliği yapmanın heyecanı içerisinde olduklarını belirten Arıkan, etkinliğin Türkiye ekonomisi ve sermaye piyasalarına katkısı olacak işbirliklerini geliştirmeyle beraber, saklamacı kuruluşların rolünün dünyada her geçen gün daha da arttığını ifade etti.

"OECD'den gelip Elektronik Genel Kurul Sistemi'mizi incelediler"

Toplantın sonunda soruları yanıtlayan Arıkan, bilgi güvenliği ve veri güvenliği konusuna verdikleri önemden bahsederek, şunları söyledi:

"KAP, Elektronik Genel Kurul Sistemi gibi altyapılarımız birçok ülkede olmayan altyapılar. OECD'den gelip Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni incelediler, anlattık. OECD bütün dünyaya duyuracağı, referans dokümanlarında yer alacak, dünyada bu anlamda kullanılan en iyi 5 uygulamanın yer alacağı içeriğe Türkiye'yi dahil etmek için bunu yaptı. Endonezya'ya yaptığımız finansal teknoloji ihracatının ardından Fas, Sri Lanka, Moğolistan gibi ülkelerle de görüşmelerimiz devam ediyor.

Dinleyip, anlamak isteyen, çalışacağımız ülkelerin sayısı önümüzdeki dönemde artacak. Amacımız dünyada saklamacı kuruluşlara, kurumlara altyapı hizmeti sunan finansal teknoloji hüviyetine de kavuşmak. MKK olarak çok önemli bir işlevimiz var, ana faaliyetlerin yanında işbirliği içinde olduğumuz diğer ülkelere finansal teknoloji altyapısı sunma, geliştirme gibi çalışmalarımız da oluyor. Sadece uluslararası alanda değil, içerde de bununla ilgili çalışıyoruz. MKK finansal teknoloji altyapı tedarikçisi olarak global anlamda diğer ülkeler tarafından kabul görsün, böyle bir kimliğe de bürünelim istiyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi İstanbul'da 3 Milyar Nüfus İçin Zirve - Son Dakika

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