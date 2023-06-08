İstanbul'da Benzin ve Motorine Zam Geliyor - Son Dakika
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İstanbul'da Benzin ve Motorine Zam Geliyor

İstanbul'da Benzin ve Motorine Zam Geliyor

08.06.2023 08:43

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte İstanbul'da benzinin litresi 24 liradan, motorin ise 22 lira 11 kuruştan satılacak. Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. EPGİS, fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

İSTANBUL'DA BENZİNİN LİTRESİ 24 LİRADAN SATILACAK

9 Haziran Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere benzine 2 lira 70 kuruş, motorine ise 1 lira 37 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Fiyat artışlarıyla birlikte İstanbul'da benzinin litresi 24 liradan, motorin ise 22 lira 11 kuruştan satılacak.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

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