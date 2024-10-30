İstanbul'da Dolar ve Avro Fiyatları

İstanbul serbest piyasada dolar 34,2890 liradan, avro 37,1140 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 34,2870 liradan alınan dolar, 34,2890 liradan satılıyor. 37,1120 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 37,1140 lira olarak belirlendi.
Cuma günü doların satış fiyatı 34,2890 lira, avronun satış fiyatı ise 37,2160 lira olmuştu.
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