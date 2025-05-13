İstanbul serbest piyasada dolar 38,7990 liradan, avro 43,1560 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 38,7970 liradan alınan dolar, 38,7990 liradan satılıyor. 43,1540 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 43,1560 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 38,7640 lira, avronun satış fiyatı ise 43,1600 lira olmuştu.
Son Dakika › Ekonomi › İstanbul'da Dolar ve Avro Fiyatları - Son Dakika
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